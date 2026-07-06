Centro do Recife terá novo hotel boutique da Marriott International

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Movimento dá sequência aos sete acordos no Nordeste que haviam sido divulgados pela rede hoteleira em março de 2026 em parceria com Fábrica de Hotéis

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A Marriott International anunciou a assinatura de um contrato para a construção de um hotel da bandeira City no Recife. O empreendimento deverá estar localizado no Centro Histórico da capital, integrando a submarca boutique da rede - City Centro. O hotel terá 150 quartos e será desenvolvido em parceria com a empresa Fábrica de Hotéis. O anúncio foi feito durante evento corporativo em Miami, nos Estados Unidos.

A unidade na capital pernambucana será uma conversão (adaptative reuse) de uma edificação já existente na região e tem operação prevista para o ano de 2028. As unidades City Centro costumam contar com terraços panorâmicos (rooftops), piscina ao ar livre, academia e centro de negócios, preservando edificações e favorecendo turismo de lazer e negócios em áreas históricas, forte apelo da capital pernambucana.

O empreendimento do Recife faz parte de um plano de longo prazo firmado com a Fábrica de Hotéis, que prevê o desenvolvimento de 30 propriedades na região Nordeste nos próximos 15 anos. Atualmente, a carteira de projetos da City Express by Marriott (marca que agrupa o sub-selo City Centro) no País está dividida entre nove empreendimentos com a Fábrica de Hotéis (1.145 quartos) e cinco com a Justa & UTG Empreendimentos (670 quartos).

O movimento de agora dá sequência aos sete acordos que haviam sido divulgados pela rede hoteleira em março de 2026. Em Pernambuco, o hotel do Recife vai se somar aos empreendimentos do Complexo Industrial Portuário de Suape, com um City Express by Marriott ao Brasil na região administrativa do complexo, além das confirmações de hotéis em Gaibu e em Porto de Galinhas.

A bandeira City Express passou a integrar o portfólio da Marriott em 2023 com foco no segmento hoteleiro de padrão intermediário (midscale), direcionado a viajantes de negócios e lazer que buscam opções com tarifas moderadas.

Além da unidade na capital pernambucana, a companhia hoteleira formalizou um projeto de 150 quartos na Granja Viana, em Cotia (SP), em conjunto com a UTG. Com os dois novos acordos, o planejamento da marca no Brasil atinge 14 projetos e 1.815 quartos em fase de desenvolvimento.