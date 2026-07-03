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Novotel Recife Marina promove edição da Arena Novotel Experience neste domingo de Copa do Mundo

Após o sucesso das primeiras edições do projeto, que registraram ingressos esgotados, a organização projeta mais uma tarde de casa cheia

Por JC Publicado em 03/07/2026 às 15:35 | Atualizado em 03/07/2026 às 15:36
O público que comparecer ao evento poderá assistir ao jogo em um telão e desfrutar de uma vista privilegiada para a capital pernambucana
O público que comparecer ao evento poderá assistir ao jogo em um telão e desfrutar de uma vista privilegiada para a capital pernambucana - DIVULGAÇÃO

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O clima decisivo do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 vai tomar conta do Novotel Recife Marina neste domingo (5). O hotel recebe os torcedores na Arena Novotel Experience para acompanhar a partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da competição mundial. Localizado no Cais de Santa Rita, o espaço abrirá os portões a partir das 15h com uma programação especial que une futebol, música e alta gastronomia.

O público que comparecer ao evento poderá assistir ao jogo em um telão e desfrutar de uma vista privilegiada para a capital pernambucana. Para embalar a torcida após o apito final, o cantor Neto Brayner comandará um show de pagode. O evento também contará com opções de gastronomia exclusiva e drinks temáticos preparados especialmente para a ocasião.

Após o sucesso das primeiras edições do projeto, que registraram ingressos esgotados, a organização projeta mais uma tarde de casa cheia. O gerente-geral do Novotel Recife Marina, Luiz Gustavo Alves, destaca que a Arena Novotel Experience se consolidou como um ponto de encontro completo para os apaixonados por futebol. Ele projeta ainda que, conforme a Seleção Brasileira avance no torneio, novos encontros serão confirmados para que o público continue torcendo em grande estilo.

Os ingressos para o evento deste domingo estão à venda pelo valor de R$ 220 por pessoa, sendo que R$ 150 desse total são revertidos em consumação no próprio local.

Os interessados podem adquirir as entradas através da plataforma Ticket Simples, pelo endereço https://www.ticketsimples.com/ingressos/arena-novotel-experience-brasil-x-noruega

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