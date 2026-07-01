Pernambuco ganha manual para revisão de Planos Diretores das cidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A publicação orienta que as prefeituras cruzem dados socioeconômicos, demográficos, ambientais e cartográficos com as demandas da população

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A Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) lançou o Manual de Elaboração e Revisão de Planos Diretores Municipais. O documento funciona como uma cartilha prática voltada a prefeitos, gestores públicos, equipes técnicas e vereadores de todo o estado, com o objetivo de desmistificar o planejamento urbano e incentivar o desenvolvimento sustentável e inclusivo das cidades. O Plano Diretor é a principal ferramenta de política urbana das cidades, sendo obrigatório por lei federal para guiar o crescimento ordenado do município ao definir áreas de moradia, comércio, preservação ambiental e investimentos públicos.

Para facilitar a compreensão de termos técnicos que costumam desafiar as administrações locais, o manual detalha o processo de construção do Plano Diretor em sete etapas consecutivas. O fluxo começa pelo alinhamento institucional entre os órgãos da prefeitura, seguido pelo diagnóstico territorial detalhado da cidade e a definição de diretrizes estratégicas. Na sequência, ocorre a consolidação das propostas de desenvolvimento e a regulamentação legal para a formatação do projeto de lei. Por fim, o manual orienta sobre a implementação prática das medidas aprovadas e o monitoramento contínuo das ações ao longo dos anos.

A publicação orienta que as prefeituras cruzem dados socioeconômicos, demográficos, ambientais e cartográficos com as demandas reais da população em setores críticos como habitação, mobilidade urbana, saneamento básico e meio ambiente. O texto reforça que a participação popular é obrigatória e deve ocorrer por meio de audiências públicas, oficinas e conferências em todas as fases do processo.

Reconhecendo as limitações técnicas e financeiras de muitas prefeituras, a Condepe/Fidem oferece suporte gratuito aos municípios por meio de Acordos de Cooperação Técnica. Esse auxílio inclui desde a capacitação de equipes e oficinas até a sistematização de dados geográficos e o acompanhamento das consultas públicas. A iniciativa também conta com a parceria do Sebrae-PE, que atuará oferecendo consultorias, diagnósticos econômicos e capacitações para garantir que os novos planos estimulem o empreendedorismo e o fortalecimento da economia local.

De acordo com a agência estadual, todo o conteúdo do manual foi alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, preparando as cidades pernambucanas para enfrentar desafios globais urgentes, como as mudanças climáticas e as desigualdades sociais.

O manual completo está disponível para consulta e download gratuito no site da Condepe/Fidem, dentro da aba "Planejamento Territorial e Metropolitano", ou diretamente através do link oficial de monitoramento do Estado: monitoramento.sepe.pe.gov.br/pd/#p=1.