Caixa ultrapassa marco de R$ 1 trilhão em crédito imobiliário
O Minha Casa, Minha Vida responde atualmente por 58,4% de toda a carteira imobiliária da Caixa. O banco opera quase a totalidade do segmento
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A Caixa Econômica Federal atingiu a marca histórica de R$ 1 trilhão em sua carteira de crédito imobiliário em junho de 2026, consolidando-se de forma isolada como a principal força do financiamento habitacional no Brasil. Com esse resultado, o banco estatal agora detém cerca de 68% de participação de mercado no setor, mantendo uma distância expressiva dos demais concorrentes, conforme anúncio nesta quarta-feira (1º).
O volume alcançado reflete uma trajetória de expansão. O montante registrado em junho representa um crescimento superior a 14% no acumulado dos últimos 12 meses. O ritmo se manteve forte no início deste ano, com o banco originando R$ 64,2 bilhões em crédito imobiliário apenas no primeiro trimestre de 2026, o que equivale a uma alta de 30,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Essa arrancada recente dá continuidade aos resultados recordes dos anos anteriores. Em 2024, a instituição já havia registrado a marca de R$ 223,6 bilhões em contratações, viabilizando o financiamento de mais de 800 mil imóveis. O desempenho foi superado logo no ano seguinte, em 2025, quando o volume de novas contratações subiu para R$ 246,4 bilhões, beneficiando mais de 873 mil famílias.
De acordo com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, o resultado é fruto de uma estratégia focada na ampliação do acesso ao crédito e na diversificação das fontes de recursos. Ele destaca que o crédito habitacional funciona como uma das principais alavancas de crescimento do banco, impulsionado sobretudo pelo programa Minha Casa, Minha Vida. A iniciativa federal é apontada pelo executivo como "peça-chave não apenas para o acesso à moradia, mas também para o aquecimento da construção civil e a geração de empregos". Vieira assegurou ainda que a instituição continuará garantindo liquidez e previsibilidade ao mercado.
MINHA CASA MINHA VIDA
O Minha Casa, Minha Vida responde atualmente por 58,4% de toda a carteira imobiliária da Caixa, sendo que o banco opera a quase totalidade dos financiamentos do programa. Somente no último ano, foram 659,2 mil unidades habitacionais financiadas por meio dessa linha de interesse social. Paralelamente, o banco diz estar expandido sua atuação junto à classe média através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), diversificando seu portfólio entre diferentes faixas de renda.
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Para sustentar esse crescimento em um cenário de transformações no setor, a Caixa tem combinado fontes tradicionais de recursos, como a caderneta de poupança e o FGTS, com instrumentos captados no mercado financeiro, a exemplo das Letras de Crédito Imobiliário (LCIs). Essa estratégia de modernização elevou o funding total do banco para R$ 2,03 bilhões em março de 2026, apresentando uma estrutura que a instituição classifica como estável e pulverizada.
Atualmente, o banco soma R$ 2,4 trilhões em ativos totais e conta com uma base de 159,2 milhões de clientes, o que o posiciona como o maior agente financeiro do país em número de usuários, além de principal operador das políticas públicas do Governo Federal.