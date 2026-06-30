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Financiamento imobiliário atinge R$ 17,17 bi em maio, alta de 51,5% em 1 ano, diz Abecip

No caso das operações de crédito com recursos livres oferecidos pelos bancos, os financiamentos somaram R$ 1,05 bilhão no último mês de maio

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/06/2026 às 15:27 | Atualizado em 30/06/2026 às 15:33
J&aacute; no acumulado dos &uacute;ltimos 12 meses (junho de 2025 a maio de 2026), o setor somou R$ 171,1 bilh&otilde;es, redu&ccedil;&atilde;o de 3,9% em rela&ccedil;&atilde;o ao per&iacute;odo precedente
Já no acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2025 a maio de 2026), o setor somou R$ 171,1 bilhões, redução de 3,9% em relação ao período precedente - MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

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O mercado de crédito imobiliário brasileiro segue demonstrando forte tração em 2026 . De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), os financiamentos para a aquisição e construção de imóveis utilizando recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 17,17 bilhões em maio de 2026 . O montante representa o segundo melhor desempenho para um mês de maio em toda a série histórica do setor .

Na comparação de curto prazo com o mês imediatamente anterior, abril, o mercado apresentou estabilidade com um leve avanço de 1,1% . No entanto, o salto mais expressivo é observado no confronto interanual: em relação a maio do ano passado, o crescimento foi de robustos 51,5% . O desempenho positivo também se reflete no acumulado dos cinco primeiros meses do ano . Entre janeiro e maio de 2026, os aportes na casa própria via poupança somaram R$ 76,5 bilhões, uma expansão de 23,9% frente ao mesmo período de 2025 .

Apesar do forte ritmo mensal e do avanço no ano, o balanço de longo prazo exige cautela . No acumulado dos últimos 12 meses (período que compreende de junho de 2025 a maio de 2026), as modalidades de aquisição e construção somaram R$ 171,1 bilhões, indicando uma retração residual de 3,9% comparado ao ciclo de 12 meses precedente .

Movimentação em unidades habitacionais

Em volume de propriedades, maio de 2026 viabilizou o financiamento de 48,1 mil imóveis . Esse patamar consolida o período como o quarto maior maio da série histórica em número de unidades transacionadas . Ainda que tenha ocorrido um recuo de 13,2% em relação ao volume de unidades registrado em abril, o total de habitações financiadas superou em 46% o montante apurado em maio do ano passado .

O acumulado do ano também aponta para uma expansão nas carteiras . Nos cinco primeiros meses de 2026, o SBPE deu suporte à comercialização ou edificação de 229,1 mil imóveis, resultando em uma elevação de 29,2% sobre o ano anterior . Em contrapartida, a soma móvel dos últimos 12 meses registrou a marca de 509,4 mil unidades, o que representa um declínio sutil de 1,1% em relação aos 12 meses anteriores .

Recuperação nos depósitos da poupança

Dando sustentação a essa engrenagem de crédito, a poupança SBPE voltou a registrar respiro regulatório e fôlego em suas captações . Em maio, as cadernetas apresentaram um desempenho considerado altamente favorável pela Inteligência de Mercado da Abecip, revertendo pressões de saídas anteriores com uma captação líquida positiva de R$ 2,3 bilhões . O resultado contrasta fortemente com o cenário de maio do ano passado, quando o sistema operava em terreno negativo e amargava perdas de R$ 128,6 milhões .

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Com a entrada líquida recente, as perdas acumuladas da poupança de janeiro a maio de 2026 recuaram para R$ 29,2 bilhões, uma melhora perceptível em relação ao deficit de R$ 39,1 bilhões apurado no mesmo intervalo de 2025 . Diante disso, o saldo total mantido nas cadernetas de poupança encerrou o mês de maio cotado em R$ 760,7 bilhões, o que sinaliza uma alta de 0,92% na comparação mensal com abril e uma valorização de 0,51% sobre o estoque verificado no mesmo mês do ano anterior .

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