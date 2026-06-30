Financiamento imobiliário atinge R$ 17,17 bi em maio, alta de 51,5% em 1 ano, diz Abecip

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No caso das operações de crédito com recursos livres oferecidos pelos bancos, os financiamentos somaram R$ 1,05 bilhão no último mês de maio

Clique aqui e escute a matéria

O mercado de crédito imobiliário brasileiro segue demonstrando forte tração em 2026 . De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), os financiamentos para a aquisição e construção de imóveis utilizando recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 17,17 bilhões em maio de 2026 . O montante representa o segundo melhor desempenho para um mês de maio em toda a série histórica do setor .

Na comparação de curto prazo com o mês imediatamente anterior, abril, o mercado apresentou estabilidade com um leve avanço de 1,1% . No entanto, o salto mais expressivo é observado no confronto interanual: em relação a maio do ano passado, o crescimento foi de robustos 51,5% . O desempenho positivo também se reflete no acumulado dos cinco primeiros meses do ano . Entre janeiro e maio de 2026, os aportes na casa própria via poupança somaram R$ 76,5 bilhões, uma expansão de 23,9% frente ao mesmo período de 2025 .

Apesar do forte ritmo mensal e do avanço no ano, o balanço de longo prazo exige cautela . No acumulado dos últimos 12 meses (período que compreende de junho de 2025 a maio de 2026), as modalidades de aquisição e construção somaram R$ 171,1 bilhões, indicando uma retração residual de 3,9% comparado ao ciclo de 12 meses precedente .

Movimentação em unidades habitacionais

Em volume de propriedades, maio de 2026 viabilizou o financiamento de 48,1 mil imóveis . Esse patamar consolida o período como o quarto maior maio da série histórica em número de unidades transacionadas . Ainda que tenha ocorrido um recuo de 13,2% em relação ao volume de unidades registrado em abril, o total de habitações financiadas superou em 46% o montante apurado em maio do ano passado .

O acumulado do ano também aponta para uma expansão nas carteiras . Nos cinco primeiros meses de 2026, o SBPE deu suporte à comercialização ou edificação de 229,1 mil imóveis, resultando em uma elevação de 29,2% sobre o ano anterior . Em contrapartida, a soma móvel dos últimos 12 meses registrou a marca de 509,4 mil unidades, o que representa um declínio sutil de 1,1% em relação aos 12 meses anteriores .

Recuperação nos depósitos da poupança

Dando sustentação a essa engrenagem de crédito, a poupança SBPE voltou a registrar respiro regulatório e fôlego em suas captações . Em maio, as cadernetas apresentaram um desempenho considerado altamente favorável pela Inteligência de Mercado da Abecip, revertendo pressões de saídas anteriores com uma captação líquida positiva de R$ 2,3 bilhões . O resultado contrasta fortemente com o cenário de maio do ano passado, quando o sistema operava em terreno negativo e amargava perdas de R$ 128,6 milhões .

Com a entrada líquida recente, as perdas acumuladas da poupança de janeiro a maio de 2026 recuaram para R$ 29,2 bilhões, uma melhora perceptível em relação ao deficit de R$ 39,1 bilhões apurado no mesmo intervalo de 2025 . Diante disso, o saldo total mantido nas cadernetas de poupança encerrou o mês de maio cotado em R$ 760,7 bilhões, o que sinaliza uma alta de 0,92% na comparação mensal com abril e uma valorização de 0,51% sobre o estoque verificado no mesmo mês do ano anterior .