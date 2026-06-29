Housi atinge valor de R$ 1,2 bilhão com aporte da Headline e compra de fatia da Smart Break

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Com o movimento, empresa acelera estratégia para transformar condomínios residenciais e corporativos em plataformas de consumo e hubs de distribuição

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A Housi anunciou um reposicionamento que busca alterar a dinâmica do mercado imobiliário e do varejo no Brasil. A proptech fechou a compra de uma participação societária na Smart Break, rede de minimercados autônomos, em uma operação que coincide com a entrada do fundo de venture capital Headline em seu ecossistema. As transações elevam a avaliação de mercado da companhia para R$ 1,2 bilhão.

O movimento marca a transição da Housi de uma plataforma de moradia sob demanda para uma empresa de infraestrutura urbana, física e digital. A tese defendida pela startup é que o valor de um edifício, tradicionalmente atrelado à localização e à metragem quadrada, passará a ser medido pela capacidade de gerar serviços, conveniência e dados ao longo de sua vida útil.

Por meio do Housi AppSpace, sistema proprietário que funciona como o "sistema operacional" dos prédios, a empresa quer transformar condomínios em canais de distribuição direta para a indústria. Gigantes como Nestlé, Unilever, Cimed, Brahma e Natura já utilizam a estrutura para comercializar produtos diretamente aos moradores, eliminando intermediários e aproveitando o fluxo diário e de alta frequência dentro das edificações.

"Durante décadas, os edifícios foram tratados apenas como ativos imobiliários", afirma Alexandre Frankel, fundador e CEO da Housi. "Nós acreditamos que eles serão uma das maiores plataformas de distribuição, consumo e serviços da próxima década."

A estratégia também desenha um novo modelo financeiro para a administração condominial. Através do compartilhamento de receitas das vendas realizadas no ecossistema, parte do faturamento retorna para o caixa dos prédios, criando uma linha de receita recorrente capaz de abater despesas operacionais e, consequentemente, reduzir o valor da taxa de condomínio paga pelos proprietários.

O pilar tecnológico da operação sustenta-se em uma infraestrutura de dados alimentada por inteligência artificial. A plataforma analisa os hábitos de consumo e as preferências de cada empreendimento de forma individualizada, personalizando o estoque das lojas autônomas por edifício para maximizar as vendas e reduzir o desperdício de inventário. Com a incorporação da Smart Break, a Housi projeta se consolidar como uma das maiores redes de pontos de venda do país em um horizonte de cinco anos.

Segundo os executivos envolvidos, o investimento é o primeiro passo de um plano de consolidação de mercado que deve incluir novas aquisições e fusões nos setores de tecnologia, varejo e serviços prediais. Romero Rodrigues, sócio da Headline, classifica a mudança como uma transformação estrutural com potencial de impacto multissetorial, apontando que o mercado imobiliário residencial e corporativo está apenas no início de seu ciclo de digitalização e monetização de serviços.