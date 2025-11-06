Alphaville lança Terras Ceará 6, impulsionando moradias de luxo na região
Desde 2012, o Grupo Alphaville tem sido um pilar fundamental no desenvolvimento urbano local com a criação do megaprojeto da Cidade Alpha Ceará.
O Grupo Alphaville, que lidera o setor de empreendimentos horizontais no Brasil, em parceria com o Grupo Dias Branco, anunciou o lançamento do Terras Alphaville Ceará 6. O novo residencial de alto padrão está posicionado para redefinir o conceito de moradia na região, oferecendo alto padrão de qualidade construtiva, segurança, infraestrutura de lazer completa e integração com a natureza.
Desde 2012, o Grupo Alphaville tem sido um pilar fundamental no desenvolvimento urbano local com a criação da Cidade Alpha Ceará. Este megaprojeto, com uma área massiva de 18,5 milhões de metros quadrados (o equivalente a 4.471 campos de futebol), já conta com 18 fases lançadas, totalizando mais de 5.700 lotes residenciais e 182 lotes comerciais. A chegada do Terras Alphaville Ceará 6 marca um novo capítulo, oferecendo uma oportunidade única para famílias que buscam qualidade de vida em um ambiente meticulosamente planejado.
“O Ceará tem sido um mercado estratégico e de grande sucesso para o Grupo Alphaville. Com o lançamento do Terras Alphaville Ceará 6, reafirmamos nosso compromisso em continuar investindo na região, oferecendo projetos que superam as expectativas em termos de qualidade construtiva, lazer, cuidados com a natureza e bem-estar”, afirma Bruno Nunes, Diretor Comercial do Grupo Alphaville.
O Terras Alphaville Ceará 6 foi desenhado para ser um lugar exclusivo, com lotes a partir de 275 m² e um clube completo que atende a todas as idades. A ampla área de lazer inclui piscinas, quadras de tênis e beach tennis, campo de futebol, academia, salão de festas e salão de jogos, churrasqueira, além de praças infantil e teen. A segurança é uma prioridade, com portaria monitorada 24 horas, câmeras estrategicamente posicionadas e controle de acesso informatizado, garantindo total tranquilidade aos futuros moradores.
LOCALIZAÇÃO
Situado no Eusébio, o empreendimento possui localização estratégica na Avenida José Amora de Sá. Esta posição facilita o acesso tanto ao centro da cidade quanto à BR-116, conectando o residencial com toda a Grande Fortaleza. A proximidade com o 4º Anel Viário (apenas 6 minutos) otimiza o deslocamento para pontos-chave como o Shopping Eusébio e a Praia do Futuro. O Terras Alphaville Ceará 6 também se destaca por suas práticas sustentáveis, que incluem captação de energia solar no bloco de apoio do clube, totem para recarga de carro elétrico e um programa abrangente de gerenciamento ambiental durante a obra (com foco em conservação, controle de ruídos, gerenciamento de resíduos e educação ambiental).
“Acreditamos que este novo empreendimento será um marco para as famílias que buscam um estilo de vida diferenciado, com segurança, lazer e a tranquilidade de viver em um ambiente planejado e integrado à natureza," conclui Nunes.