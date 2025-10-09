Começam as obras do Boa Vista Boulevard no "Coração do Recife"
Localizado na Rua das Ninfas, o Boa Vista Boulevard segue o sucesso do Belém Boulevard, que trouxe impactos positivos para bairros da Zona Norte
Clique aqui e escute a matéria
A capital pernambucana ganha um novo e importante empreendimento imobiliário. A ACLF Empreendimentos acaba de iniciar as obras do Boa Vista Boulevard, seu segundo grande projeto na cidade, prometendo revitalizar a região central e aliar conforto, inovação e sustentabilidade.
Localizado na Rua das Ninfas, o Boa Vista Boulevard segue o sucesso do Belém Boulevard, que trouxe impactos positivos para bairros vizinhos como Espinheiro e Santo Amaro, entre a área central da cidade e a Zona Norte.
O presidente da ACLF, Avelar Loureiro Filho, destacou o foco da empresa na modernização urbana e nas práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança). Segundo ele, o projeto visa transformar o Boa Vista em uma referência residencial que prioriza a qualidade de vida. “Nosso DNA é a inovação, e nosso objetivo é oferecer moradia com alto padrão, aliando sustentabilidade a soluções que melhoram realmente o dia a dia das pessoas”, afirmou.
BOA VISTA BOULEVARD
O empreendimento contará com uma torre imponente de 39 pavimentos, sendo 36 andares residenciais. Serão 288 unidades, todas com 73 m² e uma vaga no edifício-garagem. A agilidade será garantida por seis elevadores para atender cada andar.
O prédio foi concebido para atender a diversos perfis de famílias, oferecendo um robusto complexo de lazer e serviços com mais de 20 opções.
Áreas de Bem-Estar e Esporte: piscinas adulto e infantil, prainha, decks gourmet, academia e quadra poliesportiva.
Comodidades e Serviços: coworking, lavanderia, mercado, pet place e bicicletário.
Entretenimento: salas de dança, jogos e leitura, salão de festas e playground.
As unidades residenciais se destacam pela flexibilidade das plantas, permitindo configurações de três quartos ou dois quartos ampliados. Os moradores também poderão escolher entre cozinha tradicional ou americana e contarão com a integração entre sala e varanda gourmet, pensada para funcionalidade e conforto.
Com 25 anos de mercado, a ACLF Empreendimentos é a terceira maior incorporadora do Estado, com um portfólio que inclui 18 empreendimentos e cerca de 8.000 unidades habitacionais, além de ser responsável pelo Paulista North Way Shopping. Em 2023, a empresa reafirmou sua excelência técnica ao receber a Certificação NDT 1 da Caixa Econômica Federal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp