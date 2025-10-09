fechar
Metro Quadrado | Notícia

Começam as obras do Boa Vista Boulevard no "Coração do Recife"

Localizado na Rua das Ninfas, o Boa Vista Boulevard segue o sucesso do Belém Boulevard, que trouxe impactos positivos para bairros da Zona Norte

Por JC Publicado em 09/10/2025 às 23:48
Boa Vista Boulevard, novo empreendimento da ACLF no Recife
Boa Vista Boulevard, novo empreendimento da ACLF no Recife - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A capital pernambucana ganha um novo e importante empreendimento imobiliário. A ACLF Empreendimentos acaba de iniciar as obras do Boa Vista Boulevard, seu segundo grande projeto na cidade, prometendo revitalizar a região central e aliar conforto, inovação e sustentabilidade.

Localizado na Rua das Ninfas, o Boa Vista Boulevard segue o sucesso do Belém Boulevard, que trouxe impactos positivos para bairros vizinhos como Espinheiro e Santo Amaro, entre a área central da cidade e a Zona Norte.

O presidente da ACLF, Avelar Loureiro Filho, destacou o foco da empresa na modernização urbana e nas práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança). Segundo ele, o projeto visa transformar o Boa Vista em uma referência residencial que prioriza a qualidade de vida. “Nosso DNA é a inovação, e nosso objetivo é oferecer moradia com alto padrão, aliando sustentabilidade a soluções que melhoram realmente o dia a dia das pessoas”, afirmou.

BOA VISTA BOULEVARD

O empreendimento contará com uma torre imponente de 39 pavimentos, sendo 36 andares residenciais. Serão 288 unidades, todas com 73 m² e uma vaga no edifício-garagem. A agilidade será garantida por seis elevadores para atender cada andar.

O prédio foi concebido para atender a diversos perfis de famílias, oferecendo um robusto complexo de lazer e serviços com mais de 20 opções. 

Áreas de Bem-Estar e Esporte: piscinas adulto e infantil, prainha, decks gourmet, academia e quadra poliesportiva.

Comodidades e Serviços: coworking, lavanderia, mercado, pet place e bicicletário.

Entretenimento: salas de dança, jogos e leitura, salão de festas e playground.

As unidades residenciais se destacam pela flexibilidade das plantas, permitindo configurações de três quartos ou dois quartos ampliados. Os moradores também poderão escolher entre cozinha tradicional ou americana e contarão com a integração entre sala e varanda gourmet, pensada para funcionalidade e conforto.

Com 25 anos de mercado, a ACLF Empreendimentos é a terceira maior incorporadora do Estado, com um portfólio que inclui 18 empreendimentos e cerca de 8.000 unidades habitacionais, além de ser responsável pelo Paulista North Way Shopping. Em 2023, a empresa reafirmou sua excelência técnica ao receber a Certificação NDT 1 da Caixa Econômica Federal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


 
 

Leia também

Índice Nacional da construção civil varia 0,50% em setembro. Pernambuco tem menor alta do Nordeste
CONSTRUÇÃO

Índice Nacional da construção civil varia 0,50% em setembro. Pernambuco tem menor alta do Nordeste
Conami 2025: condomínios, cidades inteligentes e o futuro do mercado imobiliário. Entenda o que muda a partir de agora
CONAMI

Conami 2025: condomínios, cidades inteligentes e o futuro do mercado imobiliário. Entenda o que muda a partir de agora

Compartilhe

Tags