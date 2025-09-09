Gabriel Bacelar inaugura edifício de luxo no Pina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O edifício de torre única conta com dois apartamentos por andar, dois elevadores e duas vagas de garagem por unidade, com VGV de R$ 45 milhões

A Construtora Gabriel Bacelar reforçou sua presença na zona sul do Recife com a inauguração do Edifício Maria do Carmo Vilaça, um empreendimento de luxo localizado no bairro do Pina. O projeto, que se destaca pela localização estratégica na fronteira com Boa Viagem, visa oferecer um novo conceito de moradia de alto padrão. O Valor Geral de Vendas é de R$ 45 milhões.

O prédio, assinado pelo escritório ArqConsult, dispõe de apartamentos de 130m² com 4 quartos e uma planta flexível, que permite diferentes configurações para atender às necessidades dos moradores. "O Pina está se consolidando como uma das regiões mais desejadas da zona sul do Recife. Estamos entregando um conceito de morar bem em uma das regiões mais exclusivas da cidade", afirmou Durval Bacelar, sócio-diretor da construtora.

Qualidade de vida e lazer completo



O edifício de torre única conta com dois apartamentos por andar, dois elevadores e duas vagas de garagem por unidade. A área de lazer é um dos pontos altos, com uma piscina panorâmica no rooftop, sunset grill, espaço gourmet, academia, brinquedoteca e delivery room, projetados para um estilo de vida moderno e confortável.

A inauguração do Maria do Carmo Vilaça marca mais um passo na trajetória de 50 anos da Gabriel Bacelar. Somando-se à recente entrega do Icon Design Living, em Boa Viagem, a construtora expande seu portfólio no segmento premium, consolidando sua liderança no mercado imobiliário da capital pernambucana.

"Reafirmamos a expertise da Gabriel Bacelar em desenvolver empreendimentos que aliam localização privilegiada, acabamento de alto padrão e projetos que atendem às demandas do mercado", completou o sócio-diretor Bruno Bacelar.