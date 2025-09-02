PIB da Construção Civil cai pelo segundo trimestre consecutivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apesar das quedas, a taxa acumulada nos últimos quatro trimestres evidencia, ainda uma trajetória de crescimento do setor da construção

Clique aqui e escute a matéria

A taxa de juros, que atingiu o maior patamar em quase 20 anos, mostra os efeitos nas atividades da Construção Civil. O seu Produto Interno Bruto (PIB) referente ao segundo trimestre, na comparação com o primeiro, na série com ajuste sazonal, que foi divulgado pelo IBGE nesta terça-feira (2), registrou uma redução de 0,2%. Nos primeiros três meses do ano, em relação ao último trimestre de 2024, já havia recuado 0,6%. Os dados do PIB da Construção também envolvem as atividades de pequenas obras e reformas realizadas pelas famílias que, em um cenário de juros altos, também podem ser afetadas.

“Apesar de ainda gerar empregos e investimentos com um nível de produção elevado, a Construção já sente os efeitos do atual patamar dos juros. É preciso criar condições mais favoráveis de crédito e financiamento para que o setor possa continuar contribuindo com a economia”, destaca Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

SETOR AINDA EM CRESCIMENTO

Apesar das quedas, a taxa acumulada nos últimos quatro trimestres, em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores, evidencia um crescimento de 3,6% no setor. Já o primeiro semestre de 2025, comparado ao do ano anterior, mostra um incremento de 1,8% nas suas atividades.

Os dados do novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho, demonstram que nos primeiros sete meses do ano a Construção Civil já gerou 177.341 novos empregos formais. O número de trabalhadores formais já ultrapassou três milhões, um patamar que há mais de uma década não era observado.