Feirão Meu Apê tem imóveis com descontos de até R$ 75 mil, no Shopping Boa Vista

A Construtora Baptista Leal, por meio da Casa Habita - braço da incorporadora que atua em empreendimentos da linha econômica - promove até o dia 14 de agosto um grande feirão imobiliário no Shopping Boa Vista, no Centro do Recife. Durante o evento, os principais lançamentos da CBL estarão disponíveis com condições especiais, como subsídios de até R$ 75 mil através dos programas Morar Bem, do Governo de Pernambuco, e Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

A ação é voltada a quem deseja sair do aluguel e conquistar o sonho da casa própria, com oportunidades exclusivas para imóveis localizados em diversas áreas da Região Metropolitana do Recife, como Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Recife. Com atendimento especializado e simulações de financiamento no local, o evento promete atrair famílias em busca de moradia com valores acessíveis e condições diferenciadas.

Baptista Leal

Em 2024, a CBL entregou o Like Clube Boa Viagem, próximo ao Shopping Recife. Este ano, fez a entrega do Start Costa Dourada I, no Cabo de Santo Agostinho e segue com as obras do Exclusive José Rufino, no bairro do Barro, com previsão de entrega para 2026; e do Start Nature Residence, no bairro do Curado. Ainda foram lançados três novos empreendimentos: o Like Clube Boa Vista, o Start Residence, no bairro de Guabiraba, e o Start Costa Dourada II, no Cabo.

Serviço:



Feirão Meu Apê

Local: Shopping Boa Vista – Recife/PE

Data: 1º a 14 de agosto de 2025

Horário: Conforme horário de funcionamento do shopping