Somente em um dia na Feira Literária Internacional de Campina Grande, a Flic, foram 90 lançamentos por escritores da cidade e de outros lugares

A procura por espaços de divulgação de livros e sessões de autógrafos está em ascensão, no Brasil. Os eventos literários são momentos preferenciais, não importa sua dimensão. Recentemente, no Flipetrópolis, festival na cidade histórica do Rio de Janeiro, e na Feira Literária de Campina Grande (Flic), foram respectivamente 200 e 100 sessões de autógrafos. Na Flic, 90 lançamentos se deram em apenas um dia. “Contamos com diversidade imensa de obras, tanto na questão dos gêneros textuais quanto nas temáticas, assim como em relação à idade dos autores”, relata Iviny Souza, escritora, coordenadora dos lançamentos na Flic.

As livrarias têm as agendas concorridas na maioria das capitais brasileiras – em São Paulo, Rio de Janeiro, no Recife, em João Pessoa, a procura por datas é grande. Tanto que locais alternativos também são preenchidos, como bares e cafés que se preparam para oferecer estrutura adequada para eventos culturais.

São ocasiões importantes para escritoras e escritores, que podem dar ao trabalho a visibilidade merecida. Para as editoras, que se expõem como o elo de ligação entre a literatura e o mercado. Para as livrarias, que atraem mais gente para suas instalações. E para quem gosta de ler, e aproveitar oportunidades para conhecer de perto quem escreve os livros.



Chame o ladrão

Em publicação da Record, Miguel de Almeida lança o livro-reportagem “Chame o ladrão” nesta segunda, 23, em São Paulo. Para traçar um “panorama das estratégias de fuga da censura, abrangendo diversas frentes da resistência, como a música, o cinema, a literatura e a imprensa”, incluindo entrevistas exclusivas com Luiz Carlos Barreto, Roberto Menescal e Ignácio de Loyola Brandão, o autor “explora a criatividade brasileira para além da dor, focando na inteligência, no humor e nas malandragens para fazer a arte chegar ao público”, segundo a divulgação. Antes da sessão de autógrafos, Miguel de Almeida conversa com Mário Prata, a partir das 7 da noite, na Livraria Travessa de Pinheiros.



Leitura desde as margens

O Instituto Emília e o Ministério da Cultura promovem a Jornada Leitura desde as margens, nesta terça, 24, em São Paulo. Será um dia inteiro de conversas sobre acesso aos livros, diversidade na literatura e o futuro da leitura. Participam da programação de debates nomes como Bel Santos Mayer, Dolores Prades, Janine Durand e João Anzanello Carrascoza. Evento gratuito, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, a partir das 9h da manhã.



A quimera

Cristhiano Aguiar lança pela Alfaguara o romance “A quimera”, na terça, 24, em São Paulo. História fantástica em cenário paraibano, sobre área de perímetro incerto atingida por catástrofe biológica, com narrativa que “acompanha o devaneio e as loucuras” dos personagens que se aventuram no terreno. O autor bate papo sobre o livro com Rodrigo Casarin, antes dos autógrafos. Na Livraria da Travessa de Pinheiros, a partir das 7 da noite.



Raphael Montes no CCBB

O Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro recebe na quarta, 25, o escritor e roteirista Raphael Montes, para conversar com os leitores sobre sua obra “Dias Perfeitos”. Para o autor, participar de um clube de leitura tem sempre um gosto especial. “É uma oportunidade de ouvir diferentes interpretações, descobrir detalhes que às vezes nem eu mesmo tinha percebido e entender como uma mesma história pode provocar reações tão distintas”, diz. O encontro terá a mediação de Suzana Vargas e Ramón Nunes Melo, a partir das 5 e meia da tarde na biblioteca do CCBB no Centro do Rio.



Recife de Clarice

A escritora Geórgia Alves faz palestra sobre “O Recife de Clarice Lispector” na quarta, 25, na capital pernambucana. Em pauta, os elementos da cidade presentes na obra da ucraniana naturalizada brasileira, que morou com a família no Recife e no Rio de Janeiro. A palestra está marcada para 10h da manhã, na sede da AABB. Entrada gratuita.



Ler o Sul Global

Estão abertas as inscrições até esta segunda, 23, para o encontro do Clube Ler o Sul Global, na quarta, 25. A conversa mediada por Maria Carolina Casati será sobre o livro “O coração que chora e que ri” de Maryse Condé. Evento online a partir das 7 e meia da noite. Mais informações em www.centroculturalastrolabio.com.



Mistérios em Alcântara

A editora Gryphus lança na quarta, 25, no Rio de Janeiro, o romance de ficção histórica de autoria de Alexandre Maia Lago, “Mistérios sob o céu de Alcântara”, inspirado no acidente ocorrido na Base de Alcântara, em São Luís, no Maranhão, em 2003, quando a explosão de um foguete resultou na morte de 21 pessoas. Para a historiadora Mary Del Priore, a obra “conduz o leitor por uma tragédia contemporânea em que ficção e realidade se entrelaçam entre interesses políticos, disputas econômicas, olheiros e espiões”. O lançamento será na Livraria da Travessa de Botafogo, a partir das 18h30.



Lolita

Cicero Belmar lança a biografia ficcional “Quem não conhece Lolita, não conhece o Recife” pela editora Mirada na próxima quinta, 26, no Recife. A obra é baseada na história real de Ivo Alves da Silva, conhecido como Lolita, entre os anos 1950 e 1980. A apresentação é assinada por Alexandre Figueiroa, e o prefácio, por Raimundo de Moraes. Além da sessão de autógrafos, o evento contará com show de Xico de Assis, a partir de 7 da noite, no Bar Teatro Mamulengo, na Praça do Arsenal.

André Garcia estará na FliRui - Divulgação Editora Cambucá



FliRui

De sexta, 27, ao domingo, 30, acontece a segunda edição da Festa Literária da Casa de Rui Barbosa, a FliRui, no Rio de Janeiro. O tema deste ano é Literatura e Territórios, e terá participação de nomes de expressão como Milton Hatoum, Ruy Castro, Eliana Alves Cruz e Nancy Morejón. No domingo, Flavia Bendelá conversa com André Garcia, com a mediação de Rosane Nunes, sobre “Literatura para infância: entre ritmos e emoções”. Saiba mais sobre a programação no Instagram @casaruibarbosa.

