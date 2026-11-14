Nordeste em Campina Grande

Quando estava em Paris, exilado com a família, Jorge Amado escreveu um livro infantil e deu as folhas de papel de presente ao filho João – no aniversário de um ano. Não fosse a intervenção da mãe, Zélia, o pequeno João poderia ter rasgado os papeis, brincando, e o livro não se tornaria mais tarde um dos maiores sucessos editoriais do pai: “O gato Malhado e a andorinha Sinhá”.

Em passagem pela Paraíba na nona edição da Festa Literária Internacional de Campina Grande (Flic), a irmã de João, Paloma Amado, contou essa e outras histórias do pai, em conversa mediada por Bruno Gaudêncio. E fez questão de destacar a presença do Nordeste nas obras de Jorge Amado e Zélia Gattai, não apernas como cenário, mas na tradução da vida cotidiana.

A participação de Paloma Amado foi um dos momentos marcantes do evento, que se encerra neste domingo com o tema “Campina Grande – Nordeste Imenso”, com atividades no Museu de Arte e Ciência (MAC) e no Parque da Criança. A abertura oficial contou com a presença de representantes do governo estadual e da prefeitura, de integrantes da Academia de Letras de Campina Grande, e de professores e estudantes da rede pública de ensino. Um público expressivo lotou o auditório do Museu, para prestigiar a iniciativa de quase uma década da família formada por Stellio, Carla e Iasmin Mendes. A Flic também é a culminância de projetos desenvolvidos ao longo do ano nas escolas, como o Leitura Viva, o Flic Fera e o Repórter Literário.

Outros convidados ilustres estiveram presentes, a exemplo do angolano Pau de Cabinda e do pernambucano Lirinha, dos paraibanos Tiago Germano, Marilia Arnaud, e Cibele Laurentino e da carioca Paula Valéria Andrade. Escritor e editor, Cabinda fez residência literária durante o evento, compartilhando sua experiência com estudantes da UFCG e do IFPB. A festa teve o lançamento de mais de uma centena de obras, com autógrafos de autoras e autores de várias partes do Brasil, além de rodas de diálogo, praça do cordel, oficinas, saraus, espetáculos e espaços colaborativos de artesanato e gastronomia.



Fliporto

Em homenagem a Marcus Accioly, a Festa Literária Internacional de Pernambuco, Fliporto, termina neste domingo, 15. Organizada pelo escritor e acadêmico da APL, Antônio Campos, o evento na 21ª edição debateu a interação entre literatura e tecnologia, abordando os impactos nas relações entre autores, leitores, editoras, instituições de ensino e plataformas digitais. Na programação, participaram, entre outros, Edney Silvestre, Flávia Suassuna, Márcia Moura, Maria Valéria Rezende, Mário Hélio, Andrea Nunes, Alvaro Filho e Ney Anderson.



Flipetrópolis

Também se encerra neste domingo a terceira edição do Festival Literário Internacional de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Com o tema “Meu lugar no mundo”, em homenagem ao geógrafo Milton Santos, o evento contou a participação de nomes como Ana Paula Araújo, Alessandra Roscoe, Andrea Pachá, Bruna Lombardi, Calila das Mercês, Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Fabrício Carpinejar, Flávia Oliveira, Marina Bastos, Nara Vidal, Ricardo Ramos Filho, Sérgio Abranches, Socorro Acioli e Zélia Duncan. Durante o evento, foi entregue o Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano à ministra do STF, Cármen Lúcia. O Flipetrópolis é um dos eventos literários organizados e coordenados por Afonso Borges, que também faz o Fliaraxá, o Fliparacatu e o Flitabira, em Minas Gerais.



Prêmio Myriam Fraga

A partir da segunda, 16, a Fundação Casa de Jorge Amado, em parceria com a Academia de Letras da Bahia, abre inscrições para o Prêmio Myriam Fraga para autores inéditos. Com inscrições gratuitas, serão selecionadas três obras de ficção e de poesia, a serem publicadas pela Casa de Palavras. Podem participar escritores de todo o Brasil. Inscrições até 16 de dezembro pelo seite www.jorgeamado.org.br.



Lendo Guimarães Rosa

A Academia Pernambucana de Letras (APL) será palco de dois lançamentos relacionados à obra “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, esta semana. Na terça, 17, “Anatomia do Grande Sertão”, de Paulo Salles. E no sábado, 21, “No Rastro de Rosa”, de Sylvia Leite. Os lançamentos serão proporcionados pelo projeto Lendo Guimarães Rosa, coordenado pelo acadêmico Márcio Lucena. As sessões de autógrafos, após palestras dos autores, acontecem na sede da APL, no Recife, a partir das 4 da tarde.



Flinksampa

De terça, 17, a quinta, 19, acontece a 14ª Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, a FlinkSampa, no Sesc 14 Bis, em São Paulo. Organizada pela Universidade Zumbi dos Palmares, e curadoria de Tom Farias, esta edição homenageia o escritor e compositor Nei Lopes. Entre os convidados: Renato Noguera, Lilia Guerra, Márcia Tiburi, Paulo Scott, Cidinha da Silva e Itamar Vieira Junior.



Vencedores do Jabuti

Cinco premiados com o Jabuti deste ano se encontram na quarta, 18: Abáz, Ian Fraser, Humberto Werneck, Luckas Iohanathan e Mariana Lobato Botter estarão em São Paulo, no Teatro do Sesi-SP, no Centro Cultural Fiesp, a partir das 7 e meia da noite. Em pauta, o surgimento de seus livros e o significado pessoal do prêmio literário. “O Jabuti dá visibilidade às obras, e essa conversa é uma oportunidade de aproximá-las dos leitores”, diz Hubert Alquéres, curador do Jabuti. O encontro tem acesso gratuito e haverá sessão de autógrafos, ao final.

Escritora Maria Muniz e seu livro cubista - Divulgação



Cedro e Lavanda

Escrito em estrutura cubista que convida o leitor a montar a cronologia, “Cedro e Lavanda”, romance de Maria Muniz, foi lançado no sábado, 14, no Furdunço Café & Cultura, no Recife. Segundo a autora, “cabe ao leitor identificar os narradores, entender em que momento da história os fatos lidos estão acontecendo e se ele pode ou não confiar no que é afirmado pelos personagens”.

