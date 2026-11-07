Feito música para os olhos

De passagem pelo Recife para lançar novo livro, Paula Pimenta falou de sua relação com a música, e de como expressa essa paixão em suas obras

Professora de música antes de se tornar escritora, Paula Pimenta esteve no Recife para lançar, na Livraria do Jardim, “A música da minha vida – Volume 1” pelo selo Gutenberg, da Autêntica. Em contato com o Livronews, a autora, uma das mais queridas do público jovem no Brasil, falou de sua relação com a música, inserida no novo livro.

“A música faz parte de tudo, inclusive dos livros. Eu, por exemplo, escrevo com música. Preciso disso para me ajudar a entrar no clima do capítulo. Quando estou escrevendo uma parte mais agitadinha, coloco uma música bem animada. Numa cena triste, uma música mais romântica, que me coloque no clima do que estou escrevendo. A música é literária. Meus livros são muito musicais, meus personagens se declaram através de músicas. Tem trilhas sonoras nos livros”, diz Paula.

Os eventos de lançamento percorreram várias cidades do país, antes de chegar à capital pernambucana. Os leitores puderam conversar sobre a obra em que a autora se confunde com a protagonista. “A música faz parte da minha vida desde sempre. Poder colocar isso na história da Juju, minha experiência através dela, foi muito especial. O processo de aprender a compor, da Juju, foi bem o que aconteceu comigo. Observar que música fazia ela melhorar quando ela estava triste, acontece comigo e com todo mundo. É um dos livros que mais me coloquei na pele da personagem. Antes de ser escritora, eu era professora de música”.

Veja o vídeo com a entrevista completa com Paula Pimenta no Instagram do Livronews (@livronewsnoinsta) e do JC.



A rosa incerta dos ventos

Acadêmico da APL, Admaldo Matos lança “A rosa incerta dos ventos” nesta segunda, 9, no Recife. A apresentação da obra será feita pelo também acadêmico Lourival Holanda, antes da sessão de autógrafos. Na sede da Academia Pernambucana de Letras, a partir das 4 da tarde.



Mário Prata no Provoca

Marcelo Tas recebe o escritor Mário Prata em seu programa “Provoca”, nesta terça, 10. Na conversa, Prata conta episódios de sua trajetória na televisão e no teatro, e fala sobre seu novo livro, sobre Chico Buarque, “talvez a pessoa mais engraçada que eu conheço”, diz. A partir das 22h30, na TV Cultura.



Degustação literária

A escritora e farmacêutica Lorena Benathar leva seu livro “Beba Vinho com Moderação: Para bem viver emoções, afetos & sexualidade”, publicado pela Benatanger, para uma degustação literária em Blumenau (SC) na quinta, 12. Segundo a divulgação, a autora chegou ao mundo dos vinhos através de pesquisas sobre produção de álcool por leveduras geneticamente modificadas. A degustação será a partir das 7 da noite, na Adega Vinorum.



Mecanismos invisíveis

A psicóloga corporal reichiana e pesquisadora Ana Clara Pequeno lança seu primeiro livro no sábado 14, em São Paulo: “Mecanismos Invisíveis de Controle Social: Wilhelm Reich e a função política da repressão da sexualidade”, publicação da Via Verita. Para a autora, “o controle social atua menos pela regra e pela obediência direta e mais na formação de sujeitos capazes de serem seus próprios prisioneiros e carcereiros”. O evento na capital paulista será no Instituto Dasein, a partir das 4 da tarde.



200 livros de Jonas

O escritor Jonas Ribeiro alcança a marca de 200 livros publicados, com o lançamento de “A, B ou C” pela Studio Plural, no sábado, 14, em São Paulo. Uma verdadeira festa para o público de todas as idades, com as presenças do ilustrador Vagner Romualdo, dos clowns Zé e Piririca, do Trio Pé de Vento, do Coral Vozes da Cidade, além de contadores de histórias. A programação começa às 10h30 e vai até o final da tarde, na Livraria das Perdizes, em frente ao Teatro Tuca Arena.



Um sete uns

Fernando Bonassi apresenta o romance de formação “Um sete uns”, publicação da Record que traz um adolescente como narrador. “Voz singular da literatura brasileira, Fernando Bonassi criou um realismo suburbano que radiografa as entranhas do lumpemproletariado — aquela parcela enorme da população, mas invisível, que está a um palmo da classe média e a outro da pobreza”, diz a divulgação da obra.

Dalton Germano publica pela Novelo - Divulgação



Amor, sexo & sapatos

A editora Novelo publica o livro de estreia do jornalista Dalton Germano, criador do Guia SP 24h. Em “Amor, sexo & sapatos”, o autor transforma a observação da capital paulista em ficção sobre relações na vida adulta, através de histórias que ocorrem paralelamente. “A cidade nunca é a mesma. As pessoas também não. Eu queria que a estrutura do livro refletisse essa sensação de movimento permanente”, conta Germano.



Eles estão aqui

Em lançamento do selo Gutenberg, da Autêntica, Cristhiano Aguiar organiza “Eles estão aqui – 13 contos contemporâneos do horror brasileiro”. O livro proporciona o encontro da leitura com a autoria de Fernanda Castro, Verena Cavalcante, Larissa Prado, Juliana Cunha, Tanto Tupiassu, Bruno Ribeiro, Márcio Benjamin, Irka Barrios, Cláudia Lemes, Karine Ribeiro, Úrsula Antunes, Lucas Santana e Oscar Nestarez. Para Cristhiano Aguiar, o horror é “a nossa fragilidade convertida em ato de imaginação” e, neste sentido, “não é apenas entretenimento, embora também possa ser muito divertido”.

