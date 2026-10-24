Literatura e a máquina do mundo

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Sexta edição do Flitabira celebra os 75 anos de publicação de Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, e discute a pluralidade no Brasil

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A terra natal de Carlos Drummond de Andrade volta a sediar, pela sexta vez, o Festival Literário Internacional de Itabira, o Flitabira, em Minas Gerais, desta quinta, 29 de outubro, a domingo, 1º de novembro. O evento em 2026 presta merecida homenagem a três mulheres: a escritora Conceição Evaristo, a editora Maria Mazzarello e a pesquisadora Leda Maria Martins. A valorização da cultura negra, a afirmação de vozes marginalizadas e a preservação da memória e da ancestralidade são traços que ligam as homenageadas, que participam da conversa sobre “Leitura, Antirracismo e os Novos Tempos”, com mediação de Afonso Borges, no sábado, 31, a partir das 8 da noite.

O tema do Flitabira este ano é “A Máquina do Mundo em Nós”, em celebração dos 75 anos de publicação de “Claro Enigma”, de Carlos Drummond de Andrade, especialmente para o poema “A Máquina do Mundo”. Segundo a divulgação do evento, “a obra inspira uma programação que aborda questões como vida, memória, amor, morte, política, natureza e conhecimento, propondo diálogos entre a literatura e os desafios do mundo contemporâneo”.

Entre os participantes confirmados, também estão Fabrício Carpinejar, Martcelino Freire, Alê Santos, Paula Pimenta, Pedro Bial e Lavínia Rocha. Com a programação totalmente transmitida ao vivo pelo Youtube oficial, o Flitabira conta com a curadoria de Sérgio Abranches, Calila das Mercês e Afonso Borges, programação local de Sandra Duarte e Carolina Peixoto, e curadoria infantojuvenil de Rafael Nolli. Confira a programação completa em www.flitabira.com.br.



Memórias Sintetizadas

Mu Carvalho faz sessão de autógrafos nesta segunda, 26, no Rio de Janeiro, no lançamento de “Memórias Sintetizadas” pela Editora Memorabilia. O músico, que gravou 14 discos com o grupo A Cor do Som, do qual foi fundador, e 8 em carreira solo, conta na autobiografia momentos históricos nos palcos, casos de bastidores e viagens, relatos de parcerias e experiências ao longo da carreira. O livro é recheado de fotos, e traz prefácio de Tuca Oliveira, além de textos de apresentação de Gilberto Gil, Juarez Fonseca, Dadi Carvalho e Eduardo Bueno. O evento será na Livraria Argumento, no Leblon, a partir das 18h30.



Erótica teórica

Eliane Robert Moraes lança em São Paulo, na quarta, 28, a antologia “Erótica Teórica – Escritos sobre as fronteiras do sexo”, organizada por ela, com ensaios, crônicas, depoimentos e trechos de diários por 21 autores de onze nacionalidades. Entre os quais, Carlos Drummond de Andrade, Susan Sontag, Georges Bataille, Anne Carson e Roberto Piva. Publicação é da Autêntica. A noite de autógrafos na Livraria Megafauna do Copan terá, antes, bate-papo com Reinaldo Moraes e Schneider Carpeggiani, a partir das 7 da noite.



Leia Mulheres

Com mediação de Ecilda Freitas, Gleyce Delmas e Rhuana Firmino, o grupo Leia Mulheres Recife se encontra na quinta, 29, para conversar sobre “Sangue de cabra”, livro de contos de Mylena Queiroz em publicação da Patuá. A obra “transforma o horror cotidiano em matéria literária e cria personagens que também encontram caminhos de resistência, insurgência, ironia e vingança” e conduz o leitor “entre o real e o insólito, o reconhecível e o estranho, o cotidiano e o fantástico”, segundo a chamada no Instagram @leiamulheresrecife. O encontro será na Sala de Leitura da Fundaj, no Derby, a partir das 7 e meia de noite.



Casas Assombradas

Milena Costa lança o “Manual de Sobrevivência em Casas Assombradas” no Recife, no próximo sábado, 30, no Furdunço Café & Cultura, a partir das 7 e meia da noite. No evento haverá debate, fotos, brindes e, claro, autógrafos. “O convite é pra todos os leitores e curiosos, mas lembrem que coisas estranhas acontecem em Recife”, brinca a autora no Instagram @micostabooks.



O ano da desordem

Luiz Fernando Treviso está lançando pelo Clube de Autores um romance que aborda “a mercantilização da fé, a precarização algorítmica do trabalho e o racismo estrutural” onde o “Brasil é retratado sob uma farsa política impulsionada pela histeria midiática em torno de uma profecia”, segundo a divulgação. “O ano da desordem” é apresentado como mistura de sátira política e distopia. Saiba mais no Instagram @luizftreviso.autor.



Milhão de leituras

Biblioteca digital gratuita criada pelo Ministério da Educação em abril deste ano, a MEC Livros chegou na semana passada a 1 milhão de livros acessados. O acervo é de mais de 25 mil obras, e os usuários cadastrados somam 1,3 milhão de pessoas, que podem retirar digitalmente para leitura até quatro títulos protegidos por direitos autorais, por CPF. O aplicativo está disponível para celulares e no site www.gov.br/mec/pt-br/mec-livros.



Tempo de sofisma

Mais Drummond. Do poeta mineiro de Itabira, duas estrofes do poema “A distribuição do tempo”, no livro “Fazendeiro do ar”, publicado pela Record em 2023, na coleção de reedição de suas obras:

“Um minuto, um minuto de esperança,

e depois tudo acaba. E toda crença

em ossos já se esvai. Só resta a mansa

decisão entre morte e indiferença.

Um minuto, não mais, que o tempo cansa,

e sofisma de amor não há que vença

este espinho, esta agulha, fina lança

a nos escavacar na praia imensa”.

