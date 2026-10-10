A criança e a brincadeira de ler

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Dia das Crianças, nesta segunda-feira, é oportunidade para lembrar a importância da leitura para a descoberta do mundo e da vida, na infância

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Decifrar as letras enfileiradas em palavras que formam linhas que se agrupam em páginas para fazer um livro – quem não sabe ainda o que vê, pode brincar de ler. Buscando sentidos nas ilustrações, inventando histórias, escutando as narrativas contadas por quem lê. Descobrir o mundo através das palavras é uma aventura para as crianças, desde pequenas. E continua brincadeira encantada, às vezes de impacto sério, transformador, mas não menos lúdico na essência: o livro é um brinquedo, primeiro intuitivo, sempre instrutivo.

No Dia das Crianças, a lembrança de um gibi ou livreto qualquer nas mãos pode emocionar muitos adultos. E convidar meninas e meninos a mergulhar no universo da fantasia e da aprendizagem que é a brincadeira da leitura. Toda criança merece o gosto da descoberta que os livros podem trazer, e todos que não somos mais crianças na idade, precisamos voltar a ser e perder o laço do tempo, imaginando aquilo que lemos, infantilmente.



Ruth Rocha

Para celebrar em grande estilo o Dia das Crianças, o programa Roda Viva, da TV Cultura, recebe nesta segunda, 12, a escritora Ruth Rocha. Aos 95 anos e com mais de 200 livros publicados, uma das principais referências brasileiras da literatura infantil, Ruth Rocha é autora de “Marcelo, Marmelo, Martelo”, um clássico para todas as idades. Traduzida para dezenas de idiomas, a escritora tem mais de 40 milhões de exemplares vendidos. O programa vai ao ar a partir das 10 da noite, e pode ser visto no Youtube do Roda Viva.



Brizola

Karla Monteiro lança o primeiro volume da biografia “Brizola – Lobisomem contra o Império” em Brasília, na próxima quarta, 14. A publicação é da Companhia das Letras. Antes dos autógrafos, a autora conversa com Guilherme Amado. Será na Platô Livraria, a partir das 7 da noite.



Nunca gostei do mar

A Patuá lança o romance de Rhaina Ellery na quarta, 14, em Fortaleza. A escritora conversa com os leitores, na ocasião, sobre “os caminhos da escrita, da imaginação e das histórias que nascem entre lugares, memórias e afetos”, de acordo com a divulgação. Ao apresentar o livro no site da editora, Schneider Carpeggiani escreve: “A vida — e às vezes esse romance — nos ensina que tudo é passível de adoção: uma profissão, um novo amor, o próprio nome, uma língua, e até um bebê desconhecido, largado no banco de trás. Temos aqui um livro em que todos os personagens parecem ter adotado algo ou alguém”. A partir das 5 da tarde, no Pimentá, na capital cearense.



Mariana Ianelli é acadêmica

Autora de “A infância de Joana” pela Maralto, a escritora e crítica literária Mariana Ianelli tomará posse na Academia Paulista de Letras na quinta, 15. Ela irá suceder Juca de Oliveira na cadeira 8, e a saudação será feita pelo acadêmico José Renato Nalini. A partir das 5 da tarde, no Teatro da entidade, no Largo do Arouche, em São Paulo.



Usina de arte

Bruno Albertim lança no Recife, na quinta, 15, “Usina de Arte: a construção de uma utopia”, em coedição da Cepe e Usina de Arte. O livro marca os dez anos de transformação da Usina Santa Therezinha, em Água Preta, município da Zona da Mata pernambucana, em espaço dedicado à arte contemporânea. O evento será durante a ART.PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, no Recife Expo Center às 5 e meia da tarde.



Flávio Brayner

Com organização de Kelma Fabiola Beltrão de Souza e Nyrluce Marília Alves da Silva, a CRV lança na sexta, 16, no Recife “Flávio Brayner – Um crítico entre nós!”, em homenagem ao professor. No restaurante Sabor Pernambuco, a partir das 7 da noite, na capital pernambucana - com a presença do homenageado.



Ciência feminina

Reunindo relatos de 20 cientistas brasileiras sobre o período de doutorado-sanduíche em 13 países nos últimos dez anos, “Mulher, vá fazer um sanduíche! – Experiências de internacionalização na pós-graduação” será lançado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na sexta, 16. Uma das organizadoras é Adriana Melibeu, que coordena o projeto Meninas nas Ciências, na Universidade Federal Fluminense. A partir das 4 da tarde, no Encontro Nacional da Rede Nacional de Ciência para Educação (Rede CpE).



Eletricista

A propósito do Dia do Eletricista, celebrado no próximo dia 17, a Elo Editora divulga a obra de Augusto Massi e Daniel Kondo, voltada para crianças e adultos. Em “Eletricista”, “a história de um profissional da área é narrada pelo próprio filho. A memória familiar ganha força a partir de um repertório visual inspirado no universo da profissão. Lâmpadas, fios, caixas de ferramentas, postes e quarteirões transformam-se em elementos de uma narrativa sobre trabalho, afeto, ausência e conexão”. Saiba mais em www.eloeditora.com.br.

Chiara Ramos e seu novo livro - Divulgação



Abyna

Em sua estréia na literatura infantil, a pernambucana Chiara Ramos está lançando “Abyna – A rainha do fogo e vento”, pela editora Yellowfante. A obra conta com ilustrações de Ligia Emanuele e é o primeiro livro da coleção Ubuntu, dedicada à valorização de narrativas negras e ancestrais para o público infantil.

