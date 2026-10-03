Diversidade nordestina no Jabuti

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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Presença de representantes dos estados do Nordeste entre os semifinalistas do Prêmio Jabuti é uma mostra da pluralidade cultural na região

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Mais aguardado reconhecimento do mercado editorial nacional, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os 10 semifinalistas de cada uma das 23 categorias da edição 2026 do Prêmio Jabuti. No próximo dia 14 serão anunciados os cinco finalistas para cada uma delas, e no dia 27 serão conhecidos os vencedores, em cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista. Nesta 68ª edição, foram 4.675 obras e projetos inscritos – o que valoriza muito a inclusão na esperada divulgação da semifinal. Sevani Matos, presidente da CBL, enfatiza: “Chegar à etapa dos semifinalistas é um momento importante do Prêmio Jabuti, porque dá visibilidade ao trabalho de autores, ilustradores, editores e demais profissionais envolvidos na criação e circulação dos livros. A cada edição, o prêmio reafirma a diversidade e a qualidade da produção brasileira e a importância do livro e da leitura para a sociedade".

Aproveitando a oportunidade dessa reunião de obras e nomes expressivos, juntamos exemplos da contribuição nordestina à diversidade mencionada pela presidente da CBL.

Pelo trabalho para a editora Deu na Telha no livro “Vaqueiro de Gibão”, o fotógrafo e pesquisador Pablo Pinheiro, radicado no Rio Grande do Norte, concorre nas categorias Artes e Capa. Organizadores de "Faz Colher e Borda o Cabo" pelo Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM), Gabriel Gutierrez e Ubiratã Trindade disputam na categoria Projeto Gráfico, com o registro de manifestações tradicionais maranhenses.

Pernambuco também integra a lista. Na categoria Romance Literário, Marilene Felinto é autora de “Corsária”, publicação da Fósforo e da Ubu. Na categoria Crônica, Hélder Aragão, o DJ Dolores, chega com "Lugares para chorar no Recife e outros", pela Editora Seja Breve. Jefferson W. Sousa concorre com o Projeto “Pajeú Encantado” na categoria Incentivo à Leitura, direcionado à poesia popular da região.

Da Paraíba, Bráulio Tavares aparece na categoria Infantil com "Artur e Isadora na cidade subterrânea", publicado pela Editora 34. Um dos mais lidos escritores brasileiros, Itamar Vieira Junior representa a Bahia com o romance “Coração sem medo”, publicado pela Todavia.

O Ceará vem com Lira Neto com "Oswald de Andrade: mau selvagem", publicado pela Companhia das Letras, na categoria Biografia e Reportagem, Moacir Fio e seu “Aranha Movediça”, publicado pela Moinhos, na categoria Romance de Entretenimento, e Auritha Tabajara na categoria Educação, como uma das organizadoras de "Saberes indígenas: considerações ancestrais para o futuro da educação infantil", pela Estação das Letras e Cores.



Poesia sergipana

E por Sergipe, as poetas Thainá Carvalho e Ivana Fontes levam a literatura do estado à disputa, respectivamente com “A Intacta Natureza dos Dias” (Macabéa Edições), na categoria de Poesia, e “Radiografia das Árvores” (selo Cachalote, da Aboio), na categoria de Escritor Estreante – Poesia. “Pra nós, que temos uma trajetória com a escrita já iniciada no Nordeste, no menor estado do país, alcançar um espaço do porte do Prêmio Jabuti não é apenas a realização de um sonho, é um movimento político”, diz Thainá. “Estou muito feliz em estar nessa lista e animada para continuar escrevendo. Costumamos nos preparar muito para as notícias ruins, mas nunca para as boas. Por ser o primeiro livro, sinto uma espécie de liberdade para criar”, comemora Ivana Fontes.

Confira a lista com todos os semifinalistas em www.premiojabuti.com.br.

O dilema do ouriço

A WMF Martins Fontes traz para o Brasil o best-seller global do holandês Toon Tellegen, com tradução de Daniel Dago. Trata-se do primeiro volume de uma série de histórias com animais protagonistas, mostrando sentimentos humanos. De acordo com a divulgação, a obra “cria circunstâncias em que os leitores se identificam”, apresentando “a insegurança, a ansiedade, a solidão e o desejo, muitas vezes contraditório, de estar perto dos outros”.



A voz da coragem

Baseado na história verdadeira da alemã Sophie Scholl e do grupo Rosa Branca, o escritor Luís Dill lança “A voz da coragem” pela Dialogar Editora. No trecho inicial da sinopse, podemos ler: “Em um país dominado pela tirania, a menina de cabelos curtos enxerga o que todos preferem não ver: o governo está perseguindo famílias, marcando inocentes, censurando livros e calando a verdade”. Saiba mais em www.dialogar.net.br.

Na Livraria da Tarde, Clarisse Escorel e Monica Carvalho - Divulgação



Encontro na livraria

Depois de bate-papo com Manuel da Costa Pinto e leituras de trechos do romance com Mika Lins, Clarisse Escorel abraçou leitores e autografou seu romance “O amor na sala escura”, no último dia 23 de setembro, na Livraria da Tarde, em São Paulo. A publicação é da Bazar do Tempo. Na foto, a autora com a livreira Monica Carvalho.



Despedida de mim

A escritora Marcelle Zenaide juntou poemas, contos e crônicas em "Despedida de mim - A travessia", com a jornada de uma mulher em busca de seu jeito de viver. "Uma mulher que não cabe no silêncio, e encontrou na escrita novos sentidos e formas de liberdade", diz a autora. A obra está em pré-venda pela editora Toma Aí Um Poema. Para apoiar a publicação, acesse o perfil da escritora no Instagram @marcellezenaide.