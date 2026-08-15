Eventos atraem para livrarias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lançamentos com sessões de autógrafos, bate-papos e contações de histórias levam cada vez mais brasileiros às livrarias em várias cidades do país

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O tema deste ano da Convenção Nacional de Livrarias, em 2 e 3 de setembro, em São Paulo, é “A livraria como lugar de encontro”. E a agenda está sempre repleta de oportunidades de encontros, em lançamentos que marcam a apresentação das obras ao público, com a presença de autoras, autores e convidados para bate-papos antes dos autógrafos – momento esperado de proximidade com os leitores. A Literária traz alguns exemplos de bons motivos para ir às livrarias esta semana, no Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Niterói, Curitiba, Brasília, Goiânia e Caxias do Sul. Para saber mais sobre a convenção, visite o site da Associação Nacional de Livrarias em www.anl.org.br.

Jessica Marzo publica pela Studio Plural - Divulgação



Bento, não tem cabimento

A cientista social e escritora Jessica Marzo lança neste domingo, 16, livro infantil que conta a história de Bento, um garoto que precisa enfrentar a novidade da chegada da irmã, Bia. “Bento, não tem cabimento” é uma publicação da Studio Plural, com ilustrações de Leo Gibran. O lançamento será na Livraria Martins Fontes da Av. Paulista, em São Paulo, a partir das 11h da manhã. Além da autora e do ilustrador, Marina Bastos faz contação de histórias.



Leitura Viva

Projeto da Feira Literária Internacional de Campina Grande (FLIC) desde 2019, o Leitura Viva leva quem faz literatura a escolas públicas paraibanas. Em 2026, mais de 3.500 estudantes estão sendo contemplados, com o envolvimento de 50 escritores e escritoras, e quase cem professores em 41 escolas. A culminância será durante a FLIC, de 9 a 15 de novembro.



Marcello Quintanilha

O premiado autor de quadrinhos participa de vários eventos no Brasil. Neste domingo, 16, Marcello Quintanilha estará na Feira Literária Internacional de Niterói (FLIN), a partir das 10h30 da manhã, em bate-papo com Carlos Ruas sobre “Desenvolvimento de História em Quadrinhos e como narrar histórias visuais”. Na terça, 18, faz sessão de autógrafos na Livraria Travessa de Pinheiros, em São Paulo, às 7 da noite, em lançamento de “Eldorado” e “Luzes de Niterói”. Na quinta, 20, ainda na capital paulista, conversa com o quadrinista Marcelo D´Salete e realiza nova sessão de autógrafos no Sesc 14 Bis, na Bela Vista. Na sexta, 21, estará em Curitiba, autografando na Itiban Comic Shop a partir das 7 da noite. E no sábado, 22, em Goiânia, na Mandrake, a partir das 4 da tarde.



Incentivo ao livro

Martha Ribas e Raquel Menezes abrem na quinta, 20, uma série de debates promovida pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Fundação Biblioteca Nacional. O tema do encontro é “Projetos que incentivam o livro e a leitura no Brasil”. No Auditório Machado de Assis da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, a partir das 11h da manhã.



Pequenos engasgos

Alê Motta apresenta seus “Pequenos engasgos” para a Livraria Janela, de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, nesta quinta, 20. “Suas brevíssimas narrativas são sempre surpreendentes e reservam uma reviravolta para o leitor: as coisas nunca são exatamente o que parecem”, escreve Adriana Lisboa sobre o livro, publicado pela Faria e Silva. Antes dos autógrafos, a autora bate-papo com Carlos Eduardo Pereira, às 7 da noite.



Direito Tributário

Antônio Carlos de Souza Júnior e Mary Elbe Queiroz lançam “Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) – Comentários à Lei Complementar nº 227/2026 (arts. 146 a 164)”, sobre a competência tributária dos Estados e do Distrito Federal. O livro combina perspectiva histórica e análise da legislação recém-aprovada, oferecendo uma leitura aprofundada sobre um dos tributos que ganhou especial relevância no cenário de mudanças do sistema tributário brasileiro. Os autógrafos acontecem no III Workshop sobre Prevenção e Solução de Conflitos Tributários, na quinta, 20 e sexta, 21 de agosto, no Novotel Recife Marina.



Ficção filosófica

Juka Ladeira lança “Quem és tu diante da Água? – Um esporro do rio” neste sábado, 22, no Recife. Na obra, a água, a terra, o ar e o fogo ganham voz e confrontam a humanidade. Segundo a autora, “os elementos mostram, pelo próprio exemplo, que a vida se sustenta no equilíbrio, na harmonia e no respeito ao tempo, ao espaço e às diferenças, enquanto questionam nossa relação com o ego, o poder e a ideia de superioridade”. Na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, a partir das 5 da tarde. Siga a autora no Instagram @jukaladeira.



Furdunço Literário

O Furdunço Café & Cultura, no Recife, recebe mais uma edição do Furdunço Literário no próximo sábado, 22, a partir das 10h da manhã, em programação gratuita que se estende até a noite. Haverá oficina para crianças, troca-troca de livros, feirinha de artesanato, música ao vivo e microfone aberto ao público. Saiba mais no Instagram @furduncocafeecultura.



Eu, mar sem fim

Luísa Fedrizzi, bailarina e coreógrafa, lança o livro de estreia no sábado, 22, em Caxias do Sul (RS). Com ilustrações de Karen Basso, “Eu, mar sem fim” reúne 50 poemas que fazem “uma leitura poética da vida e da experiência feminina por meio da metáfora do mar: profundo, inquieto, sereno, intenso e em permanente renovação”, segundo a divulgação. O lançamento é no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás, às 5 e meia da tarde. Saiba mais sobre a autora e a obra no Instagram @escreveluisa.



Ressalga

Bethânia Pires Amaro segue circulando em lançamento do romance “Ressalga”, publicado pela Record. No sábado, 22, estará na Livraria Janela, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e conversa com Cláudia Lamego a partir das 4 da tarde, antes dos autógrafos. No domingo, 30, será a vez da Livraria Circulares, em Brasília, e o bate-papo será com Paulo Pimenta, às 3 da tarde. No sábado, 26 de setembro, na Livraria Arte & Letra, em Curitiba, com Giovana Madalosso, a partir também das 3 da tarde.

