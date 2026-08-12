A liberdade muda o mundo

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O amor que se rebela não deixa de ser amoroso nem de expressar a paixão por cada poro ou luz de olhar. A revolta que se ama não escapa de apaixonante ciclo vicioso que pode resultar em trágico destino. O tempo do encontro não distingue uma coisa da outra: o desejo de liberdade mora em ambas, quiçá simultaneamente, como conta Ricardo Braga na ficção histórica publicada pela editora Cubzac, “Amor em tempos de revolução”. O lançamento será nesta quinta, 13, na Academia Pernambucana de Letras, no Recife, a partir das 7 da noite, quando o autor conversa com os integrantes da APL, Flávia Suassuna, George Cabral e este colunista.

No período que compreende a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador, no início do século XIX, a história imaginária de Pedro, América e Florinda é contada por Ricardo Braga em seu romance de estreia, após ter publicado obras de contos e crônicas. Figuras históricas como Frei Caneca, Domingos Martins, Cruz Cabugá, Gervásio Pires e Padre Miguelinho têm os nomes mencionados ou dialogam com os personagens.

O triângulo amoroso aguça a curiosidade da leitura, ao lado do contexto histórico em décadas importantes para a formação brasileira. Entre América e Pedro, a liberdade é o princípio que toca os apaixonados no sonho e nos planos da revolução. Atraídos pelos ideais libertários, distanciados na margem da liberdade amorosa, sem colocar as paixões em questão. Entre Florinda e Pedro, a utopia revolucionária primeiro afasta, para depois atrair e frutificar. O amor que aprisiona se insinua, mas não cresce no enredo de liberdade maior. E entre América e Florinda, a revolução é o amor entrevisto na libertação consentida à utopia de Pedro, que as une à distância.

Em entrevista para a Literária, o autor defende que a ficção histórica “fortalece o conhecimento do passado e o torna mais vivo”.

Capa do livro publicado pela Cubzac - Divulgação



Como surgiu a ideia e a vontade de escrever um romance histórico ambientado na época das lutas revolucionárias em Pernambuco?

Ricardo Braga - Com a experiência que adquiri na escrita de crônicas e contos, senti claramente a necessidade de experimentar o gênero romance. Simultaneamente, nos últimos anos tenho mergulhado com prazer na leitura da História, sobretudo da América Latina e particularmente de Pernambuco. Juntando as duas motivações encontrei o tema mais oportuno para escrever um romance histórico: lutas revolucionárias acontecidas por aqui na primeira metade do século XIX. Esta temática incorpora a pernambucanidade entre nós, representada inclusive pela bandeira do nosso estado, fruto da época.

O que você pode destacar, no processo criativo, do entrelace de personagens fictícios com nomes que vivenciaram os fatos da história pernambucana e brasileira?

Ricardo Braga - Tenho como princípio dessa escrita, que os fatos comprovados e o perfil dos personagens históricos devem ser preservados no romance, cabendo à trama e aos personagens fictícios se envolverem com os personagens, cenários e eventos da época, logicamente a partir de uma outra história, esta criada pelo autor. Creio que isso fortalece o conhecimento do passado e o torna mais vivo.

O prefácio de Flávia Suassuna chama atenção dos leitores mais jovens para um aspecto comum entre dois focos que se fundem no livro: a liberdade e o amor. As repressões apontadas na obra continuam atuais? Qual sua visão sobre essa atualidade?

Ricardo Braga - Flávia acerta em cheio ao dizer isso, mas não significa que as repressões vistas na obra são de costumes ou familiares. Trata-se da luta genuína por liberdade em sentido mais amplo, sobretudo as vivenciadas pelo protagonista Pedro e sua amiga América. É a liberdade de pensamento crítico, de autogestão da sociedade local sem a tutela do Reino e, em última instância, a liberdade de escolhas de como viver, sobretudo negada aos escravizados. Para se expor, correr risco e doar energia pela causa da liberdade é preciso uma visão de mundo mais ampla do que o comezinho interesse individual pelo bem-estar. Em outras palavras, é preciso alteridade, se colocar na posição do outro, amar. Isso é essencial para a formação cidadã dos mais jovens. Agora... no romance existe uma relação de amor entre os dois protagonistas citados, que não pode ser exercida plenamente porque Pedro é casado com Florinda, uma portuguesa pela qual também ama. Só lendo.

A ideia revolucionária não deixa de ser apaixonante, e o amor, para os apaixonados, parece mudar o mundo. O que a narrativa de “Amor em tempos de revolução” sintetiza, entre esses dois polos, no fio da ficção histórica?

Ricardo Braga - A paixão mobiliza, radicaliza e transforma. Não a paixão adolescente e passageira de dois enamorados, mas aquela calcada no espírito de evolução, em alguns casos por meio da revolução. A narrativa do romance traz as duas coisas: a luta por uma revolução de valores sociais e políticos, marcada pela Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador; mas, também, uma evolução no campo da intimidade afetiva entre as duas mulheres, situação que considero muito bonita e assertiva.