Ir a livrarias para ver o mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Em postagem nas redes da Livraria Pó de Estrelas, do Recife, Gabi Vasconcellos reforça a importância do hábito de visita às livrarias: “Ir a livrarias é muito bom porque a gente conhece outras coisas – conhece autores, ilustradores, editoras – que a gente não conheceria só por indicações ou busca na internet. Ir a livrarias é importante por mil motivos, e esse é um deles. A gente amplia nosso repertório, conhece livros que não conheceria se não fosse presencialmente nelas. Livrarias especializadas com curadoria bem feita ajudam e servem para além de se procurar um livro indicado. Que a gente conheça outros livros, e tenha autonomia para escolher livros que tenham a nossa cara, ou a cara da pessoa que a gente vai presentear”.

Veja o vídeo com o depoimento completo de Gabi Vasconcellos no Instagram @livraria.podeestrelas.

Convenção da ANL

A propósito, dias antes da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que começa em 4 de setembro, a Associação Nacional de Livrarias (ANL) promove, no mesmo local da Bienal paulista, a 34ª Convenção Nacional de Livrarias, em 2 e 3 de setembro. O tema do encontro deste ano é “A livraria como lugar de encontro”. Uma boa oportunidade para livreiros, editores e demais profissionais do livro debaterem o cenário atual e propostas para que os brasileiros possam e desejem ir cada vez mais às livrarias.



Retórica e Gramática da Imagem

A premiada artista Anabella Lopez, autora de “O homem, o rio e a caixa”, publicado pela PeraBook, realiza o curso presencial gratuito “Retórica e gramática da imagem – Aprendendo a ler imagens”, nesta segunda, 10, em São Paulo. Com uma hora e meia de duração, o curso visa oferecer aos participantes o conhecimento para “aprofundar o olhar e entender os recursos visuais na narrativa”. Na Livraria NoveSete, na Vila Mariana, a partir das 7 da noite.

Nina Ranieri é curadora do Jabuti Acadêmico - Renata Castilho



Jabuti Acadêmico

Versão para livros científicos, técnicos e profissionais criada para valorizar a produção e disseminação do conhecimento no Brasil, o Prêmio Jabuti Acadêmico terá os vencedores da terceira edição divulgados em cerimônia que acontece nesta terça, 11, a partir das 7 da noite no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Em entrevista à Literária, a curadora do Jabuti Acadêmico, Nina Ranieri, falou sobre a importância crescente da premiação, que para ela se deve a vários fatores. “Em primeiro lugar, à produção acadêmica nacional, que é ampla, consistente, e vem do Brasil todo. Em segundo lugar, a composição do júri com especialistas nas suas áreas, pesquisadores e cientistas que além de suas atribuições diárias, se dedicam a examinar as obras. Em terceiro lugar, à atividade da CBL na promoção dos livros no Brasil”, diz ela. “Por essas razões, o prestígio do prêmio vem crescendo. Um crescimento consistente que vem sendo observado em praticamente todas as categorias. Acredito que é uma tendência que vai perdurar. A cada edição, o Jabuti Acadêmico amplia o rigor, a excelência e a credibilidade na sociedade brasileira”.

O canal da Câmara Brasileira do Livro (CBL) no Youtube irá transmitir o evento, ao vivo.

Capa do livro de Paula Gicovate - Divulgação



Como navegar o abismo

Paula Gicovate lança o romance “Como navegar o abismo”, publicação da Record, na quarta 12, em Belo Horizonte. A escritora e roteirista participa do programa Sempre Um Papo, com mediação de Jozane Faleiro. Na Biblioteca Pública Estadual de BH, na Praça da Liberdade, a partir das 7 da noite. O Sempre Um Papo está celebrando 40 anos em 2026. Conheça e acompanhe no Instagram @sempreumpapo.



Amor em tempos de revolução

Romance histórico que se passa em Pernambuco do século 19, “Amor em tempos de revolução”, de Ricardo Braga, publicado pela Cubzac, será lançado no Recife na quinta, 13. “Este livro despertará no leitor uma imensa curiosidade sobre essa época tão importante e ainda pouco conhecida da História do Brasil”, comenta o historiador George Cabral no texto da orelha. Cabral será um dos debatedores na conversa com o autor no lançamento, junto com Flávia Suassuna e este colunista. Logo após o bate-papo, haverá a sessão de autógrafos. Na Academia Pernambucana de Letras, a partir das 7 da noite.



Porto Alba

Em lançamento da Autêntica, a autora Irka Barrios conversa com a escritora e professora de escrita criativa, Patricia Gonçalves Tenório, nesta sexta, 14, no Recife, antes da sessão de autógrafos de “Porto Alba”. A obra traz uma história de suspense que se passa em cidade fictícia, às margens de um rio, onde se nota a ocorrência de doença misteriosa entre os moradores. Na Livraria Leitura do Shopping Recife, a partir das 7 da noite.



Espaço Aéreo

Na mesma sexta, 14, Claudia Cavalcanti faz o lançamento no Recife de “Espaço Aéreo”, publicação da Fósforo. O romance tem o texto da orelha escrito por Julián Fuks, que avisa: “O leitor não se confunda com a aparente despretensão deste livro. Quem lê a sinopse, quem lê as primeiras linhas, pode pensar que está prestes a encarar um simples relato de viagem, passar algumas horas na companhia de uma mulher durante um voo, ver seus gestos banais, ouvir seus comentários de leitura. Grave engano”. A noite de autógrafos será na Livraria do Jardim, às 7 da noite.

