Anote: literatura na agenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De julho a setembro, a programação de eventos literários inclui a Flip, em julho, e a Bienal do Livro de São Paulo, em setembro – mas tem muito mais

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Onde houver gente dos livros, haverá grandes papos, novas histórias em formação, e a insinuação da escrita no mar da leitura. Arrume a bagagem com folga: na volta, a probabilidade é alta de precisar de espaço para os textos de novos amigos. Confira abaixo uma amostra da agenda literária nos próximos três meses.

7 a 12 de julho – Feira Literária de Bonito (MS), a Flib. Em homenagem a Lygia Fagundes Telles, a décima edição do evento tem confirmados nomes como Bianca Resende, Renato Suttana, Fabio Gondim e Lígia Burton. No Instagram: @flibonito.

22 a 26 de julho – Festa Literária Internacional de Paraty (RJ), a Flip. Em sua 24ª edição, presta homenagem a Orides Fontela. Entre os nomes confirmados: Andréa Del Fuego, Ana Matsusaki, Milton Hatoum, Bethânia Pires Amaro, Flávia Péret e Denise Stoklos. No Instagram: @flip_se.

5 a 9 de agosto – Festa Literária Internacional do Pelourinho (BA), a Flipelô. A décima edição no Centro Histórico de Salvador homenageia Myriam Fraga e Calasans Neto. A realização é do Sesc Bahia e da Fundação Casa de Jorge Amado, entidade que idealizou o evento e celebra 40 anos em 2026. Entre os nomes confirmados: Thaiane Machado, Nilton Milanez, Helena Nascimento, Tracy Mann, dos EUA, Pablo Fidalgo, da Espanha, e José Manuel Diogo, de Portugal. No Instagram: @flipelo.

6 a 16 de agosto - Bienal Internacional do Livro de Jaraguá do Sul (SC), com o tema “Literatura e Sociedade”. Entre os nomes confirmados: Adriana Lunardi, Cristovão Tezza, Mar Becker, Maria Homem, Ana Maria Gonçalves e a colombiana Margarita García Robayo. No Instagram: @bienaljaragua.

13 a 16 de agosto – Festa Literária Internacional de Niterói (RJ), a Flin, com o tema “Território das Palavras”, e homenagem a Lélia Gonzalez. Acompanhe a atualização da programação no Instagram @flinoficial.

25 a 30 de agosto - Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (BA), o Flifs. Promovido pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), a 19ª edição do evento será lançada nesta quarta, 8. No Instagram: @flifsoficial.

26 a 30 de agosto – Festival Literário Internacional de Paracatu (MG), o Fliparacatu, com o tema “O Sertão em nós – Meu lugar no mundo”, homenageando Guimarães Rosa e Milton Santos. Acompanhe a atualização da programação no Instagram @fliparacatu.

4 a 13 de setembro – Bienal Internacional do Livro de São Paulo, um dos mais esperados eventos literários do país, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Entre os nomes confirmados: Raphael Montes, Ana Suy, Ana Huang, dos EUA, e Elena Armas, da Espanha. No Instagram: @bienaldolivrosp.

Bruno Garret e a irmã, Mariana - Divulgação



O retesar da sobrancelha

Depois de sessões de autógrafos em São Paulo, Bruno Garret lançou no Recife, na última quinta, “O retesar da sobrancelha e outros feedbacks”. A obra, publicada pela Patuá, reúne contos “que combinam cotidiano, simbolismo e elementos fantásticos para investigar uma questão bastante contemporânea: nossa busca permanente por aprovação e legitimação”. Na foto, o autor com a irmã, Mariana, em clima de torcida pelo Brasil na Copa, durante o evento de lançamento no Furdunço Café e Cultura, na capital pernambucana.

Giba Carvalheira e seu novo livro - Divulgação



Psicotron

O décimo segundo livro de Giba Carvalheira será lançado nesta quarta, 8, no Recife. Trata-se de uma história ambientada na capital pernambucana, “sem concessões à realidade urbana” com a proposta de narrativa leve sobre a temática da violência. A publicação é da Litteralux, com projeto gráfico de Karina Tenório. No Modigliani Bistrô, no Poço da Panela, a partir das 7 da noite. Saiba mais no Instagram @gibacarvalheira.



Quaresma

Inspirado em “Triste fim de Policarpo Quaresma”, obra de Lima Barreto, o espetáculo “Quaresma” faz curta temporada no Teatro Apolo, no Recife, na sexta, 10, e sábado, 11, a partir das 8 da noite. Com atuação e dramaturgia de Alexsandro Souto Maior, e direção de Quiercles Santana. “É uma grande reflexão sobre o nosso país”, diz Souto Maior. Ingressos na plataforma Sympla.



O caleidoscópio de Tininha

A Livraria Nobel de Petrópolis, no Rio de Janeiro, recebe o lançamento de Cristina Ferreira, com ilustrações de Vitor Bellicanta, no sábado 11. A publicação é da Cepe. “O caleidoscópio de Tininha” é “uma história delicada sobre memórias, afetos e permanências” para leitores de todas as idades. O evento terá início às 11h da manhã.



O nervo do poema

A Relicário aproveita as homenagens na Festa Literária Internacional de Paraty – Flip, este mês, para lançar a segunda edição de “O nervo do poema: antologia para Orides Fontela”, com organização de Patrícia Lavelle e Paulo Henriques Britto. A nova edição tem novos textos de Patrícia Lavelle e Paulo Henriques Britto, numa antologia que reúne poemas e releituras inspirados na obra de Orides Fontela. Entre as escritoras e escritores participantes: Alice Sant'Anna, Ana Martins Marques, Claudia Roquette-Pinto, Laura Erber, Marcos Siscar, Marília Garcia, Masé Lemos, Prisca Agustoni, Ricardo Domeneck, Simone Brantes e Tarso de Melo.



The Secret Bird

Das 100 obras concorrentes de 42 países, a tradução de Ilze Duarte para o inglês do romance “O pássaro secreto”, de Marília Arnaud, está entre as seis finalistas do David Bellos Translation Prize da agência literária J&N Janklow & Nesbit, da Inglaterra. Vale recordar que o livro foi vencedor da 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura.

