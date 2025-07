Por uma pausa no tempo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É preciso inventar o tempo, essa ilusão física, segundo Einstein. E dar pausas na vida, recomendava Carlos Drummond de Andrade, que parecia não parar de escrever – poemas, crônicas e cartas. Durante as férias, a pausa na correria da agenda propicia a reinvenção do tempo interior, no qual nos desconectamos do mundo para enxergar o tempo em nós. Como se as férias fossem outro lugar, distante o suficiente para que o giro dos ponteiros diários possa desacelerar. E desaceleramos juntos, indiscerníveis do tempo que somos – e a cada segundo que passa, deixamos de ser.

Recente pesquisa na Inglaterra sugere que o tempo da leitura é diferente do tempo das telas deslizantes, nas quais dedicamos tantos minutos, ou horas, sem perceber, hoje em dia. Em um minuto e meio lendo, aprende-se mais e melhor do que olhando telas com conteúdos educativos similares, mas sem texto, na mesma duração. Ler seria um ato vinculado ao aprofundamento da informação recebida, diferente da superficialidade da visão veloz nas imagens que disparam dopamina em ondas seguidas no cérebro.

A qualquer tempo, por qualquer duração, ler faz bem. Abrir um livro nas férias pode significar um prolongamento do descanso que o organismo implora na overdose de demandas contemporânea. Página por página, sem contar o tempo, o tempo passa diferente quando lemos. Vamos ler.



Lugar de palavra

A Livraria do Jardim, no Recife, terá o Sarau Lugar de Palavra, na terça, 8, com escritoras da capital pernambucana, de João Pessoa, Belo Horizonte e outras cidades do país. Entre as confirmadas, Ana Daviana, Bianca Pontes, Cibele Laurentino, Daniele Rangel, Elexsandro Araújo, Iaranda Barbosa, Karine Asth e Lua Costa. Entrada gratuita. A partir das 7 da noite.

Alice Guimarães é escritora - Divulgação



Oi, mãe

A editora Tulipa promove o lançamento do romance de estreia de Alice Guimarães nesta terça, 8, em São Paulo. Segundo a divulgação, “a obra transita entre memória e ficção para narrar, com sensibilidade, um reencontro com o passado e uma atribulada trajetória familiar”. A escritora concederá autógrafos no mesmo estabelecimento em que é bartender, o Guarita Bar, em Pinheiros, a partir das 18h.



Encontro na Pó de Estrelas

A livraria Pó de Estrelas, no Recife, recebe nesta terça, 8, a partir das 7 da noite, encontro com a mediação de Patrícia Vasconcellos, sobre “Como escolher um livro”. Para Patrícia, editora e escritora, “a autonomia da escolha é importante para irmos passeando por esse mundo gigante da literatura para as infâncias, do livro ilustrado, do livro de imagem”. Informações no Instagram @livraria.podeestrelas.



O mundo que habita em mim

O Centro Cultural São Paulo (CCSP) será palco do lançamento do livro de estreia de Luca Guadagnini, nesta quinta, 10. Antes dos autógrafos, o autor de “O mundo que habita em mim”, publicado pela Seguinte, conversa com Alice Aquino a partir das 7 da noite, na capital paulista.

Alex Andrade publica pela Mireveja - Divulgação



O gato que lê

A Livraria Alento, no Rio de Janeiro, recebe no sábado, 12, o lançamento do novo livro infantojuvenil de Alex Andrade, com ilustrações de Chris Tragante, em publicação da editora Mireveja. “O gato que lê” conta as aventuras de um felino que encontra personagens como Moby Dick, Boitatá, Rapunzel, Cuca, Dom Quixote, Saci Pererê e Alice. Antes da sessão de autógrafos, haverá contação de histórias com Mag Pastori e Pedro Nêgo. A partir das 3 e meia da tarde.



Miró traduzido

Curador da obra do poeta Miró, falecido em 2022, Wellington de Melo informa que a revista Latin American Literature Today traz poemas do pernambucano em inglês e espanhol, por iniciativa do tradutor Robert Smith. “É uma alegria que seus poemas cheguem cada vez a mais pessoas. Ao quebrar a barreira da língua, não tenho dúvidas de que a poesia de Miró tocará o mundo”, escreveu Wellington nas redes sociais.



O sombrio coração da inocência

Em resenha para o jornal Rascunho, Haron Gamal escreve a respeito do novo livro de Débora Ferraz, publicado pela DBA, e descrito como “um romance que avança com firmeza para refletir sobre os dilemas e a pequenez humana”. No texto, Gamal parte da obra para refletir sobre a atividade literária: “Quando o autor se dá conta de todas as impossibilidades inerentes à escritura e ao gênero romance, e descobre que as palavras, apesar de existirem em quantidade infinita, são insuficientes e despossuídas de qualquer tipo de poder, começam-se a delinear não soluções ou revelações, mas as sombras fantasmagóricas daquilo que se é impossível dizer”. Leia mais em www.rascunho.com.br.

Milena Martins Moura lança pela Macabéa - Divulgação



Milena Martins Moura

Está em pré-venda pela Macabéa o novo livro de Milena Martins Moura, “o carro de apolo capotou no horizonte”. Com ilustrações da autora, a obra tem prefácio de Luizza Milczanowski, posfácio de Ana Luiza Rigueto e texto da orelha por Thaís Campolina. Projeto gráfico de Caroline Silva, e curadoria e edição de Priscila Branco e Bianca Monteiro Garcia. Semifinalista do Jabuti no ano passado, Milena é poeta, editora e pesquisadora. Para apoiar a publicação, acesse www.macabeaedicoes.com.



Confederação do Equador, 200 anos

A Cepe está lançando a coletânea de artigos referentes ao seminário nacional “Confederação do Equador e os desafios da cidadania e do republicanismo no Brasil (1824-2024), que aconteceu no Recife em agosto do ano passado. A organização é de George Cabral, Carlos André Silva de Moura, Marcelo Casseb Continentino e Marcus Joaquim M. de Carvalho. “A história dos movimentos libertários pernambucanos do início do século XIX sempre foi secundarizada e mesmo silenciada pela historiografia produzida na corte imperial no Rio de Janeiro”, sustentam os organizadores. A publicação conta com o apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco – Facepe.

Sofia Osório tem novo e-book - Divulgação



Criativando livremente

A jornalista, escritora e professora Sofia Osório lança em e-book “Criativando livremente – O guia perfeito para entender e praticar sua criatividade na escrita”. Dirigido a escritores iniciantes, a obra oferece conceitos, exercícios, conselhos e sugestões de leituras complementares. Outras informações no site www.sofiaosoriodc.com.br.



FLIOP em Ouro Preto

Estão abertas até o final de julho as inscrições para a Festa Literária de Ouro Preto – FLIOP, em Minas Gerais. O evento acontece de 20 a 23 de novembro, no Grande Hotel. A curadoria é de Leonardo Costaneto. A inscrição é gratuita para escritores, artistas e editoras independentes. A realização é da Caravana, com apoio da Prefeitura de Ouro Preto. Saiba mais no Instagram @caravanagrupoeditorial.