Gigante do setor de processamento de gases atmosféricos tem 20% do faturamento no NE, com destaque no fornecimento hospitalar e de alimentos e bebidas

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Dona de quatro plantas em Pernambuco, uma delas pioneira no Brasil na produção comercial de Hidrogênio Verde para a unidade de produção de margarina do Grupo JBS, no Complexo Portuário de Suape, a gigante White Martins entregou nesta quinta-feira (26) a expansão de sua unidade de separação de ar no Cabo de Santo Agostinho, elevando a capacidade de produção de nitrogênio líquido em 70%, alcançando 500 toneladas/dia, e dobrando a produção de oxigênio, gases industriais e medicinais na região Nordeste



Para isso, a companhia que está presente no estado com a marca desde 1989 investiu R$ 100 milhões e implementou, pela primeira vez na América do Sul, a tecnologia proprietária PULSE™ da Linde, inovação que aprimora a produção e a distribuição de oxigênio, nitrogênio e argônio.



Novo liquefador



O projeto teve início em 2023 com a aquisição e instalação de três novos tanques de 130.000 m³, que dobraram a capacidade de armazenamento da unidade, e a instalação do novo liquefador concluída num período de 14 meses.



Essa tecnologia permite concentrar a produção de nitrogênio liberando os demais equipamentos da unidade para focar na produção de oxigênio. Como resultado, a capacidade de produção de oxigênio dobrou, atingindo 180 toneladas/dia.

Presidente da White Martins e da Linde na América Latina, Gilney Bastos. - FERNANDO CASTILHO

Inovação na planta



Foi a primeira vez que White Martins na América do Sul adotou a tecnologia proprietária PULSE™ da alemã Linde, que aprimora a produção e a distribuição de oxigênio, nitrogênio e argônio.



A ampliação da planta do Cabo de Santo Agostinho faz sentido. Segundo o presidente da White Martins e da Linde na América Latina, Gilney Bastos, pelo perfil de parte significativa dos clientes da empresa que adquirem os gases da empresa de forma fracionada, embora na Região a White Martins também opere plantas dedicadas que recebem os gases através de dutos pressurizados.



Mercado Nordeste



Entretanto, numa região onde apenas o segmento de hospitais compra 30% de oxigênio e o de alimentos e bebidas mais 20%, ter capacidade de entrega é fundamental, até porque trazê-los das plantas do Ceará e da Bahia reduz as margens de lucro. Com a duplicação da planta de Pernambuco a White Martins terá estrutura para atender nos próximos anos um mercado cuja economia cresceu 11% em 2025.



O que chama a atenção no projeto é que tanto o liquefador com a tecnologia PULSE™ quanto os três tanques de armazenamento foram fabricados na Fábrica de Equipamentos Criogênicos (FEC) da White Martins, em Sorocaba, São Paulo.



America Latina



Ela é a única instalação desse tipo na América Latina com capacidade para fabricar plantas criogênicas e equipamentos relacionados, demonstrando a expertise da White Martins em soluções de produção de gases do ar”, como destacou Gilney, um brasileiro que comanda toda a operação da gigante na América Latina.



E apesar do cenário desafiador da economia brasileira, o executivo revela otimismo com o seu negócio e mais ainda na Região Nordeste, responsável por um quinto do faturamento do grupo ao longo dos últimos anos.



Unidade da White Martins no Cabdo de Santo Agostinho PE - FERNANDO CASTILHO

Olho da Rnest



Como a sua companhia atende a Petrobras, a ampliação da Refinaria Abreu e Lima, que compra nitrogênio para uso na sua operação, assegura no futuro uma maior entrega. Além disso, os demais fornecedores da cadeia de suprimentos usados na construção do Trem 2 também usam os gases fornecidos por ela.



Com presença discreta na mídia, a White Martins, uma marca brasileira tão forte no segmento de gases que a gigante Linde decidiu manter no país virando sobrenome, tem um portfólio de produtos que inclui gases atmosféricos (oxigênio, nitrogênio e argônio), gases de processo (gás carbônico, acetileno, hidrogênio, misturas para soldagem) cujo uso acaba sendo um termômetro de como anda a construção da infraestrutura no Brasil.



Gases medicinais



Ela também produz gases especiais e medicinais, equipamentos para aplicação, transporte e armazenamento de gases, carbureto de cálcio, soluções para o mercado de gás natural e comercialização da linha de oxicombustíveis, equipamentos para corte e solda, assim como consumíveis para soldagem, o que lhe permite ter pulso da própria evolução da economia.



No ano passado, por exemplo, suas vendas no Brasil somaram US$ 1,3 bilhão obtidas em 200 plantas, empregando 4 mil funcionários altamente especializados. Sua força no Brasil é perceptível comparando-se aos negócios do Linde na América do Sul que somaram US$ 1,8 bilhão. Ou seja, as outras 100 unidades da companhia na região agregaram apenas US$ 500 milhões a mais que no Brasil .

Planta da White Martins em Pernambuco. - HEITOR FERNANDO

Hidrogênio Verde na fábrica de margarina da JBS



Pouca gente lembra, mas a planta da Seara (hoje uma empresa do Grupo JBS) no Complexo Portuário de Suape foi a primeira indústria instalada no recém-criado distrito industrial do porto pernambucano.

Curiosamente, a mesma planta em 2023 foi a primeira a trocar o uso de hidrogênio cinza fornecido pela White Martins por hidrogênio verde, tornando-se pioneira no Brasil com esse combustível.



A planta da então Bunge - que em 2019 firmou com o JBS um acordo de aquisição de ativos do segmento de margarinas no Brasil abrigados sob a marca Seara com as linhas-marca como Doriana, Delícia, Primor, Delicata, Gradina, Salada, Ricca, Cremosy e Cukin - foi instalada antes do terminal de tancagem, o que, com o crescimento do setor de combustíveis, a tornou uma operação bem diferente das demais atividades.



Na verdade, foi a única indústria que o investidor, a Bunge, aceitou ser instalada em Suape em um projeto embrionário nos anos 80. É certamente a única planta de margarina construída quase na beira de um cais marítimo no mundo.



Porém, a White Martins opera no Complexo Industrial Portuário de Suape (no Cabo de Santo Agostinho, PE) a primeira unidade certificada de hidrogênio verde em escala industrial da América do Sul, com capacidade para produzir 156 toneladas por ano.



E depois de décadas a fábrica de margarina continua ali. E quando, em 2023, a Seara decidiu descarbonizar suas plantas, a unidade de Suape foi a primeira a trocar o uso do hidrogênio cinza pelo hidrogênio verde que a White Martins oferece, virando uma espécie de showroom da gigante de gases que está colocando H2V na planta da Cebrace, uma fábrica de vidros em Jacareí, em São Paulo.



Segundo o diretor comercial da White Martins, Mario Gibson, a estratégia da companhia em relação ao H2V é colocar a molécula em clientes que já usam o hidrogênio cinza derivado de petróleo, uma vez que detém a tecnologia.



A empresa não pretende construir plantas de hidrogênio verde para atrair clientes exatamente porque a sua carteira de clientes de hidrogênio cinza lhe assegura um mercado a ser ocupado no futuro.



Novo liquefador da White Martins no Cabo de Santo Agostinho. - FERNANDO CASTILHO

Os casos da Seara e da Cebrase também apontam um caminho difícil por onde a proposta de produzir H2V decantada no Brasil precisa percorrer. Apesar de todo o charme da proposta, a questão do preço ainda é o grande complicador.



Empresas que já usam o hidrogênio cinza e que decidem optar pelo verde numa rota de descarbonização podem ser os primeiros clientes dispostos a pagar mais do que pagam para adquirir o selo verde. Mas a questão continua: novas plantas mesmo usando energia renovável terão custos capazes de suportar o preço mais caro do H2V? Até agora não.

