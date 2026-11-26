Reação às ações do governo reside apenas na publicação de artigos e analistas do mercado financeiro cobrando maior controle de gastos.

Historicamente, os vencedores das eleições presidenciais no Brasil ganham um bônus de seis meses para apresentar e implementar medidas mais duras, até que a oposição comece a cobrar promessas e compromissos. Lula teve isso ao suceder FHC, Dilma ao suceder Lula, Bolsonaro ao suceder Michel Temer e o próprio Lula ao suceder Bolsonaro. Lula, aliás, conseguiu antecipar ações de seu governo, como a PEC de R$ 200 bilhões para recompor o OGU de 2023, num acordo com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E naquele ano, todo mundo identificava quem era a oposição.



Mas este ano, ao vencer Flávio Bolsonaro, Lula está podendo se beneficiar de uma situação inusitada onde a oposição simplesmente deixou de existir, explicitada pela saída do Brasil (pela porta do fundos) do seu adversário, que, a despeito de ter obtido quase 60 milhões, abandonou o país, seguidores e apoiadores deixando a oposição sem qualquer tipo de liderança, mesmo tendo eleito uma grande bancada na Câmara e, mais ainda, no Senado.



Desarticulação



O nível de desarticulação da oposição a Lula é de tal ordem que mal consegue organizar uma chapa para enfrentar o candidato apoiado por Lula no Senado e sequer articula uma candidatura

alternativa na Câmara Federal. Nas últimas semanas, o presidente aprovou nas duas casas um projeto de lei ajustando o orçamento de 2027 sem qualquer dificuldade.



Não se trata de bônus que a oposição concede ao vencedor. É ausência total de falas de contestação política. Lula tem atualmente uma condição de articulação que lhe permite barrar qualquer reação a medidas com repercussão grave na economia, como o impacto da escala 6x1 que começa a valer no próximo dia 16. Temos um quadro de indefinição e urgências de ajustes de várias categorias sem que o setor empresarial consiga sequer ser recebido para conversas técnicas de ajuste.



Ministro Flávio Dino pediu vista do processo para ganhar tempo - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Dino intervém

Tão difícil que as entidades decidiram pedir ajuda no Supremo Tribunal Federal, que, aliás, já se imiscuir no processo, com o ministro Flávio Dino fazendo uma releitura própria sobre o que foi aprovado pelo Congresso e até abrindo agenda para audiências por livre iniciativa para adaptar à luz de seu entendimento o que senadores e deputados decidiram dias antes das eleições.



O presidente também pode decidir, em nível do Executivo, se envia ao Congresso uma PEC de controle de gastos sem que, nas duas casas, o tema sequer esteja na ordem do dia. Se vai mandar, se vai propor ajustes e se vai mesmo cortar gastos, o presidente não teve até agora contestações de nenhum parlamentar da oposição. E se houve alguma crítica, ela está partindo dos seus apoiadores no PT e no Psol.



BRB coma Caixa



Nos últimos dias, dois temas começaram a circular no noticiário, dando conta de ajustes no cronograma da reforma tributária e de uma assunção pela Caixa Econômica Federal do Banco Regional de Brasília.



O caso da Reforma Tributária é mais sério porque o Tribunal de Contas da União (TCU) propôs taxa de 11,3%, quando ao menos três avaliações independentes apontam espaço para redução de ao menos um ponto percentual sem perda de arrecadação.

Prazos da reforma



Mas quem está debatendo o tema ou pressionando para conversas mais consistentes? Detalhe: o Senado tem até o dia 15 de dezembro para decidir, uma vez que a reforma tributária entrará em vigor em janeiro do próximo ano, substituindo PIS, Cofins e parte do IPI.



O caso do BRB é ainda mais inusitado. Tecnicamente, o banco do Distrito Federal já deveria estar sob intervenção e, no limite, ser liquidado extrajudicialmente. Mas desde agosto sua crise vem se arrastando sem uma solução. A Caixa Econômica deseja assumir o controle em função do volume de recursos de tribunais estaduais que a colocariam no mercado da guarda de recursos judiciais.

Flávio Bolsonaro foi intimado no dia 26 de outubro para entregar seus passaportes em um prazo de 24 horas - Marta Lavandier/AP Photo/Estadão Conteúdo

Sem comando



Claro que essa situação de domínio completo do governo sobre todos esses temas nacionais decorre de uma desorganização da oposição. Todo o patrimônio eleitoral do candidato Flávio Bolsonaro se evaporou em menos de 72 horas. Foi isso que deu ao presidente uma condição ímpar de controlar todo o debate sem vozes discordantes e argumentos de melhor qualidade.



Contra as ações do governo estão apenas alguns economistas, parte da imprensa e as instituições empresariais que não contam com apoio congressual com força para, ao menos, debater temas importantes.

Custando caro

E tudo isso num país com um cenário de crise decorrente dos compromissos com a rolagem da dívida pública que se aproxima dos 90% do PIB e que, em 2027, vai exigir o pagamento de R$ 3,49 trilhões dos R$ 7,449 trilhões previstos na arrecadação apenas com juros e amortização.



Panorama Amcham



Pesquisa Panorama 2027, realizada pela Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas, revela a preocupação dos executivos com os juros, inflação e restrições de crédito. A instabilidade e os conflitos geopolíticos aparecem em segundo lugar, mencionados por 61% dos respondentes, evidenciando a importância dos riscos econômicos e internacionais no planejamento das empresas.

O levantamento mostra que as barreiras comerciais, tarifas e sanções são apontadas por 41% dos executivos entre os principais fatores de preocupação. Na sequência, aparecem os custos de energia, matérias-primas e insumos, citados por 36%, e a volatilidade cambial, mencionada por 30%.



Happy Friday 2026 - Luciana Morosini

Black Riomar



No RioMar Recife, a campanha já movimenta as lojas ao longo desta semana, reunindo oportunidades de compras com descontos de até 70% em produtos de diferentes segmentos. Para acompanhar a data, o empreendimento terá horário de funcionamento especial nesta sexta-feira(27).



O LARA no Vivant



Começou a operar nesta quarta-feira(25) o LARA na Avenida Boa Viagem, 104, no Pina, térreo do Edifício Vivant Residence, com uma proposta que une gastronomia contemporânea, ingredientes regionais e uma cozinha pensada para acompanhar diferentes momentos do dia. Do café da manhã ao jantar, a casa aposta em sabor, preparações mais leves e acolhimento, em um ambiente com varanda de frente para o mar, com 80 lugares e pet friendly.

Será a quarta operação do Grupo AR, que reúne ARVO, VOAR e TERRA, liderado pelos empresários Pedro Godoy e Eduardo Freyre.

A Happy Friday do RioMar Recife contempla o amplo mix de lojas do empreendimento, com ofertas em diversos segmentos, como moda, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de opções de gastronomia e serviços.



Evipar no wellness



Fundador do Hospital Santa Joana e do Memorial São José, o Grupo EVIPAR leva sua expertise em saúde para o mercado imobiliário. O Jardins Life Center, primeiro Wellness Mall do Norte e Nordeste, ocupa terreno de 6 mil m² em Boa Viagem, com 4,4 mil m² de ABL.



O segmento de wellness real estate movimenta US$876 bilhões no mundo e deve chegar a US$1,8 trilhão até 2030, segundo o Global Wellness Institute. “Para o Grupo EVIPAR, antecipar o futuro é uma diretriz de negócio”, diz Marcelo Vieira, diretor executivo.

Confut Nordeste 2026. - DIVULGAÇÃO



Confut Nordeste



Faltam 15 dias para a Confut Nordeste 2026, que, entre os dias 8 e 10 de dezembro, reunirá profissionais, clubes, marcas e empresas da indústria do futebol no Recife Expo Center, em Recife (PE). Em sua edição deste ano, o evento contará com uma programação que integra conteúdo, relacionamento e oportunidades de negócios, contemplando diferentes frentes do mercado esportivo.

Além dos debates e painéis, a Confut Nordeste contará com ambientes destinados ao relacionamento profissional e a geração de oportunidades comerciais.



Inovação odontológica



Recife busca consolidar sua posição como polo de conhecimento, inovação e negócios na odontologia com a realização do NE Odonto, de hoje (26) até sábado (28), no Recife Expo Center. O congresso objetiva democratizar o acesso dos profissionais nordestinos às novas tecnologias e tendências do setor, reduzindo a necessidade de deslocamentos para grandes centros do Sudeste em busca de atualização profissional. Além da programação científica, o evento terá uma feira com mais de 40 empresas, aproximando fabricantes, distribuidores, fornecedores e profissionais de saúde.



Mineração

A mineração brasileira se expande para além de Minas Gerais e do Pará, seus principais polos, e deve levar US$ 19,2 bilhões em projetos à Bahia, ao Ceará, ao Piauí e ao Maranhão até 2030, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), cerca de um quarto do total estimado para o país.



Mas para começar a produzir, esses empreendimentos precisarão de energia de uma malha elétrica que, em parte da região, já mostra limites para receber grandes consumidores. No Ceará e no Piauí, pedidos de conexão de projetos de hidrogênio verde foram negados por falta de capacidade de transmissão, e cada nova mina depende do mesmo tipo de aprovação para ser ligada à rede.

FEIRA MORAR BEM 2026 RECIFE GERAL. - DIVULGAÇÃO

Feira de imóveis

A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) divulgou seu balanço consolidado de duas feiras de imóveis realizadas simultaneamente na Região Metropolitana do Recife, entre os dias 12 e 15 de novembro.



Juntos, os eventos realizados no Shopping Recife e no Shopping Guararapes permitiram que aproximadamente 585 famílias conquistassem o acesso à moradia digna, movimentando um volume financeiro de R$136.802.305,69 em vendas efetivadas. O impacto social dos feirões foi diretamente impulsionado pelo Programa Morar Bem Entrada Garantida, política pública estadual que concede subsídio de R$20 mil para viabilizar o pagamento da entrada do financiamento habitacional.



Construção Civil



Prestes a completar cinco anos, o Instituto Engenheiro Joaquim Correia (IEJC) já qualificou mais de 1.400 profissionais para a construção civil, com o suporte de 70 construtoras parceiras e atuação em nove estados brasileiros.

A marca será celebrada no próximo dia 23, com um jantar no Coco Bambu Derby, ocasião em que a instituição lançará oficialmente o programa de Residência em Engenharia Civil em Pernambuco. Com a nova iniciativa e a expansão de suas atividades, o Instituto estabeleceu a meta de ultrapassar 2 mil profissionais formados até 2027.



Sorvetes com Trelosos



A Milet Sorvetes acaba de lançar uma linha em collab com a Biscoitos Trelosos. São sorvetes e picolés nos sabores chocolate e morango, inspirados nos tradicionais biscoitos recheados Treloso. O lançamento recebeu um investimento de R$ 2,5 milhões e reforça a aposta das duas marcas em inovação e no desenvolvimento de produtos que aproximam diferentes categorias de consumo.



