Sem oposição, Lula avança em ações, trava debate sobre escala 6x1 e ajuste na Reforma Tributária e promete PEC de controle de gastos
Reação às ações do governo reside apenas na publicação de artigos e analistas do mercado financeiro cobrando maior controle de gastos.
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Historicamente, os vencedores das eleições presidenciais no Brasil ganham um bônus de seis meses para apresentar e implementar medidas mais duras, até que a oposição comece a cobrar promessas e compromissos. Lula teve isso ao suceder FHC, Dilma ao suceder Lula, Bolsonaro ao suceder Michel Temer e o próprio Lula ao suceder Bolsonaro. Lula, aliás, conseguiu antecipar ações de seu governo, como a PEC de R$ 200 bilhões para recompor o OGU de 2023, num acordo com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E naquele ano, todo mundo identificava quem era a oposição.
Mas este ano, ao vencer Flávio Bolsonaro, Lula está podendo se beneficiar de uma situação inusitada onde a oposição simplesmente deixou de existir, explicitada pela saída do Brasil (pela porta do fundos) do seu adversário, que, a despeito de ter obtido quase 60 milhões, abandonou o país, seguidores e apoiadores deixando a oposição sem qualquer tipo de liderança, mesmo tendo eleito uma grande bancada na Câmara e, mais ainda, no Senado.
Desarticulação
O nível de desarticulação da oposição a Lula é de tal ordem que mal consegue organizar uma chapa para enfrentar o candidato apoiado por Lula no Senado e sequer articula uma candidatura
alternativa na Câmara Federal. Nas últimas semanas, o presidente aprovou nas duas casas um projeto de lei ajustando o orçamento de 2027 sem qualquer dificuldade.
Não se trata de bônus que a oposição concede ao vencedor. É ausência total de falas de contestação política. Lula tem atualmente uma condição de articulação que lhe permite barrar qualquer reação a medidas com repercussão grave na economia, como o impacto da escala 6x1 que começa a valer no próximo dia 16. Temos um quadro de indefinição e urgências de ajustes de várias categorias sem que o setor empresarial consiga sequer ser recebido para conversas técnicas de ajuste.
Dino intervém
Tão difícil que as entidades decidiram pedir ajuda no Supremo Tribunal Federal, que, aliás, já se imiscuir no processo, com o ministro Flávio Dino fazendo uma releitura própria sobre o que foi aprovado pelo Congresso e até abrindo agenda para audiências por livre iniciativa para adaptar à luz de seu entendimento o que senadores e deputados decidiram dias antes das eleições.
O presidente também pode decidir, em nível do Executivo, se envia ao Congresso uma PEC de controle de gastos sem que, nas duas casas, o tema sequer esteja na ordem do dia. Se vai mandar, se vai propor ajustes e se vai mesmo cortar gastos, o presidente não teve até agora contestações de nenhum parlamentar da oposição. E se houve alguma crítica, ela está partindo dos seus apoiadores no PT e no Psol.
BRB coma Caixa
Nos últimos dias, dois temas começaram a circular no noticiário, dando conta de ajustes no cronograma da reforma tributária e de uma assunção pela Caixa Econômica Federal do Banco Regional de Brasília.
O caso da Reforma Tributária é mais sério porque o Tribunal de Contas da União (TCU) propôs taxa de 11,3%, quando ao menos três avaliações independentes apontam espaço para redução de ao menos um ponto percentual sem perda de arrecadação.
Prazos da reforma
Mas quem está debatendo o tema ou pressionando para conversas mais consistentes? Detalhe: o Senado tem até o dia 15 de dezembro para decidir, uma vez que a reforma tributária entrará em vigor em janeiro do próximo ano, substituindo PIS, Cofins e parte do IPI.
O caso do BRB é ainda mais inusitado. Tecnicamente, o banco do Distrito Federal já deveria estar sob intervenção e, no limite, ser liquidado extrajudicialmente. Mas desde agosto sua crise vem se arrastando sem uma solução. A Caixa Econômica deseja assumir o controle em função do volume de recursos de tribunais estaduais que a colocariam no mercado da guarda de recursos judiciais.
Sem comando
Claro que essa situação de domínio completo do governo sobre todos esses temas nacionais decorre de uma desorganização da oposição. Todo o patrimônio eleitoral do candidato Flávio Bolsonaro se evaporou em menos de 72 horas. Foi isso que deu ao presidente uma condição ímpar de controlar todo o debate sem vozes discordantes e argumentos de melhor qualidade.
Contra as ações do governo estão apenas alguns economistas, parte da imprensa e as instituições empresariais que não contam com apoio congressual com força para, ao menos, debater temas importantes.
Custando caro
E tudo isso num país com um cenário de crise decorrente dos compromissos com a rolagem da dívida pública que se aproxima dos 90% do PIB e que, em 2027, vai exigir o pagamento de R$ 3,49 trilhões dos R$ 7,449 trilhões previstos na arrecadação apenas com juros e amortização.
Panorama Amcham
Pesquisa Panorama 2027, realizada pela Amcham Brasil em parceria com a Humanizadas, revela a preocupação dos executivos com os juros, inflação e restrições de crédito. A instabilidade e os conflitos geopolíticos aparecem em segundo lugar, mencionados por 61% dos respondentes, evidenciando a importância dos riscos econômicos e internacionais no planejamento das empresas.
O levantamento mostra que as barreiras comerciais, tarifas e sanções são apontadas por 41% dos executivos entre os principais fatores de preocupação. Na sequência, aparecem os custos de energia, matérias-primas e insumos, citados por 36%, e a volatilidade cambial, mencionada por 30%.
Black Riomar
No RioMar Recife, a campanha já movimenta as lojas ao longo desta semana, reunindo oportunidades de compras com descontos de até 70% em produtos de diferentes segmentos. Para acompanhar a data, o empreendimento terá horário de funcionamento especial nesta sexta-feira(27).
O LARA no Vivant
Começou a operar nesta quarta-feira(25) o LARA na Avenida Boa Viagem, 104, no Pina, térreo do Edifício Vivant Residence, com uma proposta que une gastronomia contemporânea, ingredientes regionais e uma cozinha pensada para acompanhar diferentes momentos do dia. Do café da manhã ao jantar, a casa aposta em sabor, preparações mais leves e acolhimento, em um ambiente com varanda de frente para o mar, com 80 lugares e pet friendly.
Será a quarta operação do Grupo AR, que reúne ARVO, VOAR e TERRA, liderado pelos empresários Pedro Godoy e Eduardo Freyre.
A Happy Friday do RioMar Recife contempla o amplo mix de lojas do empreendimento, com ofertas em diversos segmentos, como moda, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de opções de gastronomia e serviços.
Evipar no wellness
Fundador do Hospital Santa Joana e do Memorial São José, o Grupo EVIPAR leva sua expertise em saúde para o mercado imobiliário. O Jardins Life Center, primeiro Wellness Mall do Norte e Nordeste, ocupa terreno de 6 mil m² em Boa Viagem, com 4,4 mil m² de ABL.
O segmento de wellness real estate movimenta US$876 bilhões no mundo e deve chegar a US$1,8 trilhão até 2030, segundo o Global Wellness Institute. “Para o Grupo EVIPAR, antecipar o futuro é uma diretriz de negócio”, diz Marcelo Vieira, diretor executivo.
Confut Nordeste
Faltam 15 dias para a Confut Nordeste 2026, que, entre os dias 8 e 10 de dezembro, reunirá profissionais, clubes, marcas e empresas da indústria do futebol no Recife Expo Center, em Recife (PE). Em sua edição deste ano, o evento contará com uma programação que integra conteúdo, relacionamento e oportunidades de negócios, contemplando diferentes frentes do mercado esportivo.
Além dos debates e painéis, a Confut Nordeste contará com ambientes destinados ao relacionamento profissional e a geração de oportunidades comerciais.
Inovação odontológica
Recife busca consolidar sua posição como polo de conhecimento, inovação e negócios na odontologia com a realização do NE Odonto, de hoje (26) até sábado (28), no Recife Expo Center. O congresso objetiva democratizar o acesso dos profissionais nordestinos às novas tecnologias e tendências do setor, reduzindo a necessidade de deslocamentos para grandes centros do Sudeste em busca de atualização profissional. Além da programação científica, o evento terá uma feira com mais de 40 empresas, aproximando fabricantes, distribuidores, fornecedores e profissionais de saúde.
Mineração
A mineração brasileira se expande para além de Minas Gerais e do Pará, seus principais polos, e deve levar US$ 19,2 bilhões em projetos à Bahia, ao Ceará, ao Piauí e ao Maranhão até 2030, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), cerca de um quarto do total estimado para o país.
Mas para começar a produzir, esses empreendimentos precisarão de energia de uma malha elétrica que, em parte da região, já mostra limites para receber grandes consumidores. No Ceará e no Piauí, pedidos de conexão de projetos de hidrogênio verde foram negados por falta de capacidade de transmissão, e cada nova mina depende do mesmo tipo de aprovação para ser ligada à rede.
Feira de imóveis
A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) divulgou seu balanço consolidado de duas feiras de imóveis realizadas simultaneamente na Região Metropolitana do Recife, entre os dias 12 e 15 de novembro.
Juntos, os eventos realizados no Shopping Recife e no Shopping Guararapes permitiram que aproximadamente 585 famílias conquistassem o acesso à moradia digna, movimentando um volume financeiro de R$136.802.305,69 em vendas efetivadas. O impacto social dos feirões foi diretamente impulsionado pelo Programa Morar Bem Entrada Garantida, política pública estadual que concede subsídio de R$20 mil para viabilizar o pagamento da entrada do financiamento habitacional.
Construção Civil
Prestes a completar cinco anos, o Instituto Engenheiro Joaquim Correia (IEJC) já qualificou mais de 1.400 profissionais para a construção civil, com o suporte de 70 construtoras parceiras e atuação em nove estados brasileiros.
A marca será celebrada no próximo dia 23, com um jantar no Coco Bambu Derby, ocasião em que a instituição lançará oficialmente o programa de Residência em Engenharia Civil em Pernambuco. Com a nova iniciativa e a expansão de suas atividades, o Instituto estabeleceu a meta de ultrapassar 2 mil profissionais formados até 2027.
Sorvetes com Trelosos
A Milet Sorvetes acaba de lançar uma linha em collab com a Biscoitos Trelosos. São sorvetes e picolés nos sabores chocolate e morango, inspirados nos tradicionais biscoitos recheados Treloso. O lançamento recebeu um investimento de R$ 2,5 milhões e reforça a aposta das duas marcas em inovação e no desenvolvimento de produtos que aproximam diferentes categorias de consumo.