Lula escolheu Luiz Carlos Trabuco no dia de Ação de Graças que o Bradesco ajudou a popularizar desde os tempos do Bradesco de Amador Aguiar.

Aviso aos radicais do PT. O presidente Lula não vai dar atenção às suas reclamações e resmungos porque decidiu organizar um governo que organize as esculhambação que ele mesmo fez nas contas públicas para ganhar as eleições. Portanto, a esquerda rabugenta do partido deve se conformar em não ser chamada ou ouvida para nada. Ou para muito pouca coisa.



Isso explica a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Trabuco tem 75 anos, vem de uma instituição conservadora nas práticas, que é extremamente piramidal na hierarquia de comando e extremamente eficiente na gestão de seus negócios. Trabuco vem de um banco de varejo. Conhece correntista de pouca renda.



No Bradesco os postos de comando são conquistados depois de anos de trabalho e performance. Ali não existe isso que é chamar um executivo de sucesso no mercado.



E isso vem da cultura quase espartana do velho Amador Aguiar, de Lázaro Brandão que Trabuco continuou. No Bradesco não tem ostentação de diretor e isso em grande parte foi consolidado por Luiz Carlos Trabuco. Esse perfil é resultado de Trabuco no comando da instituição. Tem ritual e cerimônia.



Então, um bom exercício é procurar saber como esse executivo espartano vai se comportar no Ministério da Fazenda, onde todo mundo acha que pode dar pitaco, sugerir política econômica e ser recebido por ministro e secretários como quem vai a qualquer repartição pública.



Assim como com Henrique Meirelles no Banco Central, as conversas eram com testemunhas e, com o distanciamento de Luiz Carlo Trabuco, o ritual será muito mais observado. Com uma enorme diferença sobre a interlocução. Diferentemente de Meirelles, Trabuco ouve e conversa de forma educada. Quem cobre o MF vai sentir isso como os setoristas de economia cobrem o Bradesco.



Mas então como seria uma gestão de Trabuco no MF?



Bom, pelo que ele tem escrito, tudo tem que ter método e prazo, o que não quer dizer improviso ou lerdeza. Dificilmente ele não vai levar gente do banco ou que serviu no banco para junto dele. Mas também dificilmente não vai incluir parte dos servidores. Até porque no Bradesco a prata da casa é quem acende.



A vantagem de Trabuco é que ele fala baixo com quem decide diretamente. E sabe quem são os formadores de opinião no setor empresarial. E mais ainda sabe quem são as vozes no Congresso que são influentes de fato. Trabuco sabe quais os deputados e senadores que são importantes. Ao menos sabe quem eram na atual legislatura.



Claro que terá de conversar com os novatos que se julgam mais importantes que todo mundo apenas porque tiveram milhões de votos. E os chatos do PT que vão ficar bradando contra as políticas econômicas. Mas como se diz na rua, essas coisas estão no contracheque.



Certo, mas quais as tarefas do futuro ministro?



Bom, tem coisas que são óbvias. Vai ter que ajustar o que o próprio governo já está fazendo e percorrer a lista de tarefas difíceis. E isso quer dizer aperto em várias áreas, embora não devamos esperar nada espalhafatoso. O ministro da Fazenda com Trabuco será muito sério, respeitoso e cerimonial.



Vai dar certo? Tem tudo para dar porque, apesar das reclamações da esquerda do PT, que é periférica, Lula não está preocupado com isso e aí de quem se meter a atrapalhar.



E sejamos sensatos. O que é que o governo pode gastar a mais do que já está gastando? Não tem como ampliar mais do que foi ampliado. O que se discute é como gerenciar essa conta. Não dá mais para Lula lançar programa com mais custo.



O PT e os seus radicais vão querer o quê? As pessoas esquecem que o “custo médio” do Estado com o cidadão atendido pelos programas sociais é um dos mais altos do mundo. Então, o que Trabuco pode ajudar é ajustar essa despesa.



Mas ninguém deve achar que Trabuco no MF vai chegar espalhando brasa. A cultura do Bradesco (que Trabuco ajudou a construir) é a da discrição e eficiência. E ele vai levar esse modelo para o ministério.



Quanto à reclamação da esquerda, é previsível. Deputados do PT e do Psol adoram dar um baile gritando com as mãos nos quartos (feito xícara) ou com uma mão nos quartos e outra apontando para o interlocutor com a outra (feito bule).



Mas Lula fez outra escolha e não incluiu os radicais do partido que fundou e que lidera até hoje. E um detalhe que não pode passar despercebido: Lula escolheu Luiz Carlos Trabuco no dia de Ação de Graças que o Bradesco ajudou a popularizar desde os tempos de Amador Aguiar.



