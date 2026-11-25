O Presidente não revela nomes para o ministério, mas emite sinais e informações que mantêm o suspense sobre o perfil do quarto governo.

Profissional da negociação (e da manipulação) das informações de seu interesse, o presidente Lula da Silva percebeu que o mercado está ansioso por algum tipo de medida que sinalize algum ajuste das contas públicas e, claramente, decidiu manipular as informações em seu benefício.



Não se deve pensar que o presidente está disposto a abrir mão de suas convicções ou esquecer as promessas da campanha. Nada disso. Os movimentos de Lula são no sentido de, através de assessores, ministros, representantes no Congresso e contatos com jornalistas que cobrem os atos dos seus diversos governos, que trabalham em órgãos da grande imprensa, distribuir pedaços de informações que, reunidos, podem compor um mosaico a seu favor.



Líder do Governo Lula no Senado, Teresa Leitão (PT-PE) elencou prioridades da gestão petista - Carlos Moura/Agência Senado

Fala Tereza



Ontem (24) foi um dia em que ele usou esse potencial. A sua líder no Senado, Teresa Leitão, disse que novas medidas voltadas ao ajuste fiscal estão sendo discutidas pelo governo. Leitão repetiu uma fala do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), com quem Lula vem conversando sobre as mudanças no OGU 2027.



Através de assessores do Ministério da Fazenda, Lula mandou revelar que estuda um texto de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que poderia abordar temas como supersalários do serviço público,inclusive no Judiciário, onde está o maior problema, pelo que historicamente os presidentes desses poderes consolidaram nos últimos anos.



Fala Durigan



O presidente também autorizou a divulgação da tese de redução do ritmo de crescimento dos gastos defendida pelo ministro Dario Durigan e pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, que, junto com o ministro, está cotado para o cargo de ministro da Fazenda. Tudo em doses homeopáticas e bem específicas.



Outro tema que Lula mandou repassar a jornalistas é o de que teria sido aconselhado por assessores a não indicar nomes para a diretoria do Banco Central que não afrontam o mercado financeiro. De fato, o presidente terá que indicar dois diretores para o BC (Política Econômica e de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução) e, a seguir, os diretores das áreas de Fiscalização e de Política Monetária.



Diretores do BC



Mas alguém consegue imaginar algum dos atuais assessores com essa conversa ao pé ouvido do presidente. Portanto, devemos esperar o Carnaval para ver nomeada para o BC uma equipe com o seu perfil ou com o perfil de Gabriel Galipolo.



Também no final da manhã de ontem (24) o presidente autorizou a divulgação da informação de que pretende indicar os ministros da Fazenda e da Segurança Pública antes de sua viagem à Cúpula do Mercosul, que acontece entre os dias 3 e 4 de dezembro. Quem será! Ninguém sabe.



Ministro Dario Durigan, da Fazenda - Divulgação

Pacote aprovado



Finalmente, o presidente comemorou a aprovação pela Câmara dos Deputados do chamado plano Moretti, projeto “meia-boca” de ajuste apresentado pelo governo para melhorar a situação das contas públicas. O governo conseguiu isso sem mudanças em relação à versão do Senado.



No final do dia, o conjunto de “pedaços de informações” ajudou a criar no mercado a sensação de que o novo governo vai complementar o ajuste fiscal com uma PEC que mostre a intenção de contenção de gastos e delimite as despesas que devem ficar de fora do arcabouço fiscal. E isso certamente ajudou o dólar a baixar e a bolsa a subir, praticamente anulando a tempestade de notícias ruins que o governo administrou nos últimos dias.



Jogador hábil



Isso quer dizer que Lula se rendeu ao mercado? Não! Quer dizer que nomeará uma equipe que se afine com a Faria Lima? Não! Ou vai mudar seu comportamento ou assumir o discurso de controle de gastos? Nada disso! Lula apenas percebeu que os agentes econômicos estão dispostos a acreditar em qualquer notícia que vá na direção de melhoria das contas públicas e claramente está manipulando as informações.



O presidente sabe que depois de um governo que, em quatro anos, elevou a dívida pública em 10 pontos percentuais, não pode mais brincar de “pai dos pobres”. Até porque não tem mais o que dar. A menos que deseje pagar as dívidas de quem está com o nome sujo no Serasa com dinheiro público, comprando todas as ofertas de negociação limpando o CPF de 84 milhões de pessoas. E ele não fará isso.



Conta da Dívida



O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, mostrou a Lula que, dos R$ 7,449 trilhões dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade e do Investimento das Estatais, apenas em 2027, o seu novo governo terá que gastar R$ 3,49 trilhões com juros e amortização. É dinheiro demais para um país que exclui as despesas da Previdência (R$ 1,1 trilhão) e é superavitário na arrecadação.



Claro que o presidente percebeu que o destino de seu governo está vinculado ao que pagará de juros da dívida pública. E que, de alguma forma, vai precisar dar sinais de que não repetirá um governo “barata voa” que fez até agora. Mas Lula não vai confessar nada.



Negando tudo



Ele vai continuar com o discurso de que não se renderá ao mercado e que ninguém mais do que ele tem responsabilidade fiscal. O que não significa dizer que não vai agir.

Lula não age sob pressão. Os mais de 50 anos de negociação desde os tempos em que foi dirigente sindical em São Bernardo do Campo (SP) lhe ensinaram a jogar com todas as cartas da mesa. Inclusive dizendo aos interlocutores e em voz alta que têm as que eles estão com elas na mão.

Mercado imobiliário



O Recife recebe, nesta quinta-feira (26), no Novotel Recife Marina, a Plenária Federal do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci). O encontro reunirá representantes de todo o Brasil para discutir e deliberar sobre matérias normativas, administrativas e institucionais relacionadas à atividade imobiliária. Pernambuco possui atualmente 24.381 registros de pessoas físicas e jurídicas no Creci-PE, dos quais 15.651 estão ativos.



Carrinho de Ouro



O grupo Masterboi será homenageado com o troféu Carrinho de Ouro 2026 na categoria Fornecedor Indústria Regional, concedido pela Associação Pernambucana de Supermercados (APES). O prêmio reconhece o comprometimento da empresa com a modernidade industrial, a busca por maior participação no setor de autosserviço e os investimentos voltados ao desenvolvimento da região Nordeste. A entrega será nesta quinta-feira(26) no Mirante do Paço (Paço Alfândega).



EFEITO PIX NO VAREJO



O Pix já responde por aproximadamente 95% (94,8%) das transações de entrada e saída da Remessa Online, segundo dados da fintech. Em volume financeiro, essas operações representam cerca de 70% (68%) do total movimentado, mostrando como o pagamento instantâneo se consolidou na rotina de quem movimenta dinheiro entre países.

A diferença entre os indicadores revela um comportamento interessante: enquanto o PIX predomina em quantidade de operações, a TED ainda tem participação maior em transações de valores elevados.



IA e cibersegurança



Segundo o Cost of a Data Breach Report 2026, da IBM, uma em cada quatro violações maliciosas analisadas envolveu o uso de IA pelos atacantes, alta de 56% sobre a edição anterior, e esses incidentes custaram em média US$ 6 milhões. A inteligência artificial não é só ferramenta de produtividade.

Passou a reorganizar toda a lógica da cibersegurança.

Ela amplia a capacidade de defesa, acelera a ação de criminosos e cria novos pontos de exposição dentro das empresas. Ao mesmo tempo, organizações com uso amplo de IA e automação em segurança registraram custo médio de violação de US$ 1,93 milhão inferior ao das que não adotam esses recursos de forma extensiva.



Trigo argentino



A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informa que a safra brasileira de trigo está estimada em 5,26 milhões de toneladas, revelando uma queda de 33,2% em relação ao ano anterior. Diante desse cenário, a Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) prevê que o país importe entre 9 e 10 milhões de toneladas do cereal. Vamos comprar da Argentina, responsável por aproximadamente 74,4% das importações brasileiras de trigo entre janeiro e outubro de 2026.



Estragou o Natal



A Black Friday se consolidou como uma oportunidade para os consumidores anteciparem as compras, mas estragou o Natal. Pesquisa CNDL e SPC Brasil revela que 78% dos consumidores que costumam comprar na Black Friday adiantam a aquisição dos presentes de Natal.

Entre eles, 24% afirmam que compram parte ou todos os presentes, enquanto 54% aproveitam ofertas. Outros 22% não fazem compras de Natal na Black Friday. Para 43% dos consumidores, a Black Friday contribui para gastar menos no Natal, graças às promoções.



Compras antecipadas



A Black Friday já começou no Shopping Tacaruna. Até domingo (29), o centro de compras promove a campanha Best Week, com descontos de até 70% em diversos segmentos do mall. Entre as operações participantes está a Império, referência no setor de móveis e eletrodomésticos, que acaba de inaugurar uma unidade de 1.300 m² no primeiro piso do shopping.



A chegada da marca reforça o mix de lojas do Tacaruna justamente em um período estratégico para quem deseja aproveitar os descontos e antecipar as compras de Natal.

