Condecoração, entregue pelo embaixador do Brasil em Madri, reconhece os mais de R$ 100 bilhões já investidos pelo grupo espanhol no país

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O Presidente Executivo da Iberdrola e do Conselho de Administração da Neoenergia, Ignacio Galán, foi condecorado, nesta terça-feira (24), com a Ordem de Rio Branco, a mais alta honraria diplomática do Itamaraty. Concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por indicação do Ministério das Relações Exteriores

A distinção reconhece a trajetória do executivo e sua contribuição para o fortalecimento das relações econômicas e institucionais entre Brasil e Espanha. No país, a Neoenergia, controlada pela Iberdrola, executa um plano de investimentos de R$ 50 bilhões entre 2026 e 2030. Nos últimos quatro anos, a Neoenergia foi a empresa privada que mais investiu no setor de infraestrutura do Brasil, segundo a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib)

Conduzida pelo embaixador brasileiro em Madri, Luiz Alberto Figueiredo, a cerimônia destacou a relevância do investimento estrangeiro no país, o compromisso de longo prazo do grupo com o Brasil e ainda o avanço de áreas estratégicas no país, como a eletrificação.

Por meio da Neoenergia, a Iberdrola lidera o segmento de distribuição de energia elétrica no mercado brasileiro e é um dos maiores players de transmissão do país.

“Para nós, estar no Brasil significa investir, permanecer e contribuir”, afirmou Galán ao receber a honraria. O executivo destacou ainda as oportunidades associadas à eletrificação no país, com a expansão e o reforço das redes elétricas e o aproveitamento do potencial brasileiro de geração renovável.

Brasil estratégico para a Iberdrola

À frente da companhia há 25 anos, Galán consolidou o Brasil como um dos principais mercados globais da Iberdrola, com mais de R$ 100 bilhões já investidos desde a sua chegada. O presidente do Conselho da Neoenergia manifestou ainda o desejo de “continuar trabalhando para que Iberdrola e Neoenergia gerem ainda mais progresso no Brasil por muitos anos”.

O compromisso do grupo com o país foi confirmado pela renovação antecipada por mais 30 anos das concessões da Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Elektro (SP e MS), somando-se ao contrato já estendido da Neoenergia Pernambuco (até 2060) e ao da Neoenergia Brasília, vigente até 2045.

Esse compromisso também se reflete na recente conquista de dois dos sete lotes do leilão de transmissão da Aneel, que prevê investimentos de R$ 1,4 bilhão e a geração de cerca de 3.100 postos de trabalho.

Líder em investimentos privados no setor de infraestrutura nos últimos quatro anos, segundo a Abdib, as distribuidoras de energia da Neoenergia no Brasil atendem mais de 40 milhões de pessoas, além de contar com 3,9 GW de capacidade instalada em geração, sendo 86% de fontes renováveis, majoritariamente eólica e hidrelétrica.

É também o 5º maior player de transmissão do país, com cerca de 8 mil quilômetros de linhas de transmissão.

Ordem de Rio Branco reconhece virtudes cívicas

Instituída em 1963 pelo Governo do Brasil, é a mais alta condecoração concedida pelo Ministério das Relações Exteriores e reconhece serviços meritórios e virtudes cívicas, assim como a prática de ações e feitos dignos de menção honrosa por pessoas e instituições brasileiras e estrangeiras.

A honraria leva o nome do Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, uma das figuras históricas da política externa do país e patrono da diplomacia brasileira.

Entre as personalidades homenageadas nos últimos anos estão António Costa, atual presidente do Conselho Europeu e primeiro-ministro de Portugal quando recebeu a condecoração; Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU); Frederico X, rei da Dinamarca; e José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri.

