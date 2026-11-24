Chegada até Eliseu Martins (PI) deve ser o início de um novo trecho da obra para chegar a Estreito (MA) e se conectar com a Ferrovia Norte-Sul.

Agora que o Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou, nesta quarta-feira (18), a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina no trecho entre Salgueiro e o Porto de Suape, em Pernambuco, cabem dois minutos de conversa sobre o que a autorização para a assinatura da ordem de serviços do Lote 04 da obra , no trecho situado entre os municípios de Custódia e Arcoverde (passando também por Sertânia e Buíque), nos aponta.

Como se sabe, o projeto da EF-232 – Ferrovia Transnordestina projeta ligar o Porto de Suape/PE a Salgueiro/PE, conectando-se à ferrovia atualmente em construção pela TLSA, com o objetivo de chegar ao Porto do Pecém (CE). O trecho que corta Pernambuco foi seccionado do projeto original em 2022, quando a concessionária conseguiu aprovar no Ministério da Integração um aditivo que excluiu o trecho no sentido de Suape.

AÇÃO DE RAQUEL

Com a posse da governadora Raquel Lyra, iniciou-se uma ação no sentido de viabilizar o trecho entre Suape e Salgueiro, que mobilizou lideranças políticas e empresariais até que, em maio deste ano, o TCU, após uma investigação pedida por Comissão da Câmara Federal, determinou a suspensão de verbas da União através da estatal Infra S.A. até que fossem apresentados estudos de viabilidade técnica e econômica do projeto.

Ainda em maio último, a Infra S.A. juntou o documento denominado "Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) – Ferrovia Salgueiro/PE – Suape/PE – Dimensão Econômico-Financeira (MEF): Relatório de Análise Custo-Benefício (ACB)" com o Ministério dos Transportes solicitando autorização para finalizar o edital no trecho 04 no trecho situado entre os municípios de Custódia e Arcoverde que tem orçamento no PAC.

Na prática, o embargo físico permanece firme para o trecho Salgueiro-Suape e para o intervalo entre Custódia e Arcoverde, no Sertão pernambucano. - Ricardo Stuckert / PR

BENJAMIN ZYMLER

Finalmente, no último dia 15, o ministro Benjamin Zymler aceitou o pedido de retomada da obra enquanto os estudos de EVTEA e ACB são analisados pela Corte de Contas, embora com voto contrário do ministro Jhonatan de Jesus, que obteve a suspensão dos repasses da União. O plenário do TCU votou pela liberação dos recursos para a obra.

Comemorada pela governadora Raquel Lyra, deputados e senadores e lideranças empresariais, a questão está longe de ser resolvida, podendo o TCU, num outro acórdão, travar a continuidade do empreendimento.

FISCALIZAÇÃO

A área de fiscalização contínua identificou deficiência na motivação da decisão administrativa de retomar as obras, diante da ausência de base técnica contemporânea e robusta apta a demonstrar previamente a pertinência e a vantajosidade socioeconômica do empreendimento.

Além disso, Jhonatan de Jesus entendeu não ser possível e sem prévia instrução técnica, concluir se os novos elementos seriam suficientes para suprir a deficiência de motivação identificada, remetendo essa avaliação ao posterior monitoramento. Ou seja, o TCU segue analisando os argumentos do Ministério dos Transportes e da Infra S.A.

O trecho que Pernambuco trabalha para ser reinserido no projeto da Transnordestina. - Divulgação

FERROVIA 232

Mas o problema da EF-232 – Ferrovia Transnordestina talvez esteja no fato de seu modelo de negócio se ancorar numa possível conquista da carga de minério a ser produzido pela empresa Bemisa, trabalhando com os cenários que pressupõem a destinação integral do minério ao Porto de Suape. Sem considerar a possibilidade de captação do minério pela Transnordestina Logística S.A. (TLSA) para escoamento por sua malha ferroviária em direção ao Porto do Pecém.

Essa premissa precisa ser considerada porque a ferrovia do trecho que vai para Pecém está sendo finalizada e deve ser concluída em 2028, quando o trem chega ao porto cearense. E, com o trem correndo entre Eliseu Martins (PI), onde está a mina da Bemisa, não há por que acreditar que os empreendedores da ferrovia não tentem captar essa carga.

DIFICULDADES

Isso pode abrir um cenário de dificuldades para a ferrovia entre Salgueiro e Suape, até porque os editais de concorrência para a execução de obras nos Lotes SPS 08, SPS 09A e SPS 09B não foram abertos.

Mas o que talvez seja um complicador também pode ser uma oportunidade se a governadora Raquel Lyra ampliar o foco do projeto e juntá-lo a uma oportunidade bem maior, que é a de levar a Transnordestina, que parte de Suape, para a cidade de Estreito, no Maranhão, onde se conectaria à Ferrovia Norte-Sul.

Governadora reeleita Raquel Lyra. - JC IMAGEM

DESTINO NORTE-SUL

A ferrovia EF-232, segundo projeto do próprio Ministério dos Transportes, termina na conexão com a Norte-Sul e não em Eliseu Martins. Na verdade, a ferrovia sai de Suape e passa por Salgueiro, Trindade, Araripina, em Pernambuco, chega a Eliseu Martins e Ribeiro Gonçalves , no Piauí, e chega a Balsas e Estreito, no Maranhão, e integra o Plano Nacional de Viação (PNV), instituído pela Lei 5.917, de 10 de setembro de 1973 e revisado em 2008.

Isso dá a Pernambuco um novo discurso muito mais estratégico do que apenas levar o trem a Eliseu Martins. Permite agregar a força política dos estados de Pernambuco. Piauí e Maranhão, através dos governadores Raquel Lyra (PSD), Eduardo Braide (PSD) e Rafael Fonteles, todos, aliás, eleitos no primeiro turno das eleições de 2026.

DIESEL E MATOPIBA

Para Pernambuco, é um corredor de transporte de todos os produtos derivados da Refinaria Abreu e Lima. Para o Piauí e o Maranhão, é uma conexão do Matopiba com a Ferrovia Norte-Sul.

Portanto, é preciso que a governadora de Pernambuco mude o discurso da Transnordestina até Eliseu Martins e passe a trabalhar com a sua conexão com o Norte-Sul. Inclusive, trabalhando não com a Bemisa, mas com a Petrobras. E até mesmo com o Estado sendo sócio-investidor do empreendimento.

Pernambuco Construtura comemora 60 anos no mercado. - Divulgação

Pernambuco 60



A Pernambuco Construtora está completando 60 anos. Além da incorporação imobiliária, com obras residenciais e resorts, a empresa, fundada em 1966, também conta com outros braços, como Engenharia & Serviços, responsável por importantes obras industriais e de infraestrutura; a Terranorte Urbanismo, com cerca de 4,1 mil lotes; e a Pernambuco Frota, que conta, em média, com 140 equipamentos próprios. Em 2026, lançou o Beiramar Piedade Prince, empreendimento de alto padrão em Piedade, e entregou mais de 341 novas unidades. Em 2027, a empresa vai entregar o Aurora Prince.



Mercado imobiliário



O Recife recebe, nesta quinta-feira (26), no Novotel Recife Marina, a Plenária Federal do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), reunindo profissionais de todo o Brasil para discutir e deliberar sobre a atividade imobiliária. Pernambuco possui atualmente 24.381 registros de pessoas físicas e jurídicas no Creci-PE, dos quais 15.651 estão ativos.



Fiepe sem imposto



A Fiepe, por meio do FIEPE Jovem, realiza, na quarta-feira (25), na Casa da Indústria, mais uma edição do Dia sem Imposto, evento que discute o peso dos tributos sobre os preços dos produtos e das empresas. A programação terá uma palestra do cientista político Heni Ozi Cukier (Professor HOC). A iniciativa é realizada pelo Sebrae/PE e CNI, por meio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), em parceria com os sindicatos industriais.



Gestão estratégica



O Prêmio Ser Humano 2026, promovido pela ABRH-PE, reúne 31 projetos de 16 organizações pernambucanas que apostam na gestão de pessoas como estratégia de desenvolvimento dos negócios. Os trabalhos estão distribuídos nas categorias Desenvolvimento, ESG e Excelência Organizacional. A cerimônia de reconhecimento será nesta quarta-feira (25), às 18h, no auditório do NERD, no Recife.



RioMar Recife terá transmissão de jogos e horário especial durante a Copa do Mundo - RioMar/Divulgação

Black Friday no RioMar



Na semana da Black Friday, o RioMar Recife promove uma maratona de lives multimarcas com promoções do amplo mix do mall em diversos segmentos. As transmissões acontecem nos dias 23, 24 e 25 de novembro, às 19h, no Instagram do RioMar Recife.



Direito societário brasileiro



Nesta quarta-feira(2), no Restaurante Bargaço, tem o lançamento do livro "50 Anos da Lei das S.A.", publicado pelo IAP com a Editora Quartier Latin , que homenageia os juristas Erasmo Valladão, Novaes França e José Alexandre Guerreiro e que analisa o mercado de capitais e o financiamento do desenvolvimento empresarial, surgindo juntamente com a CVM pela Lei nº 6.385/1976.



Oficina Brennand - Google Imagens

Brennand em BH



A Oficina Francisco Brennand avança na expansão comercial dos seus objetos de arte e chega a Belo Horizonte a partir do dia 18 no museu-ateliê no Abi & Friends, hub de criativos localizado no Meeting Shops, e funcionará em formato pop-up até o fim do ano. Além de BH, os objetos de arte estão disponíveis em lojas físicas fixas no Recife, São Paulo e Rio de Janeiro.

