ONS já recebeu pedido de 159 empreendimentos para acesso aos sistemas de transmissão de 20,7 GW que podem ser afetados pelas restrições dos EUA.

A decisão do governo Donald Trump de incluir o Brasil entre os países que terão restrições para importar chips desenvolvidos nos Estados Unidos para uso em data centers, mesmo que os semicondutores sejam fabricados fora da jurisdição da Casa Branca, pode ter um forte impacto no desejo do Brasil de ser um grande destino desse investimento.



Se forem ampliadas as restrições, especialmente para os Data Centers de aprendizado de agentes de Inteligência Artificial, dezenas de projetos que já estão sendo comunicados ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) podem ser prejudicados e revistos, embora tecnicamente a exigência apenas acrescente um componente a mais do que eles já precisam para se habilitar no Brasil.



O setor de Data Center e Inteligência Artificial foi tema de um dos painéis da Conferência Ibero Brasileira de Energia em Lisboa Portugal (Coniben) horas antes do anúncio americano com executivos do ONS, Sumara Ticom, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) Thiago Prado, o diretor da Amptank Tiago Barreto de Chaves e o Diretor de Inovação e Novos Negócios da CCEE, trataram do tema a partir das necessidades de energia para fazer funcionar os Data Center.



O desafio no Brasil é que o setor pediu ao ONS, entre janeiro de 2025 e outubro de 2026, acesso à transmissão e demais instalações de transmissão, nada menos que 20,7 GW, dos quais 159 empreendimentos com pareceres favoráveis.

Parecer de acesso é a autorização para um data center receber a energia que precisa para funcionar. Instalados, eles vão usar quase 20% da demanda máxima de energia entregue pelo Sistema Interligado Nacional.



Sumara Ticom, Assessora Executiva da Diretoria de Planejamento do ONS - Divulgação

Até agora, o ONS já concedeu 123 pareceres para projetos com viabilidade confirmada que vão exigir 14,2 GW. Desse, 7,9 GW já têm contrato assinado (que vão consumir 3,8 GW) e outros em andamento que vão precisar de mais 4,1 GW. O interesse é tão forte que, dos 159 pedidos, apenas 36 foram negados e 77% (123) aprovados.



Prevendo essa demanda, o governo se antecipou e, em 2025, criou o que chamou de Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão (PNAST). Com ela veio um pacote de aprimoramentos regulatórios, criou-se uma fila única de pedidos a sistemas de transmissão de toda essa energia e criou um janela, avaliação conjunta e regras comuns para alocar a margem disponível.



Funcionou. Já este ano, quando abriu a primeira temporada de acessos, viu o interesse dos investidores.

Ao menos 71 projetos se cadastraram pedindo 2,8 GW. Do total de 65 ( necessitando de 2,6 GW), foram admitidos outros 7, seguiram após verem a margem disponível e 58 desistiram. A informação mostra ao investidor onde a rede pode recebê-lo hoje e ao planejamento onde expandir.



O problema é que esses projetos exigem muita energia. O que torna o desafio do governo em fazer com que a chegada dos data centers seja eficiente para o sistema e para todos os consumidores.



O que obriga a EPE a trabalhar para fazer os estudos nas regiões com mais pedidos e antever onde a rede já pode recebê-los, tratar dos insumos para que eles entrem sem transferir os riscos.



Porém, o fato de, a partir desta segunda-feira (16), fornecedores precisarem de autorização do governo americano para enviar os processadores avançados a empresas brasileiras, com pedidos analisados caso a caso, não deve fazer com que o interesse pelas compras de chips diminua.



Mas ninguém gostou de que o Brasil está numa lista que inclui Singapura, Tailândia, Malásia e Indonésia, que, segundo a norma, apresentam risco acima do normal de desvio ilegal desses chips para a China ou Macau —alvos de embargos junto com Rússia, Irã, Coreia do Norte, Síria e Cuba.



Com base no que já está cadastrado, o que a EPE trabalha e que o Brasil vai multiplicar o uso de energia apenas para Data Center por 10. Sair de um consumo de 3 TW/hora em 2026 para 30 TW/hora em 2036. Muito maior que a própria taxa de crescimento do consumo de energia elétrica no Brasil, estimada em 3,4% ao ano.



Thiago Prado, presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). - Divulgação

Isso quer dizer que o Brasil pode ter um consumo muito próximo de 10% de toda a carga do país no horizonte de 10 anos.



Essa demanda levou a EPE a criar uma área no site da empresa de planejamento energético do Brasil que tem até acordo de confidencialidade com as empresas interessadas apenas para começar a entender o projeto Data Center. O objetivo é que essas informações possam ajudar a pensar em eficiência energética e no comportamento da carga por sistema mais recentemente.



Em outra frente a cooperação a própria Nvidia que passou a além de vender os seus processadores, passou a ajudar a desenhar os parques usando recursos de Inteligência Artificial para fazer o projeto e o desenho e extrair o melhor desses processadores.



E como tudo o que está complexo pode ficar mais complicado, a EPE recebeu pedido de Data Center com projeto que deseja usar a corrente contínua quando todo o desenho no Cinema Elétrico Interligado trabalha com corrente alternada.



Os Data Centers recebem a energia em corrente contínua e no parque de máquinas, os processadores seriam alimentados em corrente contínua, de modo a dar mais segurança ao sistema.

Para a EPE e o ONS, isso representa um novo desafio para o gerenciamento de toda essa energia, o que vai exigir ações para habilitar os sistemas de transmissão.

