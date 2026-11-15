Transição energética vira questão de segurança mineral e terá reflexos no setor elétrico dentro do quadro geopolítico do Brasil

Para diretor da ANM segurança energética depende cada vez mais da segurança mineral e o Brasil precisa transformar seu potencial geológico em valor

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Ao participar do painel Minerais Críticos, Terras Raras e Desafios Energéticos, Na Conferência Ibero Brasileira de Energia (CONIBEN), o diretor-Geral da ANM, Mauro Henrique Moreira Sousa,apresentou a relação direta entre mineração, transição energética e soberania econômica e seus impactos na geopolítica brasileira e na geoeconomia internacional.



Ele lembrou que nenhuma grande infraestrutura de energia existe sem minerais: usinas, redes, equipamentos, baterias e tecnologias digitais dependem de aço, cobre, grafita, lítio, terras raras e diversos outros insumos extraídos e processados pela indústria mineral, e o Brasil precisa estar atento ao impacto disso a partir de agora.



“Essa interdependência leva a uma mudança de perspectiva”, diz Mauro Sousa. “Segurança energética também significa segurança mineral, pois o controle das reservas, da produção e principalmente do processamento determina a capacidade dos países de sustentar suas cadeias tecnológicas”.



“E o gargalo não está somente em encontrar e extrair recursos. Em muitos casos, a maior concentração econômica e geopolítica ocorre nas etapas de beneficiamento, refino, fabricação de materiais e produção de componentes, advertiu.



Mauro Souza destacou que o Brasil possui geologia favorável e posições relevantes em minerais associados à transição, que aparece entre os detentores de importantes reservas de grafita e terras raras e também dispõe de ocorrências de lítio, cobre, nióbio e outros bens estratégicos, mas não converteu

isso em produção, processamento e participação nas cadeias globais. Em alguns minerais, a produção brasileira permanece pequena diante do potencial conhecido.



Segundo ele, houve queda do investimento global em minerais críticos de 9% em 2025, após anos de crescimento, mais de ¾ do crescimento recente da oferta refinada veio da China e Indonésia: o refino segue concentrado e o horizonte até 2035, segundo a AIE é de déficits persistentes de oferta de cobre e de lítio.

iretor-Geral da ANM, Mauro Henrique Moreira Sousa - Divulgação

Comparação com a China mostra a importância da continuidade

A comparação com a China mostra a importância da continuidade das políticas públicas. O domínio chinês nas terras raras e em etapas de processamento foi construído ao longo de décadas, por meio de planejamento, investimento e interesse de Estado.



E o Brasil?” Se Mauro Souza, o país precisa adotar horizonte semelhante e evitar respostas apenas circunstanciais. A competição por minerais críticos já faz parte das disputas comerciais e tecnológicas entre as grandes potências.



Mas estamos nos organizando. A nova política brasileira para minerais críticos e estratégicos foi um avanço porque organiza conceitos, prioridades e instrumentos.



A Lei nº 15.506/2026 permite classificar substâncias conforme sua importância econômica, vulnerabilidade de abastecimento e relevância para a soberania. E as listas poderão ser atualizadas periodicamente para acompanhar mudanças tecnológicas, geopolíticas e de mercado.



Para o Diretor Geral da ANM, um dos diferenciais é o estímulo à agregação de valor. O objetivo não deve ser apenas exportar minério, mas ampliar pesquisa, processamento, inovação e industrialização.

Desenvolver etapas posteriores da cadeia aumenta renda, conhecimento e capacidade tecnológica.

Não vai acontecer por acaso: o Brasil registrou US$ 55,5 bilhões de faturamento da indústria extrativa mineral (+8,7% sobre 2024), obteve um superávit de US$ 25,8 bilhões no setor mineral que foi 38% do superávit comercial brasileiro, e já tem US$ 21,3 bilhões em investimentos previstos em minerais críticos até 2030, dos US$ 76,9 bilhões no setor mineral.



São números robustos; contudo, a mineração envolve risco elevado. Estatisticamente, poucas campanhas de pesquisa chegam a se transformar em minas. Por isso, o setor necessita de capital paciente, informação geológica, segurança jurídica e mecanismos financeiros adequados.



E o conhecimento disponível sobre o território brasileiro ainda precisa ser ampliado, especialmente em escalas mais detalhadas, para reduzir incertezas e orientar novos investimentos.

Papel da ANM será técnico, regulador e fiscalizador

Ao falar do papel da ANM, Mauro Souza disse que ela será técnica, reguladora e fiscalizador nesse processo. Além de analisar pesquisas, relatórios e requerimentos de lavra, a agência deverá acompanhar um mercado mais dinâmico, observar transações envolvendo ativos estratégicos e oferecer informações para decisões do poder público.



Felizmente, a corrida pela pesquisa multiplicou as autorizações; já começou , e desde 2023 os alvarás de pesquisa para terras raras outorgados pela ANM estão crescendo muito. Apenas em 2022-2024 foram 1.384, e este ano, até outubro, chegaram a 684, e desse total, 94 Relatórios Finais de Pesquisa Mineral foram aprovados pela ANM. No ano passado, 326 toneladas de concentrado de óxidos de terras raras foram produzidas.



Porém, quando se pergunta da mina ao ímã: onde o Brasil está e o que falta! Mauro Souza elencou os desafios: Exportar só concentrado captura menos de 5% do valor da cadeia. Serra Verde (Minaçu/GO) é única com produção em escala, argila iônica rica em pesados; tem meta de 6,4 mil t/ano de óxidos até 2027. E estão na carteira de projetos Carina (GO), Caldeira e Colossus (MG) e Rocha da Rocha (BA).



Mas o elo mais crítico é passar da separação ao refino. A China detém mais de 90% no mundo. Por isso, o centro de refino e reciclagem em implantação em Poços de Caldas (MG) é estratégico. O BNDES aprovou R$ 77,5 milhões para uma nova planta-piloto.



No setor de ligas e ímãs, o CIT SENAI ITR (Lagoa Santa/MG) tem uma fábrica-laboratório de ímãs NdFeB, até 100 t/ano. O projeto MagBras: recebeu R$ 73 milhões (Programa Mover) para testes com carbonato nacional em 2026.



Ainda segundo Mauro Souza, apenas para uso em motores de veículos elétricos, geradores eólicos, eletrônica e defesa, a demanda brasileira de ímãs hoje é de 10 mil t/ano, que são importados. Por isso, a expansão das atribuições também exige estrutura, pessoal qualificado, inteligência de mercado e regras claras para pesquisa e desenvolvimento.



Ele destacou o caso do lítio no Jequitinhonha (MG), um exemplo de política pública que destravou investimento e fez a produção brasileira de concentrado de lítio (mil t) sair de 74 toneladas em 202 para 334 ano passado. O crescimento anual composto da produção de concentrado entre 2019 e 2025 foi de 38,2%.

iretor-Geral da ANM, Mauro Henrique Moreira Sousa - DIVULGAÇÃO

Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos

Ao destacar a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE), Mauro Souza destacou que, com a Lei 15.506/2026, ela criou uma política de Estado para os minerais críticos. Assim o foco deixa de ser apenas a extração e passa a abranger toda a cadeia de valor, com soberania, rastreabilidade, inovação, industrialização e redução de emissões.



Mas afinal, o “País corre risco relevante se o fornecimento for interrompido?” Mauro Souza disse que é necessário a setores-chave trabalhar com oferta insuficiente, instável ou vulnerável e produção interna deficiente, importações, concentração geográfica, geopolítica, mercado ou tecnologia.



Ele ainda lembrou que temos reservas significativas e contribuição para superávit comercial, tecnologia, desenvolvimento regional ou redução de emissões mesmo sem vínculo direto com a transição energética. Mas precisamos gerar valor.



Segundo o diretor-geral da ANM, há demanda privada. O desafio é convertê-la em projetos. Hoje temos 124 propostas recebidas, em 23 estados, que exigirão R$ US$ 15,3 bilhões. Ao menos 56 planos foram selecionados, sendo 10 de terras raras, 8 de lítio, 6 de grafite, que exigirão investimentos de R$ US$ 8,2 bilhões, e o orçamento inicial do BNDES foi fixado em US$ 700 milhões, mais o da Finep, US$ 200 milhões. Os gargalos são as garantias e crédito de longo prazo para o processamento.



Mas o que falta para converter reservas em indústria? Mauro Souza elenca seis pontos-chave. Separação, refino e ímãs: o elo que concentra valor e tecnologia; Licenciamento ágil, com salvaguardas socioambientais e radiológicas; Infraestrutura e logística: ferrovias, portos e energia. Crédito de longo prazo e garantias para o processamento; Capital humano e P&D aplicada e finalmente, previsibilidade regulatória e capacidade institucional.



Ele finalizou sua apresentação no Coniben sobre Minerais Críticos, Terras Raras e Desafios Energéticos, afirmando que, com a nova e robusta segurança jurídica do subsolo à indústria, o Brasil quer ser parte da solução energética global — com valor agregado, sustentabilidade e parceiros confiáveis.