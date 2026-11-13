Na Coniben, Suape busca transformar a transição energética em competitividade do porto para eletrificação, novos combustíveis

Armando Bisnto apresentou as condições de insfraestrura do Porto de Suape visando se transformar num hub de exportação de energia no Atlantico Sul.

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Ao participar da Conferência Ibero-Brasileira de Energia, (CONIBEN) o presidente do Complexo Portuário de Suape Armando Monteiro Bisneto apresentou a estratégia do Porto de Suape para participar da transição energética e da descarbonização marítima.



Ele destacou que os portos deixaram de ser apenas pontos de movimentação de cargas e passarão a exercer papel decisivo na produção, armazenagem, distribuição e abastecimento de novas fontes de energia.



Uma das frentes abordadas, Bisneto foi o fornecimento de energia elétrica aos navios enquanto permanecem atracados. Esse modelo permite desligar geradores de bordo, reduzindo o consumo de combustível, as emissões e o ruído durante a operação portuária. Para funcionar, exige infraestrutura elétrica confiável, capacidade de suprimento e integração entre porto, terminais e armadores. Suape também pretende consolidar-se como ambiente de inovação e pesquisa aplicada.



A transição envolve tecnologias ainda em desenvolvimento, e não existe certeza sobre qual combustível dominará o transporte marítimo nas próximas décadas. Por isso, o porto procura acompanhar diferentes rotas e construir parcerias com empresas, centros tecnológicos e instituições de formação profissional, disse o presidente do Complexo Portuário pernambucano.



Segundo ele, o e-metanol aparece como uma aposta importante. Em comparação com o hidrogênio, apresenta condições mais favoráveis de armazenagem e transporte, além de despertar interesse de armadores.

Faz sentido, a localização de Suape próxima à tradicional indústria sucroenergética de Pernambuco amplia as oportunidades de acesso a matérias-primas renováveis e carbono de origem biológica.



O complexo reúne projetos de produção de e-metanol que, somados, representam investimentos bilionários. Um deles já alcançou a etapa de licenciamento ambiental. Esses empreendimentos exigirão uma nova cadeia portuária, com instalações para produção, armazenagem, segurança, certificação, distribuição e abastecimento de embarcações.



Armando Bisneto, Complexo Portuario de Suape. - Divulgação

Para ele, os Portos que desejarem integrar corredores verdes precisarão investir antes da consolidação definitiva do mercado. Essa preparação envolve riscos, mas também cria oportunidades para os territórios capazes de oferecer infraestrutura segura, escala logística e conexão com mercados internacionais.



Armando Monteiro Bisneto citou a eletrificação e a automação de terminais como exemplos dessa transformação. Suape já recebeu um terminal privado concebido com elevado nível de eletrificação e automação, seguindo padrões internacionais. A administração estuda estender conceitos semelhantes às áreas públicas do porto.



A cooperação entre Brasil e União Europeia foi apresentada como especialmente promissora. O Brasil dispõe de energia renovável, biomassa, território e capacidade industrial, enquanto o mercado europeu possui demanda, regulamentação ambiental e interesse em combustíveis de menor emissão. Suape pretende funcionar como conexão logística entre essas vantagens complementares.



Hoje o complexo também abriga iniciativas em geração elétrica, armazenamento, baterias, hidrogênio e biocombustíveis. A presença de estruturas de inovação e formação técnica favorece testes, desenvolvimento de equipamentos e preparação de mão de obra para novas cadeias produtivas.



Ao mesmo tempo, o porto mantém operações ligadas às fontes tradicionais de energia. A expansão da refinaria Abreu e Lima, instalada no complexo, os projetos termelétricos e os terminais de combustíveis mostram que a transição ocorrerá de forma gradual. Para a gestão de Suape, é necessário manter os pés no presente enquanto se prepara a infraestrutura do futuro.



Ele destacou que Suape já é o primeiro hub de e-metanol no Atlântico Sul com os projetos da EUROPEAN ENERGY e da GOVERDE e revelou que o porto iniciou as operações do novo terminal da APM que é 100% electrification.



Entre os projetos mencionados estão iniciativas de regaseificação e distribuição de gás, além da ampliação da capacidade energética do território. Esse conjunto fortalece o porto como polo industrial e cria condições para receber novos investimentos, inclusive fábricas de combustíveis avançados.



Ele destacou como um marco recente foi a entrada de Suape em uma rota verde da Petrobras, com o carregamento de aproximadamente oito mil toneladas de biobunker.



A operação posicionou o complexo entre os primeiros portos brasileiros a receber esse tipo de combustível e demonstrou capacidade para apoiar alternativas de menor intensidade de carbono.



Suape também realiza prospecção ativa de empresas de biocombustíveis. O objetivo é atrair fábricas capazes de aproveitar a logística existente, a proximidade com matérias-primas e o acesso marítimo. Outra prioridade é estruturar um plano para fornecer energia limpa aos navios que utilizam o porto.



E ressaltou as suas condições operacionais com águas profundas, localização estratégica, infraestrutura industrial e crescimento da movimentação de cargas. A mensagem central foi que a descarbonização marítima não depende apenas do combustível: exige portos preparados para inovar, coordenar cadeias produtivas e transformar energia limpa em investimento e competitividade.

IMPORTANTE -Conteúdo gerado com AUXILIO DE recurso de IA com ajuste de produção textual.