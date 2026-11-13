Debate sobre a combustíveis da transição energética revela que Brasil terá que adotar todos os produtos disponíveis no mercado para conseguir redução do impacto do petróleo.

Executivos de gás, biodiesel entre outros produtos destacam a complementaridade das cadeias de fornecimento e a necessidade de estratégias integradas

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Ao participar como moderador do painel Combustíveis da Transição Energética o Presidente da Aurum Energia José Mauro chamou a atenção para o fato de que essa transição energética é uma transição para economias de mais baixo bem diferente das outras transições energéticas que nós já tivemos No passado basicamente que nós tínhamos era a substituição de um combustível menos eficiente para o mais eficiente, mas essa transição era diferente. Ela está ancorada no aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera.



“Isso leva a um aumento da temperatura na terra, àquele aquecimento global, isso leva a mudanças climáticas. Isso leva aos eventos extremos que nós estamos gerando no todo em todo o mundo, inclusive no Brasil, disse José Mauro questionando qual é a velocidade dessa transição, por outro lado, nós temos ainda dentro dessa transição, um contexto onde temos as mudanças climáticas, frequentes tensões geopolíticas e alta volatilidade perto do preço petróleo”. Disse



Para José Mauro temos que fornecer energia de modo sustentável e fornecer energia com segurança energética e que essa energia seja fornecida dentro do possível de forma igual a equidade energética



O diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Mendes aproveitou a provocação para dizer que o diesel representa um dos maiores desafios da transição nacional. No mercado de veículos leves, disse que a eletrificação já avança com rapidez. A participação de automóveis híbridos e elétricos nas vendas aumentou, impulsionada também pela entrada de fabricantes com modelos mais competitivos, porém no transporte de carga, a situação é diferente.



Segundo ele, isso tem a ver com as grandes distâncias, a infraestrutura disponível e as características da operação brasileira limitam a substituição imediata por caminhões totalmente elétricos. Além disso, o país possui uma frota pesada envelhecida, com veículos que permanecem em circulação por várias décadas.



Esse cenário demonstra simultaneamente a dimensão do desafio e o potencial brasileiro. O crescimento econômico e da mobilidade aumentará a necessidade de energia, enquanto a agenda climática exigirá menor participação dos combustíveis fósseis. A transição, portanto, não significa apenas trocar o consumo atual, mas atender uma demanda maior com fontes progressivamente mais limpas, disse Pietro Mendes.



Ao analisar esse desafio o CEO da Binatual Energias Renováveis S.A, defendeu que a avaliação desse combustível não deve ficar limitada à redução das emissões. Seus impactos também envolvem desenvolvimento econômico, segurança energética, produção de alimentos, inclusão social e competitividade. Ele defende o biodiesel como uma plataforma ampla para a transição energética brasileira.



“O Brasil possui mais de duas décadas de experiência com o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Nesse período, o setor produziu mais de 90 bilhões de litros e consolidou capacidade industrial, conhecimento técnico e uma cadeia nacional de matérias-primas”, disse o executivo.



Segundo André Lavor, a produção acumulada gerou redução expressiva de gases de efeito estufa e material particulado. Para ilustrar a escala, comparou o benefício ambiental da produção de sua empresa ao plantio de centenas de milhões de árvores.

O país utiliza uma mistura obrigatória de biodiesel no diesel rodoviário, com possibilidade de aumentos graduais previstos na política de combustíveis. Uma parte significativa do biodiesel brasileiro é produzida com óleo de soja. A indústria já possui capacidade superior ao consumo atual, o que permite ampliar a participação renovável sem depender apenas da construção de novas fábricas.



André Lavor ressaltou que o óleo é um co-produto do processamento do grão: a maior parcela da soja esmagada transforma-se em farelo, utilizado na alimentação animal. Dessa forma, o aumento do processamento interno produz simultaneamente combustível e proteína para cadeias de carne, leite e aves.



Ao falar no painel, o Diretor de Regulação da ENEVA, Christiano Vieira, ressaltou que a política de descarbonização precisa considerar o perfil específico das emissões brasileiras. Grande parte está relacionada ao uso da terra, desmatamento e agropecuária. O setor energético representa participação menor, e o sistema elétrico responde por uma fração ainda mais reduzida.



“Isso não significa abandonar a redução de emissões na energia, mas definir prioridades proporcionais. A substituição do diesel por gás natural em determinados transportes, por exemplo, pode gerar benefícios. Ao mesmo tempo, impor custos elevados a uma matriz elétrica já majoritariamente renovável pode produzir pouco resultado climático, disse o executivo.



Todo esse contexto segundo José Mauro mostra como o setor de transporte vai ser fortemente afetado, seja o transporte econoviário, seja o transporte André, aquaviário, seja o transporte aéreo e isso exige metas.



Para José Mauro. A descarbonização do setor aéreo, é até mesmo um setor ferroviário, então eu só quis fazer essa contextualização para nós entendermos dentro de que é tratar os combustíveis dentro dessa nova transição energética.



Para Christiano Vieira o gás natural deve ser reconhecido como elemento estrutural da segurança energética brasileira, complementando fontes renováveis variáveis e garantindo potência nos períodos em que vento, sol e água não são suficientes.



Ele apresentou o papel do gás natural na transição energética brasileira a partir da perspectiva da ENEVA, empresa que atua de forma integrada nos segmentos de produção de gás e geração de energia. Para o diretor de Regulação, o combustível não deve ser tratado apenas como alternativa conjuntural, mas como componente estrutural da segurança do sistema.



E disse que a matriz elétrica brasileira já possui nível de renovabilidade que outras economias buscam alcançar no futuro. Em determinados períodos, aproxima-se de 90% de fontes renováveis. Por isso, mecanismos formulados para países fortemente dependentes de carvão ou gás não podem ser simplesmente reproduzidos sem adaptação. A segurança também depende da clareza sobre os atributos de cada tecnologia.



Tratar todas as fontes como complementares é um aspecto importante disse Pietro Mendes observando que mudanças nos preços internacionais também podem acelerar a transição. O diesel, historicamente associado a menor custo, tornou-se mais caro em diversos mercados, influenciado por conflitos e tensões geopolíticas. Ao mesmo tempo, tecnologias renováveis ganharam competitividade e escala.



“Esse ambiente cria uma oportunidade econômica, não apenas ambiental. Ao reduzir a dependência de combustíveis fósseis sujeitos à volatilidade internacional, o Brasil pode reforçar sua segurança energética, aproveitar recursos domésticos e estimular novas cadeias produtivas, esclareceu.



Para André Lavor, uma transição energética que não gere desenvolvimento e inclusão estará incompleta. O combustível renovável precisa reduzir carbono, mas também criar renda, interiorizar oportunidades e fortalecer a economia das regiões produtoras.



A segurança energética foi outro eixo central. Embora o Brasil produza e exporte grandes volumes de petróleo, ainda depende da importação de diesel refinado. Em determinados períodos, o produto importado representa parcela relevante do consumo nacional, expondo o país a conflitos, preços internacionais e riscos de desabastecimento. Cada aumento na participação do biodiesel reduz essa dependência, melhora a balança comercial e mantém recursos na economia brasileira.



Para André Lavor da Bionatural a aplicação do biodiesel entra nessa cadeia e já ultrapassa o mandato rodoviário. Transportadores testam ou utilizam misturas superiores, incluindo veículos abastecidos integralmente com biodiesel. Mineração, siderurgia e ferrovias também avaliam misturas maiores para substituir o diesel fóssil. Geradores elétricos podem operar com biodiesel, inclusive em grandes eventos.



O debate mostra que existe um espaço para todos esses combustíveis e como destacou Christiano Vieira a mensagem final foi que a transição energética exige equilíbrio entre descarbonização, segurança e custo.

Em uma matriz já renovável, o gás natural pode sustentar a expansão eólica e solar, proteger o sistema contra variações climáticas e oferecer a segurança de longo prazo necessária para que a transformação avance sem comprometer o consumidor.



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