Arnaldo Jardim defende rearranjo no setor elétrico de modo a atualizar as funções do MME e o conjunto de órgão que atuam no setor elétrico

Parlamentar destaca inserção de novas fontes, entrada de novos atores e demandas na produção de energia e sua importância para a economia nacional.

LISBOA - O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania SP) defendeu por ocasião de sua participação da Conferência Ibero Brasileira (CONIBEN) em Lisboa, nesta quinta-feira 12, um reajuste nas diversas atribuições do setor elétrico brasileiro diante dos novos desafios geopolíticos mundiais de forma a equipá-lo melhor para os novos desafios.



Arnaldo Faria que é Presidente da Comissão Especial da Transição Energética |disse que não está falando de reorganizar o setor, mas de promover agora no começo do novo governo um rearranjo das funções e dos objetivos dos diversos órgãos envolvidos com o setor.



Todas as participações relativas são importantes e isso sempre foi um atributo do setor, o que garante estabilidade. Mas acho que está misturado. Acho que temos algumas coisas fora da caixa. Acho que precisamos rever algumas interfaces de atribuições. Retornar atribuição de outras e separar bem as responsabilidades.



Cada um desses órgãos é indispensável para evitar o risco de termos dualidade de comandos que tivemos dispersão por jeito. Ou seja, eu estou aqui porque tenho paixão por tudo isso que o setor tem feito junto, mas temos que ter consciência do desafio que temos diante de uma nova realidade global e interna.



DEPUTADO aRNALDO jARDIM DEFENDE AJUSTES NAS INSTITUIÇÕES DO MME - DIVULGAÇÃO

Para o parlamentar, ao longo dos anos, o Ministério das Minas e Energia foi recebendo atribuições, as suas agências mais responsabilidades e os órgãos de planejamento e operação, como EPE e ONS estão sendo cada vez mais chamados a atuar num cenário que precisa de um rearranjo. Não falo de revisão porque isso passa a ideia de refazer tudo. Não. O que defendo é um reajuste das atribuições de toda a cadeia numa visão mais estratégica e mirando os próximos anos, disse Arnaldo Faria.



Tenho visto com vivo interesse e expectativa naquilo que tem sido declarado pelo presidente Lula. Que disse que não deseja o movimento, seja de continuidade, que quer fazer um novo governo recentemente.

Fui chamado por pessoas que são responsáveis pela tradição que é dialogada, e já que é recompensado por preservar aquilo que se fez de bom, pensar o futuro deste cenário.

Acho que cada um desses pontos seria uma contribuição para o aperfeiçoamento. Mas acho que tem que tecer uma coisa mais conjunta. Falta um plano estratégico e uma visão de todo o organismo.



Então, acho que nós estamos há muito tempo a dever um projeto de países mais estruturados, que venha um projeto, particularmente no setor elétrico, e que seja mais do que a somatória de pontos, mas seja a construção de uma lógica formal, uma lógica integrada, e esse. Até para continuar sendo orgulho que nós temos e um cartão de visita que nós podemos apresentar.



O deputado disse que o Brasil tem condições de ter protagonismo no setor de energia e que o Brasil está a dever uma abordagem mais atualizada em relação à fonte energética nuclear.



O Brasil é líder em múltiplas fontes, mas precisamos atuar conjuntamente em questões da energia renovável, com os cuidados com relação à intermitência e, por outro lado, na questão nuclear. Acho que o Brasil pode ter protagonismo com os biocombustíveis que compõem outro aspecto desse tema.



Por isso, acho que isso é muito importante, seguro, e ter um projeto que fala de equilíbrio das fontes hoje não tá claro; isso, as participações relativas, sinais de preço e essa normatização, vi, parecem indispensáveis. Nós sempre nos orgulhamos muito das instituições do setor.