Armazenamento de energia entrará no sistema elétrico como mais uma garantia da energia produzida por várias fontes de geração.

Armazenamento de energia não significa depender de uma única tecnologia, mas um portfólio de soluções com diferentes características.

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Ao participar do painel Armazenamento de Energia-UHR, na Coniben 2026, a presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica – ABRAGE, Marisete Pereira, destacou a importância da utilização das diversas fontes de energia para dar robustez ao sistema elétrico brasileiro, afirmando que armazenar o excedente e entregá-lo em outro horário melhora o aproveitamento dos recursos existentes e é estratégico.



Usinas hidrelétricas reversíveis podem oferecer armazenamento de longa duração, flexibilidade e segurança ao sistema, complementando baterias e permitindo melhor integração das fontes renováveis variáveis, disse Marisete Pereira, que apresentou o armazenamento de energia como recurso indispensável para a evolução do sistema elétrico brasileiro.



Ela disse que a expansão acelerada das fontes eólica e solar fortalece a descarbonização, mas também aumenta a variabilidade da geração e a necessidade de tecnologias capazes de fornecer flexibilidade, potência e segurança operacional.



Ela representa uma entidade que reúne 25 empresas responsáveis por cerca de 90% da geração hidrelétrica brasileira e, na Coniben, explicou que o armazenamento pode contribuir para reduzir os cortes de geração que afetam empreendimentos renováveis.



Os sócios da ABRAGE são investidores de longo prazo que possuem experiência, conhecimento técnico e disposição para ampliar investimentos, desde que existam planejamento, segurança jurídica e mecanismos adequados de remuneração.



Segundo ela, o Brasil é reconhecido internacionalmente por sua matriz elétrica limpa e renovável, mas os investimentos em grandes hidrelétricas estão praticamente estagnados desde a entrada das últimas unidades relevantes. Enquanto outros países continuam expandindo a geração e o armazenamento hidráulico, o potencial brasileiro permanece parcialmente inexplorado.



E no mundo, destacou a executiva que as usinas hidrelétricas reversíveis representam a maior parcela da capacidade de armazenamento de energia em larga escala.



A tecnologia utiliza energia disponível para bombear água a um reservatório superior e, posteriormente, devolve essa água para gerar eletricidade quando o sistema necessita.Marisete Pereira reconheceu que baterias e usinas reversíveis não devem ser tratadas como concorrentes diretas. São soluções complementares, com características diferentes.

“As baterias respondem rapidamente e normalmente operam durante quatro a seis horas. O armazenamento hidráulico pode atender períodos superiores a oito horas e, dependendo da configuração, manter energia disponível por dias ou semanas”, disse.

Segundo ela, o movimento internacional demonstra que sistemas com participação crescente de fontes variáveis estão procurando armazenamento de maior duração para preservar confiabilidade e reduzir desperdícios.



E disse que o Brasil possui vantagens relevantes: extensa experiência em hidrelétrica, sistema de transmissão de dimensão continental, empreendimentos distribuídos por diferentes regiões e profissionais qualificados. “Não aproveitar essa base significaria abrir mão de um recurso estratégico já dominado pelo setor nacional”, concluiu.



As usinas reversíveis podem fornecer flexibilidade, confiabilidade, potência e serviços ao sistema. Também ajudam a integrar renováveis e a preservar a participação das hidrelétricas como elemento de equilíbrio da matriz brasileira.



Para Marisete Pereira, o próximo desafio é transformar essas bases em investimentos concretos. Para isso, o setor precisa de regras claras, previsibilidade, segurança jurídica e modelos de contratação e remuneração que reconheçam os serviços prestados.



Para ela, o país deve combinar tecnologias e aproveitar suas vantagens naturais. Baterias terão papel relevante, mas o Brasil não deve abandonar o potencial das usinas hidrelétricas reversíveis.



Armazenamento de energia depende de vários serviços para garantir a qualidade da energia entregue ao consumidor final. - DIVULGAÇÃO

Armazenamento não significa única tecnologia



Para o presidente da ABSAE, Markus Vlasits, o armazenamento já é um mercado em operação no Brasil e deve avançar por meio de um portfólio tecnológico, com leilões recorrentes, recursos distribuídos, sinais económicos adequados e políticas estruturantes. Ele apresentou o armazenamento de energia como um setor que no Brasil deixou de ser apenas uma promessa tecnológica.



Ele lidera uma entidade que reúne aproximadamente 90 associados de geração, transmissão, distribuição, financiamento, fabricação e serviços, refletindo o caráter multissetorial e multidisciplinar dessa atividade.



E destacou que armazenamento não significa uma única tecnologia, mas um portfólio de soluções com diferentes características, escalas, durações e aplicações. Usinas hidrelétricas reversíveis, baterias eletroquímicas e recursos instalados junto aos consumidores podem prestar serviços complementares ao sistema.



Markus Vlasits reconheceu os avanços recentes do poder público ao tratar da questão do armazenamento e destacou que planejamento, regulação e políticas energéticas começaram a incorporar o armazenamento, resultado da atuação conjunta de ministérios, agências, operador do sistema, empresas de pesquisa, associações e agentes privados.



Hoje, o Brasil possui aproximadamente um gigawatt-hora de sistemas em operação, além de um mercado em expansão no segmento comercial e industrial. Mas todos os meses, novos projetos atrás do medidor entram em funcionamento, acumulando experiência e maturidade tecnológica.

Para ele, o armazenamento responde a um duplo desafio do setor elétrico: falta de potência nos horários de ponta e excesso de oferta durante determinadas horas do dia.



“As baterias podem absorver energia quando há abundância e entregá-la nos momentos de maior necessidade, reduzindo desperdícios e ajudando a integrar fontes variáveis”.

Markus Vlasits chamou a atenção para alternativas como as baterias de íons de sódio que dispensam lítio, dependem menos de materiais críticos, apresentam características térmicas favoráveis e podem ser adequadas a regiões de clima quente. Elas ainda não alcançaram escala equivalente, mas merecem acompanhamento e abertura tecnológica, previu o executivo.



No mercado comercial e industrial, baterias já são utilizadas para reduzir custos na ponta e melhorar a gestão de energia. Também podem contribuir para a descarbonização de sistemas isolados, especialmente em regiões da Amazônia e em áreas rurais onde o atendimento elétrico enfrenta limitações.



Segundo Markus Vlasits, o país não precisa apenas de uma contratação isolada, mas de planejamento com vários leilões, oferecendo previsibilidade para fabricantes, desenvolvedores, investidores e financiadores.

Para ele, o país já possui longa experiência hidráulica e agora amplia a dimensão eletroquímica e distribuída. Leilões recorrentes, preços adequados, regulamentação e políticas tributárias serão determinantes para que essa jornada fortaleça a segurança e a eficiência do sistema elétrico.



Armazenamento subterrâneo de gás natural



Outra forma de armazenamento de energia foi apresentada pelo CEO da GBS Storage, Celso Silva, ao falar do armazenamento subterrâneo de gás natural que pode ampliar rapidamente a flexibilidade e a segurança energética do Brasil, complementando baterias e usinas reversíveis, mas exige agenda regulatória, tarifa de transporte adequada e integração com a infraestrutura existente. Celso Silva afirmou que o armazenamento subterrâneo de gás natural pode aumentar a flexibilidade do sistema energético brasileiro.



Em sua avaliação, o país vive um momento semelhante ao início de grandes transformações tecnológicas: embora o mercado ainda esteja aprendendo a utilizar cada alternativa de armazenamento, a demanda por soluções capazes de equilibrar oferta e consumo já é concreta e urgente.



E destacou que o armazenamento não deve ser tratado como uma disputa entre tecnologias. Baterias, usinas hidrelétricas reversíveis e gás natural armazenado cumprem funções distintas e complementares.

No caso do gás, a principal contribuição está na possibilidade de modular o abastecimento, responder rapidamente a variações de demanda e dar suporte à geração térmica em períodos nos quais o sistema elétrico necessite de potência firme.



Entre as alternativas disponíveis, Celso apontou o uso de campos de petróleo e gás. Essas estruturas já produziram hidrocarbonetos e, dependendo de atributos como localização, capacidade, integridade e conexão com gasodutos, podem ser reaproveitadas para receber gás novamente.



Na verdade, a solução é utilizada internacionalmente e pode apresentar implantação mais rápida do que projetos que exigem infraestrutura totalmente nova. Outras formações geológicas, como cavernas salinas, também podem ser consideradas conforme as características regionais; o Brasil ainda está começando a conviver com esse tipo de serviço.



Ele lembrou que os gasodutos possuem limites físicos e operacionais: não é possível ampliar instantaneamente sua capacidade sempre que a demanda cresce. O empacotamento da rede ajuda, mas não substitui uma reserva estruturada.



E disse que o armazenamento subterrâneo funcionaria como uma espécie de pulmão do sistema, recebendo gás em momentos de maior disponibilidade e devolvendo-o quando necessário. Isso beneficiaria produtores, importadores, comercializadores, transportadores e consumidores.



A experiência europeia esclareceu que o executivo é uma referência para reconhecer a função sistêmica do armazenamento e adotar tratamento tarifário compatível. Mas disse que os projetos precisam estar conectados a gasodutos, centros de consumo, terminais e polos de geração. Escolher uma formação geológica isolada, sem infraestrutura próxima, não entrega a flexibilidade requerida pelo mercado.



Ele citou como clientes as empresas que podem demandar reserva de capacidade, injeção e retirada em períodos específicos, disponibilidade contínua ou contratos com diferentes níveis de flexibilidade. Esses modelos já existem em outros países e podem orientar a estruturação brasileira, sem necessidade de criar todas as regras do zero.



Compatibilidade entre componentes para manter o sistema



Por sua vez, o CEO na Anodox Brasil, Christiano Braga apresentou resultados de uma proposta que ele mesmo trouxe ao Coniben 2024 ainda como como uma solução em finalização.

Desta vez, ele apresentou a evolução recente do mercado brasileiro de baterias e defendeu a industrialização como etapa estratégica para transformar o crescimento da demanda em desenvolvimento econômico.



Ele comparou o cenário atual com o observado dois anos antes, quando projetos, fábricas e aplicações ainda eram tratados principalmente como expectativas. Desde então, a empresa avançou na implantação de sistemas, na estruturação de sua operação brasileira e na aproximação com governos, universidades e parceiros tecnológicos.



Cristiano destacou o caráter internacional da cadeia de baterias. A tecnologia reúne engenharia sueca, produção de componentes em diferentes países, fornecedores asiáticos e conhecimento do mercado brasileiro de energia.



“Nesse ambiente, escolher bons parceiros é tão importante quanto selecionar a célula. Qualidade, compatibilidade entre componentes, logística, tributação, assistência e capacidade de manter o sistema durante muitos anos influenciam diretamente o resultado entregue ao cliente”, disse.



O executivo observou que o Brasil possui um mercado de grande escala, com projetos já anunciados em várias regiões e aplicações que vão dos grandes empreendimentos aos sistemas instalados junto ao consumidor.



Em sua avaliação, a expansão cria uma oportunidade para o país deixar de atuar apenas como importador de equipamentos acabados e desenvolver competências industriais próprias e previu que a demanda pode sustentar a montagem local, integração de módulos, formação de profissionais e, progressivamente, etapas mais complexas da cadeia produtiva.

