Mudanças climáticas globais levam o setor elétrico a tratar da segurança em função da geopolítica e da geoeconomia

Painel revela que países como o Brasil precisam incluir custos de eventos climáticos extremos nos contratos e definir quem pagará a conta.

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Ao participar do painel, Mudanças Globais na Geopolítica e Geoeconomia, por Vítor Santos, o deputado Arnaldo Jardim advertiu que o acesso a fontes de energia agora precisa incluir conflitos, intervenções e realinhamentos internacionais que devem ser analisados também como movimentos de países que procuram assegurar o próprio abastecimento.



“A segurança energética, portanto, deixa de ser uma questão técnica ou econômica e passa a funcionar como elemento central da soberania e da competição entre nações, especialmente entre os grandes polos de poder.



Jardim chamou a atenção para o cenário europeu onde os protestos e as tensões sociais não devem ser interpretados somente como consequência do aumento do custo de vida. As manifestações advertiram que agora expressam um esgotamento de padrões políticos, econômicos e institucionais. E essa instabilidade internacional é agravada, segundo sua análise, pela perda de força do multilateralismo.



O deputado lembrou que as organizações criadas para promover negociação e coordenação entre países demonstram capacidade cada vez mais limitada de intervenção. A ONU e a Organização Mundial do Comércio estão enfraquecidas por causa do afastamento dos Estados Unidos de compromissos e organismos multilaterais. “A ausência norte-americana nas conferências climáticas e o recuo em relação ao Acordo de Paris reforçariam um ambiente no qual interesses nacionais imediatos prevalecem sobre soluções negociadas coletivamente”, reconheceu Jardim.



Ele incluiu a questão demográfica como fator estratégico. Enquanto Estados Unidos, Europa e Brasil caminham para a estabilização — ou mesmo redução — de suas populações, o crescimento mundial deverá se concentrar principalmente na Índia, no Sudeste Asiático e na África.



E a incorporação desses contingentes ao mercado consumidor ampliará a demanda por energia, alimentos, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Por isso, compreender onde ocorrerá o crescimento populacional é essencial para antecipar os novos centros de consumo e as futuras pressões sobre os recursos disponíveis, concluiu o deputado.



Transição energética exige redes resilientes

A economista e diretora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV, Joisa Dutra, disse que a transição energética exige redes resilientes, contratos atualizados e regras claras sobre quem assume e financia os novos riscos.



Para ela, depois das crises do petróleo dos anos 1970 e das reformas orientadas à eficiência nas décadas seguintes, a segurança voltou ao centro das decisões. “Mas agora ela precisa ser compreendida em um sentido mais amplo, que inclua conflitos, sanções comerciais, ataques cibernéticos e eventos climáticos extremos”, disse.



Segundo ela, a eletrificação crescente da economia torna esse debate ainda mais urgente. À medida que uma parcela maior do consumo energético de pessoas e empresas depende da eletricidade, aumenta também a importância dos ativos de geração, transmissão e distribuição. “A agenda de descarbonização, portanto, não pode ser separada da capacidade de garantir que esses ativos continuem funcionando diante de choques cada vez mais frequentes e severos”.



Jóia Dutra usou tempestades recentes na Europa como exemplo de uma nova realidade operacional. “Eventos que antes eram tratados como exceções passam a integrar o risco sistêmico do setor. Alertas, suspensões de atividades e planos emergenciais tornaram-se mais presentes na rotina das cidades e dos operadores. Portanto, a questão central deixa de ser apenas produzir energia com eficiência e menor custo: garantir continuidade, resistência e recuperação rápida quando a infraestrutura é atingida”.

Entretanto, ela reconheceu que contratos, padrões técnicos e modelos regulatórios ainda não evoluíram na mesma velocidade.



Ela apresentou informações sobre o impacto desses fenômenos, citando que dados apresentados sobre a transmissão brasileira ilustraram a dimensão do desafio. Em poucos meses, aproximadamente 199 torres de alta tensão teriam sido afetadas; considerando estruturas de 138 kV, o número se aproxima de 300. Foram registrados ventos de até 250 quilômetros por hora, muito acima dos parâmetros utilizados no projeto de parte desses ativos.



O episódio demonstra que instalações construídas para condições históricas podem não resistir aos novos padrões climáticos. Entretanto, a resiliência não depende apenas de engenharia. Ela exige respostas institucionais: quem define o nível adequado de proteção, quem planeja a redundância, quem executa os investimentos e quem paga por eles?



Em setores regulados, a decisão não pode ser tomada isoladamente pelo concessionário. O padrão precisa resultar de coordenação entre governo, regulador, operadores e investidores, com regras previamente estabelecidas.



Dutra comparou essa necessidade com sinais aparentemente contraditórios do mercado brasileiro. Mesmo diante do aumento dos riscos e do custo de capital, um leilão de transmissão atraiu investidores e contratou quase R$9 bilhões em projetos, com deságio médio próximo de 50%.



O resultado mostra que ainda existe interesse privado, mas também levanta dúvidas sobre como os riscos estão sendo avaliados e precificados. Na transmissão, mecanismos como a parcela variável podem reduzir a receita quando há indisponibilidade, mesmo em situações associadas a eventos extremos.



Dutra defendeu que os riscos sejam alocados a quem tem capacidade de gerenciá-los, com remuneração explícita e previsão contratual. Padrões de projeto precisam ser atualizados com maior frequência, e conceitos como redundância, firmeza e excepcionalidade devem ser definidos antecipadamente.



“Estabelecer antes quem paga pelos eventos extremos, pela segurança e pela descarbonização é, em sua avaliação, o caminho mais econômico para garantir a segurança energética e manter o fluxo de capital para a infraestrutura.



Mudança para uma economia determinada pela segurança

Por sua vez, o ex-Presidente da ERSE e professor do ISEG, Vitor Santos, analisou a passagem de uma globalização orientada pela eficiência para uma economia determinada pela segurança.



“Durante décadas, integração dos mercados, redução de custos, liberalização e cadeias globais de valor foram consideradas motores do crescimento. A pandemia, as guerras e a rivalidade entre Estados Unidos e China mostraram que a interdependência econômica também cria vulnerabilidades”, disse.



Nesse novo paradigma, a eficiência continua relevante, mas passa a ser condicionada pela resiliência, pela soberania e pela redução de dependências estratégicas. Energia e eletricidade deixam de ser tratadas apenas como commodities e assumem o papel de ativos essenciais.



Vitor chama a atenção para a China, que teve uma estratégia consistente e de longo prazo com planos tecnológicos e industriais, o país buscou liderança nas tecnologias da transição energética.



O resultado, reconheceu, é uma posição dominante em áreas como energia solar, mobilidade elétrica, digitalização e segmentos das cadeias associadas à energia eólica, à inteligência artificial e ao armazenamento. Essa estratégia combina segurança energética, controle tecnológico e acesso a minerais críticos.



Os Estados Unidos apoiam-se na abundância de recursos energéticos, mas sua política varia conforme o governo. Administrações democratas valorizam mais a sustentabilidade, enquanto governos republicanos enfatizam competitividade, produção e autonomia. Apesar das oscilações, o país mantém forte capacidade tecnológica, industrial e energética.



Ao falar do Sul Global, Santos destacou a importância de transformar recursos naturais em desenvolvimento econômico. Em vez de exportar somente matérias-primas e minerais, esses países devem avançar para etapas das cadeias de valor que gerem mais conhecimento, emprego e valor acrescentado. A reorganização geoeconômica pode, assim, converter antigas dependências em oportunidades de investimento e industrialização.



Mas segundo ele, a União Europeia enfrenta um desafio mais complexo. O bloco depende de importações energéticas e, durante muitos anos, teve forte exposição ao gás russo. Depois da guerra na Ucrânia, reduziu essa dependência, mas passou a importar parcela significativa do gás natural liquefeito dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a China deixou de ser apenas mercado para produtos europeus e tornou-se uma concorrente industrial e tecnológica extremamente dinâmica.



Vitor Santos defendeu que a descarbonização europeia somente será sustentável se estiver apoiada em uma economia forte e em uma indústria dinâmica. A eletrificação é fundamental, mas não pode ser a única rota. Setores industriais e modalidades de transporte de difícil eletrificação precisarão de combustíveis renováveis e outras soluções complementares.



Portugal exemplifica essa transformação. O país possui elevada participação de eletricidade renovável, mas ainda precisa ampliar a presença da eletricidade no consumo final de energia. Para Santos, Portugal não deve competir por meio de indústrias maduras e de baixo valor, mas apostar em tecnologias disruptivas ligadas à transição energética, à digitalização e à inteligência artificial. Mas como membro da União Europeia, pode participar ativamente da construção da autonomia estratégica do bloco.



Ao falar sobre o Brasil, ele disse que o país reúne vantagens competitivas relevantes: energia abundante e descarbonizada, recursos naturais de elevado valor geopolítico, mercado interno amplo e base industrial. Ele acha que o país pode seguir diferentes rotas de descarbonização e avançar para etapas das cadeias de baixo carbono que gerem mais valor. Sua capacidade de diálogo com Estados Unidos, China, União Europeia e países do Sul Global também constitui uma vantagem estratégica. E destacou a cooperação entre Brasil e União Europeia como uma perspectiva promissora.



“Com recursos, tecnologia, mercado e capacidade industrial, os dois lados podem construir cadeias de valor carbonizadas, competitivas e resilientes, reforçando simultaneamente a segurança econômica, a transição energética e o crescimento", concluiu Vitor.