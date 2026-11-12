Infraestrutura vira problema para projetos de descarbonização na Europa mas serve de lição ao Brasil na geração integrada ao consumo

Brasil pode se tornar exportador de combustíveis como etanol e e-metanol e o SAF, o querosene de aviação verde que tem demanda assegurada.

Assunto principal do discurso do presidente Lula na abertura da COP 31, a diminuição dos interesse dos governos dos países desenvolvidos do tema descarbonização atinge a Europa de forma especial pelo aumento dos preços da energia cobrada aos consumidores e pela constatação de que mesmo com o aumento da produção de energia por várias fontes será necessário abordar a questão da modernização da infra-estrutura de transmissão que não foi preparada para suportar a crescente demanda de geração.



Isso não quer dizer que a preocupação ou a prioridade da descarbonização tenham diminuído na sociedade que cada vez mais cobra uma economia mais eletrificada. Mas é depois de quase cinco anos de guerra da Ucrânia e dois do novo governo Trump que o tema deixou de estar entre os três maiores assuntos de vários governos.



O consultor Luiz Piauhylino Filho, Diretor-Presidente da H2 Verde um escritório que atua na elaboração de projeto de novas energias e que participa da Conib, adverte que a Europa está constatando que não existe hoje infraestrutura elétrica em termos de transmissão, distribuição para a eletrificação das economias a nível global. “Nós estamos falando de problemas sérios na Alemanha, de problemas sérios no mercado ibérico com Espanha e Portugal", diz.



O problema, prossegue Piauhylino Filho, é que não consegue escoar a geração à demanda. Eu cito um estudo feito na Alemanha, onde foi identificado que todo e qualquer investimento na área de geração de renovável na Alemanha, 60% teriam que ser investidos na área de transmissão e distribuição. Isso não foi feito.



Para ele, a Alemanha tomou uma decisão certa ao decidir-se por eletrificar sua economia. Mas sem garantir as fontes, ela observa agora que precisa ter essa infraestrutura e quando fizeram a conta para a estrutura de expansão apenas na Alemanha era necessário alguma coisa da ordem de 350 bilhões de euros, valor praticamente inviável segundo as normas do mercado atual. Então, hoje a Alemanha está vendo outras alternativas de como atingir as metas de descarbonização, não só pela rota da do elétrico, mas também pela rota da molécula



Faz sentido o discurso de descarbonização ser muito bem recebido para precisar deixar bem claro que não pode penalizar o consumidor, o comércio, e a indústria.



Esse é um assunto bem controverso. A Europa vem lá atrás, há mais de seis anos anunciando um programa de hidrogênio verde no sentido de tentar criar alternativas. Só que chegou-se a uma situação que a Europa não vai conseguir produzir a energia que ela precisa.



Na verdade, adverte Piauhylino Filho, hoje ela já não produz. Ela não vai conseguir produzir essa energia que ela precisa, que ela não tem essa capacidade. o custo de produção, seja da molécula, seja do eletro aqui na Europa, é muito caro, é muito mais caro.



Esse problema tem tido repercussão no Brasil não precisa refazer ou atualizar sua infraestrutura de transmissão para construir novas linhas. E esse é um problema sério no Brasil por falta de infraestrutura



O Curtailment expõe isso. O contingenciamento do despacho não é só por falta de infraestrutura. Mas ele mostra que a demanda cresceu em comparação à geração. Então, o Brasil precisa encontrar um jeito de usar esse excedente de energia.



Piauhylino Filho acredita que uma oportunidade para o Brasil será exportar energia em forma de outros produtos. E-metanol que terá uma demanda provavelmente muito importante e sustentável no mundo como por exemplo com a utilização do setor marítimo internacional, o SAF, que é para aviação e o etanol.



No caso do combustível e-matenol para o setor marítimo a Europa já aprovou a regulamentação de descarbonização. Falta agora é decidir quando vai ser implementada essa descarbonização. Porém no ano passado, né, pela influência direta do governo americano foi prorrogada a decisão da implementação dessa regulamentação mundial por mais um ano.



Isso abre para o Brasil uma situação extraordinária, porque o país hoje tem um excedente de energia, seja por solar, seja por eólica, que está sendo contingenciado, pela questão da falta de infraestrutura e pela pouca demanda. Mas que pode ser redirecionado para o mercado internacional, gerando milhões de de investimentos, bilhões de investimento no Brasil usando essa energia disponível para produzir novos combustíveis.



Mas abre uma perspectiva interessante e importante. O Brasil tem que ter agora a capacidade de ser não só um país exportador de petróleo, mas também um país exportador de energia, convertendo ela nos seus produtos que você consegue produzir e-Metanol, o E-SAF, além do etanol.



Piauhylino Filho acredita que o Brasil se posiciona a nível mundial como um como um grande exportador de biocombustíveis, possivelmente, nos próximos 10 anos, como grande exportador de biocombustíveis e combustíveis sintéticos. E com valor agregado, o país deixa de produzir matéria-prima, como o Brasil faz hoje, exporta petróleo e importa diesel.



Ele lembra que a Europa não tem rede suficiente para conectar todo mundo. Tem que expandir mas a empresa responsável para fazer as expansões e que controlam a rede de transmissão em Portugal está pedindo 7 anos para fazer uma expansão. Isso é um ponto.



Entretanto, o problema é que na Europa se adota o mercado spot. Então hoje se chegou a uma situação na Europa que ninguém quer assinar o PPA devido a questão dos preços que não bancam essa expansão. Não é como no Brasil que os contratos têm longa duração.



Então a necessidade e receber energia abre oportunidades para quem pode oferecer novas forma de energia como o Brasil diz Piauhylino Filho que será o moderador do painel sobre Europa – Brasil – Descarbonização Marítima do qual vão participar o João Monnerat ; coordenador da RBNAV; Peter Ellen da First Carbon Investments e Armando Monteiro Bisneto Presidente do Porto de SUAPE.

