Infraestrutura vira problema para projetos de descarbonização na Europa mas serve de lição ao Brasil na geração integrada ao consumo

Brasil pode se tornar exportador de combustíveis como etanol e e-metanol e o SAF, o querosene de aviação verde que tem demanda assegurada.

por JC
Infraestrutura vira problema para projetos de descarbonização na Europa mas serve de lição ao Brasil na geração integrada ao consumo
Luiz Piauhylino Filho, Diretor-Presidente da H2 Verde - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Assunto principal do discurso do presidente Lula na abertura da COP 31, a diminuição dos interesse dos governos dos países desenvolvidos do tema descarbonização atinge a Europa de forma especial pelo aumento dos preços da energia cobrada aos consumidores e pela constatação de que mesmo com o aumento da produção de energia por várias fontes será necessário abordar a questão da modernização da infra-estrutura de transmissão que não foi preparada para suportar a crescente demanda de geração.

Isso não quer dizer que a preocupação ou a prioridade da descarbonização tenham diminuído na sociedade que cada vez mais cobra uma economia mais eletrificada. Mas é depois de quase cinco anos de guerra da Ucrânia e dois do novo governo Trump que o tema deixou de estar entre os três maiores assuntos de vários governos.

O consultor Luiz Piauhylino Filho, Diretor-Presidente da H2 Verde um escritório que atua na elaboração de projeto de novas energias e que participa da Conib, adverte que a Europa está constatando que não existe hoje infraestrutura elétrica em termos de transmissão, distribuição para a eletrificação das economias a nível global. “Nós estamos falando de problemas sérios na Alemanha, de problemas sérios no mercado ibérico com Espanha e Portugal", diz.

O problema, prossegue Piauhylino Filho, é que não consegue escoar a geração à demanda. Eu cito um estudo feito na Alemanha, onde foi identificado que todo e qualquer investimento na área de geração de renovável na Alemanha, 60% teriam que ser investidos na área de transmissão e distribuição. Isso não foi feito.

Para ele, a Alemanha tomou uma decisão certa ao decidir-se por eletrificar sua economia. Mas sem garantir as fontes, ela observa agora que precisa ter essa infraestrutura e quando fizeram a conta para a estrutura de expansão apenas na Alemanha era necessário alguma coisa da ordem de 350 bilhões de euros, valor praticamente inviável segundo as normas do mercado atual. Então, hoje a Alemanha está vendo outras alternativas de como atingir as metas de descarbonização, não só pela rota da do elétrico, mas também pela rota da molécula

Faz sentido o discurso de descarbonização ser muito bem recebido para precisar deixar bem claro que não pode penalizar o consumidor, o comércio, e a indústria.

Esse é um assunto bem controverso. A Europa vem lá atrás, há mais de seis anos anunciando um programa de hidrogênio verde no sentido de tentar criar alternativas. Só que chegou-se a uma situação que a Europa não vai conseguir produzir a energia que ela precisa.

Na verdade, adverte Piauhylino Filho, hoje ela já não produz. Ela não vai conseguir produzir essa energia que ela precisa, que ela não tem essa capacidade. o custo de produção, seja da molécula, seja do eletro aqui na Europa, é muito caro, é muito mais caro.

Esse problema tem tido repercussão no Brasil não precisa refazer ou atualizar sua infraestrutura de transmissão para construir novas linhas. E esse é um problema sério no Brasil por falta de infraestrutura

O Curtailment expõe isso. O contingenciamento do despacho não é só por falta de infraestrutura. Mas ele mostra que a demanda cresceu em comparação à geração. Então, o Brasil precisa encontrar um jeito de usar esse excedente de energia.

Piauhylino Filho acredita que uma oportunidade para o Brasil será exportar energia em forma de outros produtos. E-metanol que terá uma demanda provavelmente muito importante e sustentável no mundo como por exemplo com a utilização do setor marítimo internacional, o SAF, que é para aviação e o etanol.

No caso do combustível e-matenol para o setor marítimo a Europa já aprovou a regulamentação de descarbonização. Falta agora é decidir quando vai ser implementada essa descarbonização. Porém no ano passado, né, pela influência direta do governo americano foi prorrogada a decisão da implementação dessa regulamentação mundial por mais um ano.

Isso abre para o Brasil uma situação extraordinária, porque o país hoje tem um excedente de energia, seja por solar, seja por eólica, que está sendo contingenciado, pela questão da falta de infraestrutura e pela pouca demanda. Mas que pode ser redirecionado para o mercado internacional, gerando milhões de de investimentos, bilhões de investimento no Brasil usando essa energia disponível para produzir novos combustíveis.

Mas abre uma perspectiva interessante e importante. O Brasil tem que ter agora a capacidade de ser não só um país exportador de petróleo, mas também um país exportador de energia, convertendo ela nos seus produtos que você consegue produzir e-Metanol, o E-SAF, além do etanol.

Piauhylino Filho acredita que o Brasil se posiciona a nível mundial como um como um grande exportador de biocombustíveis, possivelmente, nos próximos 10 anos, como grande exportador de biocombustíveis e combustíveis sintéticos. E com valor agregado, o país deixa de produzir matéria-prima, como o Brasil faz hoje, exporta petróleo e importa diesel.

Ele lembra que a Europa não tem rede suficiente para conectar todo mundo. Tem que expandir mas a empresa responsável para fazer as expansões e que controlam a rede de transmissão em Portugal está pedindo 7 anos para fazer uma expansão. Isso é um ponto.

Entretanto, o problema é que na Europa se adota o mercado spot. Então hoje se chegou a uma situação na Europa que ninguém quer assinar o PPA devido a questão dos preços que não bancam essa expansão. Não é como no Brasil que os contratos têm longa duração.

Então a necessidade e receber energia abre oportunidades para quem pode oferecer novas forma de energia como o Brasil diz Piauhylino Filho que será o moderador do painel sobre Europa – Brasil – Descarbonização Marítima do qual vão participar o João Monnerat ; coordenador da RBNAV; Peter Ellen da First Carbon Investments e Armando Monteiro Bisneto Presidente do Porto de SUAPE.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.