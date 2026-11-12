Coniben abre debates sobre o futuro do setor elétrico no Brasil, que vão além da segurança energética e se estendem à geopolítica

Conferência debate os impactos da produção de energia de fontes variadas como estratégia dos governos no Brasil, em Portugal e na Espanha.

por JC
Coniben abre debates sobre o futuro do setor elétrico no Brasil, que vão além da segurança energética e se estendem à geopolítica
Abertura da Coniben 2026 em Lisboa, Portugal. - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google


Na abertura da Conferencia Ibero Brasileira de energia a questão da função estratégia e política entre os países assumiu o lugar das antigas preocupações de segurança na produção, geração e distribuição que dominavam as preocupações do setor ate recentemente.

Como disse o ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, o mundo esta vivendo um quadro onde a commodity mais importante passou a ser a confiança. Isso vai exigir dos gestores, reguladores e empresários novas atitudes que vão muito além das preocupações com produzir e entregar energia, advertiu o ex-ministro.

As advertências de Albuquerque foram seguidas por alertas de outros participantes da solenidade de abertura, entre eles o senador Fernando Dueire (PSD-PE), para quem o setor elétrico talvez seja hoje uma das poucas áreas que saíram da preocupação com a infraestrutura ambiental para ter que cuidar da dimensão geopolítica.

Petróleo e gás nos anos 70 eram responsáveis por 87% da oferta mundial de combustíveis fósseis. Mas hoje a eletricidade produzida é mais diversificado de modo que em 2025 ggerando uma nova demanda globl e as novas necessidades que tende a ser acelerar. A eletricidade responde por 17% das necessidades do mundo e vai dobrar os investimentos energéticos. Hoje surgem novas estratégias, mas precisamos agora olhar para os preços do lítio, níquel, cobre e grafite. E precisamos cuidar não só de painéis solares, como sistema de armazenamento concentrados em 90% na China, que também produz 65% do lítio.

DIVULGAÇAO
Solenidae de abertura 2026 - DIVULGAÇAO

Para o senador pernambucano, a geopolítica da energia mudou, pois, nas terras raras, mais de 60% da extração está sendo feita pela China, que controla 90% do refino desses materiais.

Para Dueire não haverá segurança para países como o Brasil se contiunarmos vendo minerias concentrados em poucos países o que nos obriga a combinarrecursos e cooperação para realizar essa o que nos leva a trabalhar com Portugal, Espanha e também como a America Latina e União Europeia.

A necessidade de olhar para o futuro foi o tema da saudação do coordenador da Coniben, Reive Barros ao lembrar que o tema central da conferência de 2026 foi a transição convergência quando debate a questão a luz da mudança de postura dos Estados Unidos.

Ele lembrou que, em suas primeiras edições, a Conibem debate os reflexos da inusitada decisão da Alemanha de abandonar as suas usinas nucleares e apostar tudo num único fornecedor de gás, a Rússia, um movimento ousado que se revelou trágico depois da Guerra da Ucrânia.

Barros destacou que este ano o setor elétrico brasileiro está diante de uma discussão importante próxima, falando de armazenamento de energia com a realização do primeiro leilão de capacidade, aproveitando e debatendo a questão do planejamento com uso de usinas reversíveis, onde Portugal e Espanha têm experiência que poderá ser útil ao Brasil.

A questão das reversíveis e do BESS assumirá importância central no Brasil com a questão dos Data Centers, onde não pode haver interrupções e onde os sistemas de redundância (backup) fazem parte dos custos da energia fornecida.]

DIVULGAÇÃO
Senador Fernando Dueire PSD_PE na abertra do Coniben 2026 - DIVULGAÇÃO

A questão das usinas reversíveis onde Portugal e Espanha tem grand experiencia foi abordada pelo emaicador Raimndo Carreiro ex-ministro do Tribunal de Contas e que sugeriu a para assegurar a infraestrutura para as usinas renováveis o modelo de que foi adotado para o setor de telecomunicações que segregou recursos para o Fust.

DIVULGAÇÃO
Conibe. Solenidad de apertura 2026 - DIVULGAÇÃO

Finalmente na solenidade o Secretraio Executivo das Minas e Energia João Daniel destacou a realiação do pacote de leilões que o governo Lual fez desde 203 lembrando os caso de sucesso dos leilões do Leilão de transmissão cuja estratégia será concluída neste mandado com a o leilão de bateria em dezemnbro além dos marcos de marcos modernização setor elétrico a renovação de concessões.

Na solenidade de abertura estiverma presentes o embaixador Raimundo Carreira, o secretraio executivo do Ministerio das Minas e Energia Joao Daniel os senadores Fernando Dueire e Rogerio Carvalho (PT-SE) o deputado Arnaldo Jardim, o ex-ministro, bento Albuquerque e ex-deputado Jose Carlos Aleluia além do presidmnete da CCBEe Osacr Mendez .

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.