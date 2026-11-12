Conferência debate os impactos da produção de energia de fontes variadas como estratégia dos governos no Brasil, em Portugal e na Espanha.



Na abertura da Conferencia Ibero Brasileira de energia a questão da função estratégia e política entre os países assumiu o lugar das antigas preocupações de segurança na produção, geração e distribuição que dominavam as preocupações do setor ate recentemente.

Como disse o ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, o mundo esta vivendo um quadro onde a commodity mais importante passou a ser a confiança. Isso vai exigir dos gestores, reguladores e empresários novas atitudes que vão muito além das preocupações com produzir e entregar energia, advertiu o ex-ministro.

As advertências de Albuquerque foram seguidas por alertas de outros participantes da solenidade de abertura, entre eles o senador Fernando Dueire (PSD-PE), para quem o setor elétrico talvez seja hoje uma das poucas áreas que saíram da preocupação com a infraestrutura ambiental para ter que cuidar da dimensão geopolítica.

Petróleo e gás nos anos 70 eram responsáveis por 87% da oferta mundial de combustíveis fósseis. Mas hoje a eletricidade produzida é mais diversificado de modo que em 2025 ggerando uma nova demanda globl e as novas necessidades que tende a ser acelerar. A eletricidade responde por 17% das necessidades do mundo e vai dobrar os investimentos energéticos. Hoje surgem novas estratégias, mas precisamos agora olhar para os preços do lítio, níquel, cobre e grafite. E precisamos cuidar não só de painéis solares, como sistema de armazenamento concentrados em 90% na China, que também produz 65% do lítio.

Solenidae de abertura 2026 - DIVULGAÇAO

Para o senador pernambucano, a geopolítica da energia mudou, pois, nas terras raras, mais de 60% da extração está sendo feita pela China, que controla 90% do refino desses materiais.

Para Dueire não haverá segurança para países como o Brasil se contiunarmos vendo minerias concentrados em poucos países o que nos obriga a combinarrecursos e cooperação para realizar essa o que nos leva a trabalhar com Portugal, Espanha e também como a America Latina e União Europeia.



A necessidade de olhar para o futuro foi o tema da saudação do coordenador da Coniben, Reive Barros ao lembrar que o tema central da conferência de 2026 foi a transição convergência quando debate a questão a luz da mudança de postura dos Estados Unidos.



Ele lembrou que, em suas primeiras edições, a Conibem debate os reflexos da inusitada decisão da Alemanha de abandonar as suas usinas nucleares e apostar tudo num único fornecedor de gás, a Rússia, um movimento ousado que se revelou trágico depois da Guerra da Ucrânia.

Barros destacou que este ano o setor elétrico brasileiro está diante de uma discussão importante próxima, falando de armazenamento de energia com a realização do primeiro leilão de capacidade, aproveitando e debatendo a questão do planejamento com uso de usinas reversíveis, onde Portugal e Espanha têm experiência que poderá ser útil ao Brasil.

A questão das reversíveis e do BESS assumirá importância central no Brasil com a questão dos Data Centers, onde não pode haver interrupções e onde os sistemas de redundância (backup) fazem parte dos custos da energia fornecida.]



Senador Fernando Dueire PSD_PE na abertra do Coniben 2026 - DIVULGAÇÃO

A questão das usinas reversíveis onde Portugal e Espanha tem grand experiencia foi abordada pelo emaicador Raimndo Carreiro ex-ministro do Tribunal de Contas e que sugeriu a para assegurar a infraestrutura para as usinas renováveis o modelo de que foi adotado para o setor de telecomunicações que segregou recursos para o Fust.



Conibe. Solenidad de apertura 2026 - DIVULGAÇÃO

Finalmente na solenidade o Secretraio Executivo das Minas e Energia João Daniel destacou a realiação do pacote de leilões que o governo Lual fez desde 203 lembrando os caso de sucesso dos leilões do Leilão de transmissão cuja estratégia será concluída neste mandado com a o leilão de bateria em dezemnbro além dos marcos de marcos modernização setor elétrico a renovação de concessões.



Na solenidade de abertura estiverma presentes o embaixador Raimundo Carreira, o secretraio executivo do Ministerio das Minas e Energia Joao Daniel os senadores Fernando Dueire e Rogerio Carvalho (PT-SE) o deputado Arnaldo Jardim, o ex-ministro, bento Albuquerque e ex-deputado Jose Carlos Aleluia além do presidmnete da CCBEe Osacr Mendez .

