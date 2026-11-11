Setor elétrico brasileiro debate mudanças globais na geopolítica e na geoeconomia com analistas de Portugal e Espanha

Evento tem como foco analisar o futuro do setor elétrico em função dos impactos do clima na produção e geração de energia no Brasil e na Europa

LISBOA – Considerado o principal encontro ibero-brasileiro do setor energético começa nesta quinta-feira em Lisboa, a Conferência Ibero-Brasileira de Energia – Coniben evento que reúne autoridades, empresas, especialistas e instituições do Brasil, Portugal e Espanha para discutir os desafios e oportunidades da transição energética, inovação tecnológica, sustentabilidade e integração dos mercados de energia.



Nesta edição o tema central será às “Mudanças globais na geopolítica e na geoeconomia -Impactando no setor de energia” com a realização de 10 painéis abordando como as Mudanças Globais na Geopolítica e na Geoeconomia, Combustíveis da Transição Energética, Armazenamento de Energia – UHR, Desafios para aplicações de Data Centers e Inteligência Artificial com a utilização de fontes renováveis e Minerais Críticos, Terras Raras e Desafios Energéticos.



Segundo o coordenador da Coniben, Reive Barros, este ano, o Brasil chega com uma visão global do setor elétrico não só do seu potencial, mas também das necessidades que o país precisa atrair investidores. E na atração de investidores no Brasil o país tem características diferentes como será abordado nos demais países.



Barros destacou a estabilidade regulatória. O Brasil tem uma agência reguladora, onde todo o processo normativo é discutido por meio de uma nota técnica, e os processos ele também é submetido a uma consulta pública com a participação de todos e a partir daí ela é ser implementado.

Além disso, destaca o coordenador técnico da Coniben o país tem também segurança jurídica no setor de energia. Isso faz com que o investidor tenha uma visão clara de longo prazo onde ele está colocando o seu recurso. “Mas além dessas duas questões nós somos dos poucos países que nós temos contrato de médio/longo prazo. Ninguém faz isso. O Brasil não faz isso, a Europa não faz isso. O usuário compra energia para usar amanhã.

O que o Brasil conseguiu avançar felizmente nessas questões . A primeira tem uma questão de legislação aprovada e uma uma questão de segurança jurídica no sentido de respeitar os contratos, o Brasil respeita os contratos e tem uma perspectiva de negócio de 10 a 15 anos que permite que o investidor possa tragar mais.

No setor elétrico não tem almoço de graça, ninguém vai botar dinheiro no Brasil porque gosta do presidente ou gosta da coisa, porque tem água perto.



Então, você tem um contrato de 15 anos para o gerador fornecer energia. Então, nós temos contrato de 20 anos. E se isso tudo também não for suficiente, o nosso modelo permite que através do consumo e a arrecadação pelas distribuidoras, que remunera tanto a transmissão quanto a geração, a gente tem a garantia de recebimento.



A Coniben 2026 dedica um painel exclusivo para a questão dos data center. No evento haverá depoimento de uma empresa que vai mostrar a expansão de data center e os requisitos de segurança energética que ela precisa. O que acaba ajudando o planejador, no caso, o presidente da EPE e do operador de sistema que é o ONS.



Também haverá um painel sobre Minerais Críticos, Terras Raras e Desafios Energéticos que terá uma apresentação do– Diretor-Geral da ANM, Mauro Sousa.



A Coniben tem como objetivo promover o diálogo e a partilha de experiências num evento que terá a presença de mais de 40 executivos do Brasil, Portugal e Espanha debatendo em dois dias no Centro de Eventos do Hotel Tivoli em Lisboa as mudanças globais na geopolítica e geoeconomia - impacto no setor de energia. O encontro tem como coordenador técnico o professor Reive Barros numa realização da PMAIS com coordenação técnica: Acrópolis Energia.

