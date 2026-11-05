Dívida pública perto de 100% do PIB vira realidade possível e entra no debate sobre como Lula cuidará da economia no novo governo

Estudos da STN e do IFI apontam que a dívida pública se impõe como fator determinante na nova gestão, devido ao custo da rolagem retirada do OGU.

No meio do debate pós-feriado de Finados provocado pela repercussão do artigo do economista, André Lara Resende, que propõe a criação de um Conselho Fiscal e Monetário Nacional, que estabeleceria metas fiscais, de inflação e de juros, reduzindo a Selic para 7,5% ao ano e, posteriormente, limitada a um teto próximo de 5,5%, a Secretaria do Tesouro Nacional publicou nesta terça-feira (4) o Relatório de Riscos Fiscais da União de Outubro, onde estima que mantidas as atuais condições de gerenciamento da Dívida Pública do Governo Geral (DBGG) em 2030 tingiria 89,7% do PIB, refletindo, principalmente, o impacto dos juros nominais.



O número é assustador porque afirma que ela se situa em ascendência e apenas recuaria devagar, para 86,3% em 2036, último ano da projeção. O relatório também analisa os efeitos no PIB e no resultado primário a partir de 2027 e o choque na Selic, a partir da reunião do Copom de novembro. E assim como 10 entre 10 analistas advertem que as simulações, com horizonte de 10 anos, evidenciam a importância de mudanças estruturais no cenário macroeconômico e fiscal.



Xerife do caixa



O documento é da STN, uma instituição do governo que cuida da gestão do caixa e dos haveres da União, mas não é quem decide como gastar o dinheiro. E politicamente informa que, em cenários combinados, a melhora fiscal, aliada ao maior crescimento e a juros menores, reduziria a dívida para 71,3% do PIB, 15,0 p.p. abaixo do cenário central.

Por outro lado, a combinação de déficits prolongados, baixo crescimento e juros altos poderia elevar a dívida para 103,4% do PIB daqui a 10 anos.



O estudo de outubro do STF vem em linha com outro produzido pela Instituição Fiscal Independente, do Senado Federal, que também nesta terça-feira publicou um estudo em que, usando 25 variáveis, chegou à estimativa de que, com custo real de longo prazo de 6,1% ao ano de juros, a dívida pública alcança 124,4% do PIB em 2036.



O exercício incorpora a incerteza sobre o juro neutro e ações do governo, onde a probabilidade sobe para 81,6% , podendo ultrapassar 100% do PIB em 2030. Pelo estudo, a mediana calculada é de 6,1%, com metade das medidas entre 5,5% e 6,3%.



Cenários fortes



Estudos como o da STN ou do IFI apenas mostram resultados semelhantes para a dívida bruta e que alterações na Selic impactam diretamente o custo da dívida pública, dada a elevada parcela de títulos vinculados à taxa de juros de curto prazo.



A STN apresenta um dado interessante. Um aumento na média de 0,7 p.p. entre 2027 e 2030 elevaria o percentual da variação atribuída a juros nominais do setor, implicando gasto adicional de R$ 78,3 bilhões em 2027 e de R$ 476,0 bilhões no período de 2027 a 2030.



Economia maior



Em sentido inverso, uma Selic 1 p.p. ao ano inferior geraria economia de R$78,3 bilhões em 2027 e de R$463,6 bilhões entre 2027 e 2030. Isso dá uma ideia do desafio do governo Lula 4. Não dá para não fazer nada no sentido de reduzir essa trajetória. Não é uma questão de opção.



Como diz o professor Vladimir K. Teles, da Faculdade de Economia da FGV-SP, no jornal O Estado de S. Paulo, analisando o artigo de Lara Resende nesta quarta-feira (4), um déficit primário relativamente pequeno não significa que as contas públicas estejam próximas do equilíbrio. “A sustentabilidade da dívida depende da trajetória esperada dos resultados primários futuros, não apenas do resultado atual”, diz.



Obrigatorias



Pelo simples fato de que o crescimento das despesas obrigatórias, impulsionado pelas regras previdenciárias, pela valorização do salário mínimo e pelas vinculações constitucionais, pressiona persistentemente o orçamento.



“Nos últimos anos, diz Vladmir K. Teles, essa expansão foi parcialmente acomodada por aumentos da carga tributária, estratégia que encontra limites econômicos e políticos. Faltam, entretanto, mecanismos fiscais críveis para estabilizar o endividamento”.



Estabilizar a divida



Esse parece ser o desafio do governo Lula: tentar estabilizar o endividamento porque ele se impôs como fator determinante do próprio governo.



Existem coisas que pouca gente sabe que acontecem: como a União pagar as prestações de empréstimos de governadores estaduais que não pagam ou entram na justiça questionando os juros. Nos últimos, o fluxo de garantias honradas apresenta o gasto anual da União com dívidas não pagas de entes federativos que têm impacto financeiro.



Inadimplentes



Desde agosto de 2026, foram honrados R$ 89,7 bilhões. Em 2025, o gasto foi de R$11,1 bilhões e, em 2026, até agosto, cerca de R$3,1 bilhões, com previsão de R$6,5 bilhões para o ano corrente. Como a União não tinha esse dinheiro, foi ao mercado para pagar a conta dos estados e municípios.



Tem mais: Com base na LC nº 194/2022, os estados de Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco e Piauí impediram a União de executar as contragarantias em caso de honra das dívidas garantidas.

Cacife do Piauí



A exceção foi o Piauí, de Rafael Fontelles, que tem Capg B+ e que não possui contrato de refinanciamento com a STN e deverá firmar contrato específico com a União para receber valores que devem ser baixados em breve, após a realização de aditamento pendente. O que lhe daria uma enorme moral para cobrar ajustes se assumisse o Ministério da Fazenda.



Rafael Fonteles (PT), governador do Piauí - Divulgação

Adiamento da 6x1



A Confederação Nacional do Comércio entrou, nesta terça (3), no STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar para adiar o cronograma de implementação da nova jornada de trabalho. A entidade esclarece que a ação não questiona o mérito da redução para 40 horas semanais nem o segundo dia de descanso remunerado, mas sim a inexequibilidade dos prazos de adaptação e a assimetria das regras de transição impostas ao setor produtivo.



A CNC solicita que a primeira etapa da transição — redução para 42 horas semanais acompanhada de dois dias de descanso — passe de 16 de dezembro deste ano para 16 de outubro de 2027. Já o teto final, de 40 horas semanais, passaria a ser exigido a partir de outubro de 2028. A entidade sustenta que o prazo de apenas 60 dias previsto na emenda constitucional promulgada é insuficiente para mapear postos, contratar trabalhadores, reestruturar turnos e renegociar convenções coletivas.



Mudança de Atitude

Nada como uma reeleição e uma bancada com a perspectiva de eleger uma nova mesa diretora da casa. Em menos de um mês de tramitação, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou o pedido do Executivo para fazer uma operação de crédito interna, com ou sem garantia da União, até o valor de R$ 1.935.428.786,00 (um bilhão, novecentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais). O pedido foi dado entrada no dia 8 de outubro na primeira sessão da casa depois do primeiro turno.

Aquele novo empréstimo de Raquel Lyra em mensal de um mês de tramitação na casa. - NIVALDO FRANCISCO

Carro eletrico

A GWM Brasil alcançou um novo marco histórico em outubro de 2026 ao superar, pela primeira vez, o marco dos 10 mil veículos emplacados em um único mês. Com 10.779 unidades comercializadas, a montadora registrou seu melhor resultado mensal desde o início das operações no país, com crescimento de 20,2% em relação a setembro e expressivos 106,3% na comparação com outubro de 2025.



O desempenho também garantiu à GWM uma participação de 4,3% no mercado brasileiro e a 7ª posição no ranking nacional de vendas, um avanço de três colocações em relação ao mês anterior. O resultado reforça a trajetória de expansão da empresa e sua consolidação entre as principais empresas automotivas do Brasil.



Natal antecipado



Quem pretende antecipar as compras de Natal encontra uma oportunidade de unir economia e solidariedade no Natal do Shopping Tacaruna - Sophia Aires . Até sábado (7), o mall recebe um bazar de artigos premium de cama, mesa e banho, com descontos de até 70%. Entre os produtos estão jogos de cama, toalhas, edredons e cobertores. Parte da renda será destinada à AACD em Pernambuco. O espaço funciona no primeiro piso, ao lado da C&A, das 9h às 22h.



Presença no Recife



A empresa paranaense Certezza Consultoria fortalece sua operação em Pernambuco com inauguração de sede própria no Recife e participação na Super Mix 2026, uma das principais vitrines de negócios da cadeia de abastecimento do Norte e Nordeste.



Com atuação em todo o Brasil, escritórios no Paraná, em São Paulo e em Pernambuco, e atendimento no estado desde 2016, a empresa aposta na proximidade com indústrias, atacadistas, distribuidores e redes varejistas para ampliar sua atuação regional. O portfólio contempla consultoria tributária, contábil e societária, valuation e fusões e aquisições (M&A), com foco em decisões mais seguras, eficiência e crescimento sustentável.



Concessionária da BR-116. - Divulgação

Via pedagiada



A Concessionária 116 Sertões S.A. assume oficialmente nesta sexta-feira (30) a gestão da Rota dos Sertões, corredor rodoviário de 502 quilômetros da BR-116 entre o anel viário de Feira de Santana (BA) e o município de Salgueiro (PE). Com sede em Feira de Santana, a Concessionária é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) formada pela Nova Infra Invest, Galápagos Capital e Mota-Engil, que venceu o leilão realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)na B3, em maio, em São Paulo/SP.



A transferência da rodovia foi formalizada esta semana por meio do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens (TATB), firmado entre a ANTT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a concessionária. Com prazo de 30 anos, a concessão conecta 16 municípios: 13 na Bahia (Feira de Santana, Santa Bárbara, Lamarão, Serrinha, Teofilândia, Araci, Tucano, Quijingue, Euclides da Cunha, Canudos, Macururé, Chorrochó e Abaré) e 3 em Pernambuco(Belém do São Francisco, Cabrobó e Salgueiro).



Prêmio LIDE



A primeira etapa do Prêmio Líderes Regionais de Pernambuco com auditoria da PwC registrou a participação de 432 líderes. As escolhas contemplam concorrentes divididos em 12 categorias setoriais (Agro, Indústria, Comércio, Energia, Logística, Construção, Infraestrutura, Tecnologia e Inovação, Saúde, Educação, Sustentabilidade e Finanças) e 3 categorias especiais: (Empresário do Ano, Empresária do Ano e Jovem Empresário do Ano). A lista com os finalistas selecionados para a segunda etapa de votação será divulgada na próxima semana.



Hausport no Shopping



O empresário Arnaldo, Marta e Isabel Xavier recebem convidados na próxima segunda, dia 9 de novembro, durante o soft opening da primeira loja da Hausport no Shopping Recife. A marca de moda esportiva do Grupo Rota do Mar chega à capital com investimento de R$ 4 milhões, em um movimento que marca a expansão do grupo para além do Agreste pernambucano.

