Audens Edu, a escola de negócios do Audens Group vira referência na formação de executivos em negócios, liderança e vendas

Audens Edu chega a 40 turmas em 2026 e amplia a oferta de formação executiva em Pernambuco, reunindo mais de dois mil participantes nos seus cursos.

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No mercado corporativo, manter-se atualizado deixou de ser item de um currículo bem elaborado para se tornar uma necessidade permanente, exigindo preparação que vai muito além da frequência em seminários, congressos e workshops. Se tornou uma necessidade.

Mas nas regiões afastadas do eixo Rio-São Paulo, frequentar esse tipo de formação complementar exige, além da reorganização do executivo ou C-level, investimento financeiro firme nos deslocamentos e na acomodação, sem sempre contar com a participação da empresa.

O headhunter Fernando Paiva, sócio do Audens Group, viu nesse cenário uma nova oportunidade para sua empresa, que se tornou uma das companhias mais demandadas no segmento de seleção de pessoal de alto nível. Até porque os alunos em potencial já estavam de alguma forma ligados a ele e seus sócios nas demais áreas de suporte C-level.

Nasceu a Audens Edu, que rapidamente passou a ser demandada por grupos de executivos interessados no aperfeiçoamento de novas habilidades.

A Audens Edu, virou braço de educação executiva do Audens Group, chegou a 40 turmas realizadas em 2026 e reuniu mais de 2 mil participantes ao longo do ano, segundo dados da própria instituição. O crescimento acompanha uma demanda cada vez maior de empresas pernambucanas por formação prática para donos, diretores e gestores.

“O executivo do Nordeste não precisa mais ir a São Paulo para ter acesso a professores das principais escolas de negócios do país. A gente traz esse conteúdo para cá, aplicado à realidade das empresas daqui", afirma Fernando Paiva, sócio do Audens Group e cofundador da Audens Edu, que cuida da area diretamente .

Para ele, foi uma consequência natural. O Audens Group atua há mais de dez anos no mercado. Ela foi criada no Recife em 2015, expandiu sua operação com escritórios em Fortaleza, Salvador e São Paulo.

Na prática, a Audens Edu leva para a sala de aula a experiência do grupo com recrutamento executivo e com os desafios reais de quem lidera empresas.

As turmas presenciais acontecem no Empresarial RioMar Trade Center, no Recife. Além delas, a Audens Edu oferece programas corporativos, desenhados sob medida para empresas, e cursos digitais.

A metodologia aposta em programas curtos e intensivos, conduzidos por professores que também atuam no mercado com currículo impecável e passagem pela FGV, FDC, Insper, entre outras escolas de referência.

O portfólio cobre liderança, inteligência artificial, finanças, negociação e gestão comercial. A avaliação dos participantes aparece no NPS, indicador de satisfação e recomendação, que chega a 97 pontos.

Nos dias 5 e 6 de novembro, a escola realiza a Formação em Modelo Harvard de Negociação, com Auro Honda, professor de negociação em programas de educação executiva do Insper e da FGV.

Em 24 e 25 de novembro, acontece a Formação em Liderança e Gestão Estratégica, com Maria Elisa Moreira e Marcus Salusse. O programa trata de tomada de decisão, feedback e gestão de conflitos.

Em 3 e 4 de dezembro, a Imersão Dez Riscos Trabalhistas reúne Renato Saraiva, que foi procurador do Trabalho por 16 anos, e Fábio Schnorr. Fechando o calendário, nos dias 10 e 11 de dezembro, a Formação em Gestão de Vendas e Receita traz Renato Kialka e Alexandre Chiacchio.



Audens Edu chega a 40 turmas em 2026 e amplia a oferta de formação executiva em Pernambuco, reunindo mais de dois mil participantes no seus cursos.

No mercado corporativo, manter-se atualizado deixou de ser item de um currículo bem elaborado para se tornar uma necessidade permanente, exigindo preparação que vai muito além da frequência em seminários, congressos e workshops. Se tornou uma necessidade.

Mas nas regiões afastadas do eixo Rio-São Paulo, frequentar esse tipo de formação complementar exige, além da reorganização do executivo ou C-level, investimento financeiro firme nos deslocamentos e na acomodação, sem sempre contar com a participação da empresa.

O headhunter Fernando Paiva, sócio do Audens Group, viu nesse cenário uma nova oportunidade para sua empresa, que se tornou uma das companhias mais demandadas no segmento de seleção de pessoal de alto nível. Até porque os alunos em potencial já estavam de alguma forma ligados a ele e seus sócios nas demais áreas de suporte C-level.

Nasceu a Audens Edu, que rapidamente passou a ser demandada por grupos de executivos interessados no aperfeiçoamento de novas habilidades.

A Audens Edu, virou braço de educação executiva do Audens Group, chegou a 40 turmas realizadas em 2026 e reuniu mais de 2 mil participantes ao longo do ano, segundo dados da própria instituição. O crescimento acompanha uma demanda cada vez maior de empresas pernambucanas por formação prática para donos, diretores e gestores.

“O executivo do Nordeste não precisa mais ir a São Paulo para ter acesso a professores das principais escolas de negócios do país. A gente traz esse conteúdo para cá, aplicado à realidade das empresas daqui", afirma Fernando Paiva, sócio do Audens Group e cofundador da Audens Edu, que cuida da area diretamente .

Para ele, foi uma consequência natural. O Audens Group atua há mais de dez anos no mercado. Ela foi criada no Recife em 2015, expandiu sua operação com escritórios em Fortaleza, Salvador e São Paulo.

Na prática, a Audens Edu leva para a sala de aula a experiência do grupo com recrutamento executivo e com os desafios reais de quem lidera empresas.

As turmas presenciais acontecem no Empresarial RioMar Trade Center, no Recife. Além delas, a Audens Edu oferece programas corporativos, desenhados sob medida para empresas, e cursos digitais.

A metodologia aposta em programas curtos e intensivos, conduzidos por professores que também atuam no mercado com currículo impecável e passagem pela FGV, FDC, Insper, entre outras escolas de referência.

O portfólio cobre liderança, inteligência artificial, finanças, negociação e gestão comercial. A avaliação dos participantes aparece no NPS, indicador de satisfação e recomendação, que chega a 97 pontos.

Nos dias 5 e 6 de novembro, a escola realiza a Formação em Modelo Harvard de Negociação, com Auro Honda, professor de negociação em programas de educação executiva do Insper e da FGV.

Em 24 e 25 de novembro, acontece a Formação em Liderança e Gestão Estratégica, com Maria Elisa Moreira e Marcus Salusse. O programa trata de tomada de decisão, feedback e gestão de conflitos.

Em 3 e 4 de dezembro, a Imersão Dez Riscos Trabalhistas reúne Renato Saraiva, que foi procurador do Trabalho por 16 anos, e Fábio Schnorr. Fechando o calendário, nos dias 10 e 11 de dezembro, a Formação em Gestão de Vendas e Receita traz Renato Kialka e Alexandre Chiacchio.

