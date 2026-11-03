FBJ prorroga inscrições para seleção de professores de Medicina até 10 de novembro

Seleção contempla profissionais da saúde e de Tecnologia da Informação; inscrições são online e resultado final está previsto para 23 de novembro

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A Faculdade de Belo Jardim (FBJ) prorrogou até 10 de novembro o prazo de inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores do curso de Medicina. A seleção, prevista no Edital nº 14/2026, contempla profissionais de diferentes áreas da saúde, além de graduados em Tecnologia da Informação com formação específica.

As oportunidades profissionais vão além da área médica e contemplam diferentes especialidades. Médicos, enfermeiros, psicólogos, biólogos, biomédicos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e profissionais de Tecnologia da Informação estão entre as categorias contempladas no processo seletivo, conforme os critérios estabelecidos em edital.

No caso dos médicos, são previstas oportunidades para profissionais generalistas e especialistas em Ginecologia, Pediatria, Neurologia, Psiquiatria e Saúde Mental. Para as áreas de Ciências Biológicas e Biomedicina, Enfermagem, Nutrição e Psicologia, o documento apresenta os respectivos requisitos de formação.

Já para Tecnologia da Informação, são aceitos graduados em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Engenharia da Computação, com mestrado em Educação ou em áreas afins à Tecnologia da Informação.

Inscrições e etapas da seleção

Fachada da Faculdade de Belo Jardim (FBJ) - DIVULGAÇÃO/ FBJ

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da FBJ. A taxa de participação é de R$ 140.

O processo seletivo terá etapa única de avaliação de títulos, com caráter eliminatório e classificatório. Para aprovação, o candidato deverá alcançar pelo menos 50 pontos de um total de 100. A contratação será temporária, de acordo com as necessidades da instituição.

Os profissionais selecionados atuarão presencialmente no curso de Medicina da FBJ e nos campos de prática. A jornada será no turno diurno, de segunda a sexta-feira, com possibilidade de atividades aos sábados. A seleção terá validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Os candidatos devem consultar o edital para conferir os requisitos de cada área, a documentação exigida e as demais regras do processo seletivo. O resultado final está previsto para 23 de novembro, conforme o cronograma atualizado informado pela instituição. A divulgação também dará início ao processo de matrículas.