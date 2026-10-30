HFN 2026 traz programação de qualificação para setores de hotelaria e alimentação fora do lar

Feira será realizada de 4 a 6 de novembro, em Olinda, com fóruns, workshops e atividades voltadas à gestão e à qualificação profissional

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A 8ª edição da HFN – Hotel & Food Nordeste será realizada de 4 a 6 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, com uma programação voltada à qualificação profissional, à gestão de negócios e à apresentação de soluções para os setores de hotelaria e alimentação fora do lar.

A feira ocorrerá simultaneamente à Super Mix, que chega à 20ª edição. Juntos, os eventos têm expectativa de reunir mais de 1.500 marcas e 32 mil visitantes.

Além da área de exposição, a HFN terá espaços destinados a palestras, workshops, demonstrações e atividades práticas. A programação contempla temas como gestão hoteleira, gastronomia, confeitaria, panificação, tecnologia e rentabilidade de empreendimentos.

Entre as atividades previstas estão a Arena Burguer by Quantum, o Confeitar, o FHAN – Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste, a Padaria do Amanhã e o Food Academy.

Programação HFN 2026

Feira HFN 2025 - DIVULGAÇÃO

O FHAN reunirá profissionais e especialistas para debater questões relacionadas à administração de hotéis, gestão de equipes, marketing, modernização de empreendimentos e práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

No dia 4 de novembro, a programação começa às 15h, com a palestra da advogada Ana Beatriz Barbosa Ponte, autora do livro Direito Hoteleiro. Ela abordará a gestão de crises e medidas para evitar ações judiciais relacionadas a avaliações publicadas por hóspedes.

Às 17h, Renata Freire, especialista em Marketing de Experiências, apresenta a palestra sobre o uso de experiências para ampliar a receita dos hotéis. O encerramento do primeiro dia será às 19h, com Renata Cassani, sócia da Noctua Advisory, que discutirá tendências e perspectivas para 2027 a partir dos resultados da pesquisa Hotel Trends Conference. A mediação será de Vinicius Medeiros, do Hotelier News.

No dia 5, às 15h, o fórum terá um debate sobre a modernização de estruturas hoteleiras por meio de projetos de retrofit e seus possíveis efeitos na receita dos empreendimentos. Participam Francisco Santos, fundador da Brazilian Host; Eduardo Malheiros, CEO da Fábrica de Hotéis e do Westin Porto de Galinhas; e Hugo Queiroz, do Banco do Nordeste. Vinicius Medeiros será o mediador.

A contratação e a retenção de profissionais serão os temas do encontro das 17h. A discussão terá participação de Juliana Viana Nunes, gerente de Hospedagem do Vivá Porto de Galinhas Resort, e Renata Dutra, da área de Recursos Humanos do Novotel Recife Marina. A mediação ficará a cargo de Marcio Moraes, diretor da QI Profissional.

Às 19h, Ana Paula Arbache, fundadora e CEO da Arbache Consulting, conduzirá o painel sobre ESG como estratégia de desempenho, com mediação de Peter Kutuchian.

No último dia da feira, 6 de novembro, às 17h, o FHAN receberá o lançamento do Prêmio VIHP Nordeste, voltado ao reconhecimento de profissionais do setor de hospedagem.

FEIRA HFN 2025 - DIVULGAÇÃO

Arena Burguer reúne profissionais do setor

A Arena Burguer by Quantum será dedicada a empreendedores, fornecedores e profissionais que atuam no segmento de hamburguerias. O espaço terá atividades de integração e apresentação de soluções para diferentes modelos de negócios, desde pequenos estabelecimentos até operações de maior porte.

A programação também incluirá demonstrações de tecnologias desenvolvidas pela Quantum, com foco em ferramentas que podem ser incorporadas à gestão e à operação das empresas.

Confeitaria terá workshops gratuitos

Sob coordenação da confeiteira Anna Corinna Ribeiro, o Confeitar oferecerá workshops gratuitos para profissionais e interessados em aperfeiçoar técnicas e conhecer tendências do segmento.

As atividades serão conduzidas por profissionais da confeitaria nordestina e terão aulas práticas e demonstrações. Entre os assuntos previstos estão guirlandas de Natal, confeitaria inclusiva, produção de fotografias e vídeos para redes sociais, quiches para mesas natalinas e bolos de três andares, incluindo técnicas de estruturação.

Padaria do Amanhã apresenta tecnologias

A Padaria do Amanhã terá uma estrutura demonstrativa para apresentar recursos tecnológicos e diferentes formatos de atendimento ao consumidor. O espaço reunirá soluções de autoatendimento e atendimento convencional, com equipamentos como catracas, balanças e sistemas de gestão.

Segundo a organização, a iniciativa foi planejada durante oito meses e montada em oito dias, sob coordenação da arquiteta especializada em panificação Dani Figueirôa. A estrutura também terá uma ambientação natalina para demonstrar possibilidades de adaptação dos espaços comerciais em períodos comemorativos.

Além disso, organização também prevê destinar à pousada geriátrica Qualy Vida os recursos arrecadados com a venda de produtos no espaço.

Food Academy estreia com atividades de gestão

Uma das novidades da HFN 2026 será o Food Academy, desenvolvido em parceria com o Sebrae em Pernambuco. A iniciativa terá atividades voltadas a proprietários e gestores de restaurantes interessados em aprimorar a administração dos estabelecimentos.

O projeto será conduzido por Allanderson Marcel, Roberto Montanha, Ivo Lira e Eric Pacheco, profissionais com atuação no setor de alimentação e conhecimentos em diferentes áreas da gestão de negócios.

O conteúdo será organizado em nove pilares, apresentados por meio de uma metodologia denominada mandala do conhecimento. A programação prevê atividades de diagnóstico empresarial e orientações sobre gestão de pessoas, hospitalidade, marketing e delivery.

A proposta é auxiliar os participantes na identificação de dificuldades e oportunidades de melhoria, com a elaboração de um mapa de prioridades para aplicação nos próprios negócios.

Realização HFN 2026

Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, sócios da Insight Feiras &Negócios, realizadora da HFN - DIVULGAÇÃO/ HFN

A HFN é realizada pela Insight Feiras & Negócios, em co-realização com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE).

A edição de 2026 tem patrocínio ouro da Pan Cristal e patrocínio bronze da Prefeitura do Recife. Também conta com apoio de ABIMAQ, NEQ, Agência Partem, TudoBrisa Climatizadores, Becker e Ondunorte, além de apoio institucional de ABIEPAN, ABRAVA e ABRALIMP e parceria estratégica com J. Pontara.

Serviço