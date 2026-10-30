Conselho do FGTS aprova quase R$ 150 bilhões para habitação e mantém Saque-Aniversário que não ajudou a fazer nenhuma casa nova

Saques no FGTS já desviaram do setor da construção civil mais de R$ 370 bilhões nas formas de saque-aniversário e Crédito do trabalhador

por Fernando Castilho
Conselho do FGTS aprova quase R$ 150 bilhões para habitação e mantém Saque-Aniversário que não ajudou a fazer nenhuma casa nova
Se aprovada, medida permitirá que a Caixa Econômica Federal deposite automaticamente os valores nas contas - Divulgação

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O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta quinta-feira (29) o orçamento para habitação em 2027 no valor total de R$ 144,5 bilhões, o mesmo liberado este ano, dos quais R$ 125,5 bilhões serão destinados às famílias de baixa renda e R$ 15 bilhões para a classe média do programa Minha Casa, Minha Vida.

É um número importante porque alavanca o setor da construção civil que lidera a contratação de empregados cada vez mais especializados, mas na mesma reunião o Conselho Curador decidiu não aprovar uma restrição maior para a antecipação de saque-aniversário que estava prevista para entrar em vigor no próximo domingo.

Apoio no colegiado

Ano passado, o colegiado decidiu que, em 1º de novembro deste ano, o trabalhador só poderia antecipar, em operações de crédito, o equivalente a três anos, o que até agora permite o trabalhador receber nos próximos cinco anos nos seus resgates de saque-aniversário. Entretanto, a restrição foi adiada para 31 de março de 2027, quando o assunto voltará a ser discutido pelos conselheiros.

A manutenção do saque de até cinco anos é ruim para a melhoria da performance do FGTS porque o saque-aniversário criado no governo Jair Bolsonaro em 2020 retirou do patrimônio do fundo 255,34 bilhões, dos quais R$ 117 bilhões já foram transferidos, enquanto outros R$ 138 bilhões estão reservados para transferência nos próximos anos.

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Crédito do Trabalhador. - Divulgação

Desvio de função

Para se ter uma ideia do desvio que o saque-aniversário provocou nos ativos do FGTS, basta comparar com o que aconteceu com o setor da habitação ano passado.

Em 2025, os recursos destinados à habitação somaram R$ 133,22 bilhões e foram efetivamente aplicados em financiamentos habitacionais, o equivalente a 105% do orçamento originalmente previsto. Isso se deu porque mais R$ 15,53 bilhões foram aplicados, tanto por suplementação quanto por remanejamento de outras áreas de aplicação, somando-se ao orçamento de R$ 126,8 bilhões.

Unidades habitacionais

Esse dinheiro possibilitou a contratação de aproximadamente
633 mil unidades habitacionais em 2025, com destaque para
o programa Apoio à Produção (300,4 mil unidades) e para o Programa Carta de Crédito Individual (283,1 mil unidades).

Isso quer dizer que o dinheiro transferido através do saque-aniversário poderia financiar dois anos de financiamento para mais de um milhão de novas habitações.

Subsídios às famílias

No orçamento de 2027, o volume de subsídios às famílias de baixa renda do programa será de R$13 bilhões. A linha pró-cotista, com juros mais baixos no financiamento habitacional, receberá R$4 bilhões em 2027.

O colegiado também aprovou os orçamentos plurianuais do FGTS para habitação para o período de 2028 a 2030, mantendo o volume de R$125,5 bilhões/ano.

Classe média

Já os recursos destinados à classe média no programa Minha Casa, Minha Vida caem para R$10 bilhões por ano, a partir de 2028. Essa faixa é contemplada com as faixas 3 e 4 para recebimento de subsídios.

Os desvios sob novas modalidades de saques já provocaram um dano irreversível aos ativos do fundo. Ano que vem, o FGTS destinará ao todo R$169 bilhões às políticas públicas de habitação, saneamento básico, projetos de infraestrutura e saúde.

Dilvulgação
A liberação do saque-aniversário chegou a R$ 38,12 bilhões, que deixaram de financiar a habitação - Dilvulgação

Saques diversos

Mas haverá redução no orçamento dos próximos exercícios por força das autorizações de saques especiais, resíduos nas contas vinculadas para quem aderiu ao saque-aniversário e foi demitido, além de empréstimos para a área da saúde, o que vem erodindo o valor total do fundo.

Enquanto no governo Bolsonaro o saque-aniversário impediu que milhares de residências fossem financiadas, no governo Lula o governo atravessou o saldo do fundo com a criação do Crédito do Trabalhador que permite ao empregado do setor privado antecipar parte de seu saldo depositado pagando juros sobre o seu próprio dinheiro.

Menos habitações

O Crédito do Trabalhador também virou um recebível, como o saque-aniversário, transformando o trabalhador credor de um depositante num devedor ao banco que faz a antecipação. O Crédito do Trabalhador também não ajudou a construir nenhuma casa.
O programa Crédito do Trabalhador movimentou mais de R$120 bilhões em empréstimos concedidos pelos bancos.

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Parceria com a National Mango Board (NMB - entidade de fomento ligada ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) - Divulgação

Venda de manga

O XVI Workshop Internacional da National Mango Board no Vale do São Francisco, que reuniu produtores, exportadores, responsáveis técnicos, engenheiros agrônomos, pesquisadores e consultores os produtores de manga do Vale do São Francisco, vão ampliar em 20% as exportações de manga para os Estados Unidos. Isto significa um aumento de 38 para 46 mil toneladas da fruta na safra 2026.

No workshop, realizado pela Valexport em parceria com a National Mango Board (NMB - entidade de fomento ligada ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), o público participou também de uma série de palestras sobre temas, a exemplo de produção, qualidade, fitossanidade e competitividade da manga do Vale do São Francisco.

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Indústria mais otimista para 2027. - Divulgação

Índice de Confiança

O Índice de Confiança do Empresariado Industrial (ICEI) de outubro registrou que 27 dos 29 setores da indústria aumentaram. O índice varia de 0 a 100 pontos e sinaliza falta de confiança dos empresários quando está abaixo dos 50 pontos e confiança quando está acima desse patamar. Com o resultado, cinco segmentos cruzaram a linha divisória de 50 pontos e passaram a demonstrar otimismo.

O número de setores industriais confiantes passou de quatro, em setembro, para oito, em outubro. Em dois segmentos, o ICEI caiu: equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos; e calçados e suas partes.

Sustentabilidade

O Natal Musical Plaza abrirá espaço para a solidariedade. Em parceria com a Divertec, o shopping promoverá oficinas infantis para a confecção de enfeites natalinos com materiais reaproveitados, incorporando conceitos de tecnologia, robótica e eletrônica básica. A atividade terá taxa de R$25 por criança. Parte da arrecadação será destinada à campanha Alimente a Vida, promovida pela Apesce em parceria com os shoppings da cidade.

Sob demanda

Liderado por Sofia Holanda, Marcelo Cherpak e Amir Posternak inaugura em dezembro a Oxia Medical Spaces, no Pina, voltada para a locação de consultórios de alto padrão por turnos ou diárias, permitindo que profissionais de saúde atendam sem investir em uma estrutura própria. O empreendimento alia, ainda, o marketing médico em seus serviços, uma novidade no Polo Médico do Recife.

Imobiliários

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 13,62 bilhões em setembro de 2026, o sexto melhor resultado para o mês de setembro nos últimos 25 anos.

O volume ficou 19,7% abaixo do registrado em agosto e apresentou redução de 13,7% na comparação com setembro de 2025. No mês, foram financiadas a aquisição e a construção de 34,9 mil imóveis com recursos da poupança. A quantidade foi 25,3% inferior à registrada em agosto e recuou 24,4% na comparação com setembro do ano passado.

De janeiro a setembro, os financiamentos com recursos do SBPE alcançaram R$ 146,1 bilhões, crescimento de 30,3% em relação aos R$ 112,1 bilhões registrados no mesmo período de 2025. As contratações viabilizaram a aquisição e a construção de 419,6 mil imóveis nos nove primeiros meses deste ano, número 27,4% superior ao observado no mesmo intervalo do ano passado.

Pet & Veterinário

De 8 a 10 de novembro, das 13h às 21h, no Recife Expo Center tem a Feira Petnor 2026 reunirá empresas de diferentes segmentos da cadeia pet e veterinária em três dias dedicados à geração de negócios, relacionamento comercial e apresentação de produtos e serviços. Em 2025, o evento contou com mais de 160 expositores e 280 marcas, além de visitantes de 25 estados brasileiros.

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Brasil tem déficit de profissionais de tecnologia e a IA - Divulgação

Desenvolvedores

O novo relatório Octoverse 2026 revelou que o Brasil alcançou 10,2 milhões de desenvolvedores no GitHub em setembro de 2026. Apenas no último ano, a comunidade brasileira ganhou 3,28 milhões de novos usuários, o terceiro maior volume de adições do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia.

Com esse resultado, o Brasil consolida o quarto lugar global tanto em número de desenvolvedores quanto em contribuições (pushes) para repositórios públicos, reforçando sua relevância no ecossistema global de código aberto (open source). O relatório também destaca o setor brasileiro de fintechs, caracterizado por um mercado maduro e em rápido crescimento, como um dos grandes motores desse avanço.

Inclusão profissional

A psicóloga Frínea Andrade leva jovens autistas do Instituto Dimitri Andrade à 18ª MADE Pernambuco, em uma experiência de emprego apoiado. Até 9 de novembro, eles atuarão como vendedores e no atendimento ao público, no estande 10, no piso L3 do Shopping RioMar.

A iniciativa busca ampliar a inclusão profissional, a autonomia e a geração de renda para pessoas neurodivergentes. Segundo o Autism Speaks, cerca de 85% dos adultos autistas estão fora do mercado de trabalho.

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Imagem de Fernando Castilho

Fernando Castilho

É jornalista desde 1977 e formado pela Unicap. É Mestre em Ciências da Linguagem desde 2018. Já atuou no Jornal do Brasil, O Globo e Diário de Pernambuco. Assina a Coluna JC Negócios desde 1998, tendo apresentado programas de Economia nas TVs Tribuna e Jornal. Escreve sobre mídia digital e apresenta o programa Momento Econômico na Rádio Jornal de segunda a sexta, às 17h30

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