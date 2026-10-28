Relatório do Banco Central faz ressonância para diagnosticar a crise da inadimplência nos bancos, mas não prescreve nenhum remédio

Análise mostra que bancos usaram a possibilidade de não reconhecer os prejuízos pelo prazo que podiam fazendo inadimplência não ser percebida na ponta

Divulgado nesta terça-feira (27), o Relatório de Atividade Financeira produzido pelo Banco Central diz que o Sistema Financeiro Nacional vai bem obrigado. Ele continua contribuindo para a resiliência do capital, mas o aumento das despesas de provisões tem pressionado a rentabilidade. Dito num português mais simples. O negócio bancário no Brasil é muito bom, mas a inadimplência obriga o controlador a guardar dinheiro para quem não paga em dia.



O documento revela que, no primeiro semestre, a rentabilidade do SFN recuou, sobretudo em razão do menor resultado de instituições públicas, como BB, Caixa e Banco do Nordeste, entre outras, que precisaram aumentar as despesas de provisão, frente a um cenário de maior materialização de risco.

Eficiência operacional



O BC diz que a eficiência operacional do SFN manteve-se estável diante da expectativa da materialização do risco de crédito e da desaceleração do crescimento do crédito bancário, em especial em modalidades de maior spread.



Mas num estudo especial, o relatório coloca uma luz sobre um tema muito importante relacionado ao aumento da inadimplência, que, como se sabe, chegou ao maior nível desde o início da série histórica. O documento diz que, a partir de 2025, as instituições financeiras a definir os critérios utilizados para determinar o momento de baixa a prejuízo, produzindo efeitos sobre os indicadores de inadimplência das carteiras de crédito.



Valores perdidos



E que até dezembro de 2024, a distribuição dos valores perdidos ficava na faixa entre 301 e 360 dias de atraso, classificada como prejuízo. Mas a partir de 2025, com a alteração na política dos bancos, as operações em atraso permanecerão por mais tempo em seus ativos, contribuindo para a elevação da inadimplência observada.



E aí, o relatório revela uma coisa bem interessante: a inadimplência também teria aumentado na ausência das mudanças regulatórias. Estima-se que, em junho de 2026, a taxa de inadimplência seria inferior caso os critérios de prejuízo vigentes até 2024 tivessem sido mantidos.



Baixa do crédito



Ou seja, os resultados sugerem que a alteração dos critérios de baixa a prejuízo afetou principalmente o nível da inadimplência observada e isso afetou a dinâmica de crescimento dela.



Na prática, isso quer dizer que se os bancos não deixassem os débitos nos seus balanços por até um ano, a taxa de crescimento já seria perceptível há mais tempo. Mas aí o nível de inadimplência em 2025 e 2026 acabou ficando tão alto que não deu mais para segurar nas bem escritas notas explicativas do balanço. Isso não quer dizer que os bancos perderam mais dinheiro, mas usaram o tempo que podiam para declarar PT, o que no balanço não provocou perda da rentabilidade.



Endividamento das famílias no Brasil é preocupante - Dvulgação

A crise continua



Mas essa revelação não resolve o problema da inadimplência. A piora atingiu todas as modalidades no primeiro semestre. Em quatro delas, o indicador alcançou o maior patamar da série: cartão de crédito (chegou a 13,2% e fechou junho em 12,7%), crédito rural (10,3%), veículos (8,5%) e consignado (5,0%). No crédito pessoal não consignado, a taxa é de 14,9%, a mais alta entre as linhas, mas ainda abaixo do pico de 16,5% registrado em 2016.



Forte inadimplência



O problema é que a dificuldade na trajetória de crescimento da inadimplência ocorre com aumento na participação de modalidades de crédito mais caras para os tomadores, especialmente para os de menor renda.



O relatório revela que isso já vem acontecendo desde dezembro de 2023 e pegou a população de menor renda, em particular, a com renda de até dois salários mínimos. O aumento da participação das modalidades de cartão e de crédito não consignado foi ainda mais intenso.



Superendividamento



É um quadro muito ruim. E embora na sua linguagem hermética o Banco Central revela estar estudando adotar medidas macroprudenciais voltadas às linhas de maior risco para “reduzir o superendividamento”.



Isso quer dizer que o Banco Central vai exigir prudência mais dura para determinadas modalidades e um acompanhamento mais próximo da capacidade de pagamento dos tomadores. Isso quer dizer que financeiras e instituições de pequeno porte não poderão sair catando freguês para contratar crédito na rua. Mas o relatório não traz calendário para as medidas.



Banco mais forte



O BC avalia que “não há risco relevante para a estabilidade financeira” e que os bancos aumentaram as provisões para perdas e mantêm capitais e liquidez confortáveis. Certo, mas toda essa avaliação é boa para o banco. Ninguém acha que o robusto Sistema Financeiro Nacional corra qualquer risco.



Não é isso. Quem risco corre é o tomador que não vê horizonte para sair da crise, mesmo com programas como o Desenrola. E espera alguma ação que lhe dê prazo sem que o banco aplique todas as regras escritas em letrinhas que catapultam a dívida quando acontece o atraso.



Até agora não apareceu.

Riomar Eventos recebeu mais de 250 mil pessoas no espaço dentro do shopping. - Divugação

Destino de experiências



Em 2026, o RioMar Recife se consolidou como um destino de experiências com a inauguração da nova área gourmet e de entretenimento, o Rooftop, e com o início da operação do RioMar Eventos, nova área projetada para oferecer versatilidade, conforto e estrutura de alto padrão para os mais diversos formatos de eventos.

Com 2.700 metros quadrados, o Rooftop, localizado no Piso L3, foi inaugurado em fevereiro deste ano e conta com vista panorâmica e privilegiada da cidade, integrando gastronomia e entretenimento com restaurantes renomados na capital pernambucana e operações de lazer.

Com agenda cheia ao longo de 2026, a nova área vai fechar o ano com 78 eventos sediados, com a circulação de mais de 250 mil pessoas no espaço. Para 2027, a área já conta com mais de 70% da taxa de ocupação preenchida, entre eventos comercializados e em negociação.

Apostas em Flávio



Um estudo econométrico feito pelo IBEVAR – FIA Business School analisando o primeiro turno da corrida presidencial revela que a votação do dia 4 de outubro foi diretamente responsável por metade da histórica queda de 116 pontos-base registrada na curva de juros futuros (DI para janeiro de 2029) no pregão seguinte. O levantamento analisou 94 pregões entre junho e outubro de 2026 para isolar o "ruído eleitoral" dos fundamentos puramente macroeconômicos.



O resultado aponta que, dos 115,6 pontos-base de recuo no dia 5 de outubro, cerca de 59 pontos foram motivados pelo recuo de 4,4% do dólar. Contudo, uma fatia expressiva de 51 pontos-base caiu por pura reação ao resultado das urnas, refletindo o alívio imediato na percepção de risco político por parte dos investidores.



Adesão ao Simples



Nesta sexta-feira (30) é a data-limite para regularizar pendências e pedidos de adesão ao Simples Nacional para 2027. É o fim do período para escolher se o IBS e a CBS serão recolhidos dentro do Simples ou pelo regime regular no primeiro semestre do próximo ano.

Segundo balanço divulgado pela Receita Federal em 16 de outubro, mais de 401 mil solicitações de adesão ao Simples Nacional haviam sido indeferidas por pendências, reforçando a importância de os empreendedores verificarem sua situação fiscal.



SIR Investimentos



A SIR Investimentos se integrou à rede de parceiros do BTG Pactual. Fundada na Paraíba e com atuação também em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, a empresa mantém R$ 3,7 bilhões sob custódia e aposta na nova parceria para ampliar a oferta de serviços financeiros, fortalecer sua presença regional e atrair novos clientes e profissionais do setor.

Fundado em 2007, em João Pessoa, pelos empresários Sérgio Guedes, Rodrigo Guedes e Igor Zaccar, o escritório, liderado pelo CEO da SIR, Sérgio Guedes,conta com cerca de 50 profissionais e cinco unidades físicas, localizadas em João Pessoa, Recife, Natal, Caruaru e Mossoró.



Black da GAV

Primeiros empreendimentos da GAV Hotéis e Resorts a entrar em operação no Nordeste, o Porto 2 Life | GAV Hotéis e Resorts e o Porto Alto | GAV Hotéis e Resorts, ambos em Muro Alto, estão entre as apostas da rede na Black Friday.



Moda Mangue

Nesta terça-feira (27) e até 9 de novembro no Riomar Shopping, a feira reúne 80 expositores com produtos que valorizam o trabalho manual, a criatividade e a diversidade da produção artesanal. Entre os destaques desta edição estão a bolsa sereia, da Moda Mangue, confeccionada a partir de redes de pesca, e a possibilidade de personalizar bolsas e acessórios da Malvim. O evento que tem entrada gratuita acontece no piso L3.



Comtel Climatização



A pernambucana COMTEL Climatização conquistou o 32º Prêmio Destaques do Ano SMACNA Brasil, uma das principais premiações nacionais dos setores de climatização e engenharia termoambiental. A empresa venceu na categoria Melhor Obra Nova/Conforto, com os sistemas de climatização executados no Novotel Recife Marina e no Recife Expo Center. A cerimônia de premiação será realizada no dia 12 de novembro, em São Paulo.

Mercado de enxovais

Com abertura dentro de alguns dias, no Plaza Shopping, a Donare Home chega ao mercado recifense com uma proposta voltada ao segmento de cama e banho de alto padrão. A operação terá projeto arquitetônico assinado por Ana Neri e ocupará uma área de 38m². O diferencial está na curadoria de produtos conduzida pela proprietária, Gabriella Donato, que reúne enxovais de qualidade e uma linha própria de aromas. O portfólio da loja terá preços a partir de R$99, com foco em consumidores que valorizam conforto, qualidade e sofisticação nos ambientes domésticos.



Juliana Bonamin

A Mondelz International anuncia a executiva brasileira, Juliana Bonamin, como Presidente da Mondelz Ibéria, operação que abrange Espanha e Portugal. A executiva assume o cargo a partir de janeiro de 2027, tornando-se a primeira mulher a ocupar essa posição na história da companhia na região. Com mais de 20 anos de experiência no setor de bens de consumo, Juliana está na Mondel?z Brasil há seis anos.

Reforma Tributária

A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Conselho Regional de Contabilidade de PE (CRCPE) e Sescap/PE, e a Accape e Ascont promove nesta quarta (28) o debate sobre o projeto Reforma Tributária pelo Brasil em Caruaru. No Centro de Convenções do Senac - Caruaru. Inscrições pelo https://reformatributaria.unifenacon.org.br/

Famílias empresárias

O PORTE, círculo privado de acionistas, CEOs e famílias empresárias fundado pelo pernambucano André Farias, realiza no dia 29 de outubro, no Recife, uma edição do Family Day Future Leaders. Na mesa, três empresas familiares de longa trajetória: EZTEC, Florense e Randon. Anna Zarzur.

Mateus Corradi, presidente da Florense e terceira geração da família, conversa com Isabelle Randon, da RandonCorp, sobre a continuidade dos negócios entre gerações. Finalmente, Ana Maria Diniz, primogênita de Abilio Diniz, encerra a conversa.

