Com bom humor e enorme capacidade de interação, Eduardo Paes Mendonça criou um jeito próprio de ajudar a construir, na retaguarda, a marca Bompreço

Parceiros fornecedores lembram a maneira do empresário sergipano fechar negócio dura, mas com enorme leveza que fazia toda a diferença.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O empresário Eduardo Paes Mendonça, que nos deixou nesta terça-feira tinha como marca o bom humor e a capacidade de se aproximar e fazer as pessoas se aproximarem dele, o que usava como estratégia de ação como empresário e no próprio Bompreço, onde entrou para cuidar da retaguarda da rede.



Ele cuidou do dia a dia da central de distribuição, da segurança, das compras de material, da embalagem, das obras e dos veículos. E foi ali que treinou o olhar para oportunidades de negócio enquanto era face do grupo que tratava com os fornecedores de serviços que davam lustro à imagem do Bompreco.



E nessa área, quem o conheceu e trabalhou para a rede sabe que Eduardo era um parceiro agradável, divertido e criativo, mas duro na negociação.



Pouca gente sabe, mas ele foi o autor de uma mudança importante no varejo de supermercados quando passou a exigir das grandes indústrias que entregassem as encomendas de grande porte diretamente nas lojas sem que elas fossem enviadas da Central de Distribuição, na Caxangá.



A lógica era simples e eficiente. Se uma cervejaria mandava para a CD dezenas de carretas que, pelo volume, teriam que ser recebidas e depois enviadas para a loja, por que não envia direto para as maiores lojas?



Isso começou com as cervejarias que passaram a enviar para as grandes lojas e hipermercados um caminhão com todo o pedido. Na verdade, a compra era a mesma, a negociação de preços era a mesma, apenas a entrega saía direto para a loja.



Claro que as cervejarias reclamaram. Mas aí entrou o jeito de Eduardo de conversar e processar o novo sistema que ele e sua equipe haviam desenhado. Virou padrão para o setor.



Foi uma mudança interessante porque, num tempo em que cerveja se vendia em embalagens de vidro de 600 ml e os refrigerantes em volume de 290 ml, as indústrias logo passaram a aproveitar o caminhão para receber os vasilhames vazios. Funcionou para os dois lados.



Eduardo, por sua vez, criou uma área de recepção de vasilhames das lojas no estacionamento que recebiam o crédito para os produtos que iriam comprar.



Ele levou esse aprendizado que depois virou empresário do setor de gráfica acompanhou de perto a transição da clássica do saco de papel para as sacolas plásticas que se tornaram padrão.



Esse contato com o setor gráfico, quando adquiriu a gráfica que fornecia embalagens e que tinham o Bompreço, teve momentos divertidos: o grupo comprava embalagens de outras empresas em função dos preços, o que fazia dizer aos clientes da gráfica que seu cliente mais duro na cotação de preços era João Carlos Paes Mendonça.



Ele continuou sua vida empresarial com a fábrica de elevadores, com a qual fez parceria com a Hyundai, onde o jeito de fazer negócios no Bompreço virou uma marca quando entrava na negociação.



O empresário seguiu os passos do irmão João Carlos Paes Mendonça na área de ação social, criando instituições para proteção de pessoas a partir de seu próprio exemplo de vida, seguindo uma ação diferenciada.



Talvez essa seja sua maior marca como empresário e fruto do aprendizado nas áreas de distribuição, segurança, compras de material e embalagem. Ele viu negócios onde pouca gente percebia e ocupou o espaço.



Sempre com a marca do bom humor que era como sempre era lembrado. Talvez porque tenha percebido na construção de sua personalidade que começar uma conversa de forma respeitosa garante metade da possibilidade de sucesso.

Por isso, a sua partida para o "andar de cima" dá uma saudade danada.