Incentivos fiscais e transição energética impulsionam data centers no Brasil

Nova lei estimula infraestrutura digital com energia limpa, enquanto especialistas alertam para a necessidade de adaptar a rede e garantir eficiência

Visando uma projeção maior no mercado de infraestrutura digital, o Brasil sancionou uma lei (nº 15.504/2026) que concede incentivos fiscais para empresas instalarem ou ampliarem centros de processamento de dados (também conhecidos como data centers) no País. A medida, que suspende por 5 anos os tributos na compra de equipamentos para empresas que usam energia renovável e estão em dia com o Fisco, interessa não apenas ao setor tecnológico, mas também ao energético.

Para o engenheiro e diretor de operações da Qair Brasil Gustavo Rodrigues Silva, o crescimento dos data centers e da inteligência artificial (IA) exigirá uma grande adaptação do sistema elétrico brasileiro. "São enormes concentrações de cargas críticas, com demandas elevadas e contínuas, operando 24 horas por dia, sete dias por semana, e exigindo padrões excepcionais de confiabilidade", detalha.

O especialista afirma que a segurança e a estabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) devem ser os principais impactados pela concentração de demanda: há a probabilidade de sobrecarregar a infraestrutura de transmissão, agravar congestionamentos, comprometer margens de segurança operativa e ampliar os efeitos de eventuais contingências, com reflexos sobre outros consumidores. "Não basta termos energia disponível. Precisamos garantir que o sistema seja capaz de entregá-la continuamente, sem colocar em risco sua própria estabilidade", alerta.

O diretor de operacoes da Qair Brasil, Gustavo Silva, ressalta o potencial do Nordeste no mercado energético - Divulgação/Qair Brasil

Para o processo de adaptação do sistema elétrico, Gustavo elenca como necessários novos modelos de planejamento e operação, com destaque para as microgrids, integrando geração renovável, armazenamento e sistemas inteligentes de controle, capazes de proporcionar maior autonomia e resiliência aos empreendimentos e reduzir sua exposição e seus impactos sobre o SIN.

Além disso, o engenheiro avalia como indispensável o desenvolvimento do ambiente regulatório, com segurança jurídica, previsibilidade e regras claras sobre responsabilidades, acesso à rede e investimentos em infraestrutura.

Potencial do Nordeste e atração de investimentos

Gustavo afirma que o Brasil possui condições excepcionais para se tornar um hub global de data centers sustentáveis, especialmente pelas estruturas de fontes renováveis em sua matriz elétrica. Ele destaca, ainda, o potencial do Nordeste como um protagonista estratégico por combinar a disponibilidade de energia eólica e solar com a localização geográfica privilegiada, conectividade internacional por cabos submarinos e infraestrutura em desenvolvimento.

Atualmente, a região conta com uma base consolidada de empreendimentos já operacionais em diferentes capitais. Em Fortaleza, destacam-se a estrutura Tier III e ponto neutro da Angola Cables na Praia do Futuro, a unidade da Ascenty voltada para colocation, além do edge data center Big Lobster, pertencente à Tecto Data Centers/V.tal. A HostDime mantém uma das principais instalações de alta disponibilidade da região em João Pessoa, complementada por estruturas em Recife, enquanto operadoras como a Claro/Embratel operam data centers corporativos e de rede distribuídos entre Recife, Salvador e Fortaleza.

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Em paralelo, uma nova onda de investimentos está em desenvolvimento e promete transformar o perfil tecnológico nordestino. O principal destaque em construção é o mega data center da Omnia, localizado no Complexo do Pecém (Caucaia, no Ceará), projetado para abrigar a infraestrutura de dados da ByteDance (proprietária do TikTok) com capacidade inicial de 200 MW.

No entanto, para atrair investimentos da nova economia digital, o especialista elenca a necessidade da elaboração de um planejamento energético integrado, da dedicação de investimentos em infraestrutura e da garantia de segurança jurídica e de políticas públicas capazes de conectar a expansão digital à transição energética. "Enquanto muitos países precisam ampliar o uso de combustíveis fósseis para acompanhar o crescimento da inteligência artificial, o Brasil parte de uma condição privilegiada", ressalta.

O especialista também defende que o Brasil não pode se limitar a ser mero fornecedor de capacidade energética bruta para serviços digitais estrangeiros, sem agregar valor local. Para ele, o País deve assegurar investimentos que promovam inovação, empregos qualificados, o fortalecimento das cadeias produtivas locais e o desenvolvimento regional com responsabilidade socioambiental.

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Para Gustavo, o País deve utilizar suas relações comerciais e diplomáticas para atrair investimentos internacionais e construir parcerias que vão muito além da instalação de data centers - especialmente na região Nordeste.

"Essas parcerias podem envolver financiamento verde, transferência de tecnologias de armazenamento, refrigeração eficiente, automação e gestão inteligente de energia, além de investimentos conjuntos na modernização das redes elétricas. Entretanto, não podemos atrair grandes consumidores de energia sem assegurar que a infraestrutura necessária acompanhe esse crescimento, preservando a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional", detalha.

Resfriamento dos data centers entra no debate

Um tópico que tem atraído a atenção de toda a sociedade é a quantidade de água utilizada no resfriamento de data centers, que gera uma quantidade significativa de calor em espaços reduzidos. Mas, de acordo com Gustavo, o consumo elevado de água não é uma condição inevitável para o funcionamento dos data centers.

O especialista afirma que já existem tecnologias comerciais avançadas, como refrigeração líquida em circuitos fechados, sistemas de dissipação de calor a seco e soluções híbridas, capazes de reduzir drasticamente a necessidade de água. "Grandes operadores internacionais, como as empresas Microsoft, Google, Meta, Oracle, já estão incorporando essas alternativas aos seus projetos. A escolha tecnológica precisa considerar as condições climáticas locais e buscar o melhor equilíbrio entre consumo hídrico e eficiência energética", acrescenta.

Ele elenca a preocupação com o consumo de água como um fator essencial ao planejamento: "É fundamental estabelecer critérios claros de eficiência, monitoramento do consumo de água, aproveitamento de fontes alternativas quando necessário e avaliação dos impactos sobre as comunidades. Também precisamos reconhecer que algumas soluções economizam água, mas podem exigir mais eletricidade, tornando indispensável uma análise conjunta desses recursos."

Coniben conecta setor energético ibero-brasileiro

Gustavo avalia a realização de mais uma edição da Conferência Ibero-Brasileira de Energia (Coniben) como estratégica para debater soluções para o SIN. O encontro reúne autoridades, reguladores, investidores e lideranças empresariais do setor energético do Brasil, de Portugal e da Espanha nos dias 12 e 13 de novembro.

Evento sediado em Portugal conta com mais de 200 autoridades para debater transição energética, geopolítica e inovação - Divulgação/Coniben

Para o especialista, o principal destaque desse evento é a capacidade de transformar o diálogo internacional em resultados práticos. "Estamos diante de duas revoluções simultâneas. De um lado, a transição energética, que busca reduzir nossa dependência dos combustíveis fósseis. Do outro, a transformação digital, que promete revolucionar a economia, a indústria e a própria sociedade. A grande questão que precisamos colocar na mesa da Coniben é se essas duas revoluções caminharão juntas ou se uma acabará comprometendo os objetivos da outra", acrescenta.

O executivo reforça que "o futuro não será definido apenas pela velocidade com que desenvolveremos novas tecnologias, mas pela inteligência e pela responsabilidade com que escolheremos a energia que irá sustentá-las."