Feira Super Mix reúne empresas do varejo e da distribuição em Pernambuco

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Feira será realizada de 4 a 6 de novembro, em Olinda, junto à HFN, com expectativa de reunir 1.500 marcas e receber mais de 32 mil visitantes

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A Super Mix 2026 será realizada de 4 a 6 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, com a expectativa de reunir 1.500 marcas e atrair mais de 32 mil visitantes. Em sua 20ª edição, a feira voltada aos setores supermercadista, varejista e de distribuição ocorrerá simultaneamente à HFN – Hotel & Food Nordeste, ampliando o encontro entre empresas ligadas ao abastecimento, à alimentação e à hospitalidade.

Organizada pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), com promoção da Insight Feiras & Negócios, a Super Mix reúne indústrias, atacadistas, distribuidores, supermercados e outros estabelecimentos comerciais. O evento será realizado das 14h às 21h e terá programação voltada à apresentação de produtos, soluções para o varejo e articulação de negócios.

Para o vice-presidente da ASPA, Fernando Faria, a trajetória da feira está relacionada à integração dos diferentes segmentos da cadeia de abastecimento. Segundo ele, o evento também contribui para ampliar a participação das empresas nordestinas no mercado nacional.

“Chegar à 20ª edição da Super Mix representa, para a ASPA, a consolidação de uma trajetória de credibilidade, união e contribuição para o desenvolvimento da cadeia de abastecimento, indústria, varejo e da distribuição regional. É o reconhecimento da força do associativismo, da capacidade de gerar negócios e oportunidades e de ampliar a representatividade do Nordeste no cenário nacional. Reafirmamos nosso compromisso de continuar inovando, fortalecendo o setor e construindo o futuro da cadeia de abastecimento de Pernambuco”, afirma.

Varejo enfrenta mudanças no consumo e na gestão

A busca dos consumidores por preços competitivos, variedade de produtos e conveniência tem levado empresas do varejo a investir em tecnologia, gestão e eficiência operacional. Nesse contexto, feiras do setor funcionam como espaços de contato entre fornecedores e compradores, além de permitir a apresentação de soluções para os estabelecimentos comerciais.

Faria avalia que o mercado regional tem condições de ampliar sua participação nas transformações do varejo brasileiro, considerando a dimensão do consumo e a atuação de empresas locais.

“O Nordeste tem potencial para protagonizar as transformações do varejo brasileiro, impulsionado pela força do mercado consumidor e pelo empreendedorismo regional. Nesse cenário, a ASPA tem papel estratégico ao conectar indústria e varejo, estimular o compartilhamento de conhecimento e transformar oportunidades em negócios, crescimento sustentável e desenvolvimento para toda a cadeia de abastecimento”, destaca.

Feira SuperMix 2025 - DIVULGAÇÃO/ SUPERMIX

Empresas apresentam produtos e buscam ampliar negócios

A edição de 2026 contará com a participação de empresas do setor de alimentos, entre elas Masterboi, Mauricéa, Natto e São Braz. Para essas companhias, o evento é uma oportunidade de apresentar produtos, manter contato com clientes e estabelecer novas parcerias comerciais.

A Masterboi pretende utilizar a feira para ampliar o relacionamento com compradores e distribuidores. A empresa informa que possui habilitação para exportar para mais de 140 países e um portfólio com mais de 800 produtos, além de atuar em atividades como indústria frigorífica, charqueada e distribuição.

“A participação da Masterboi na Super Mix é uma oportunidade de reforçarmos a força da nossa marca, a qualidade dos nossos produtos e o compromisso que temos com nossos clientes e parceiros. Mais do que apresentar produtos, queremos fortalecer parcerias, ampliar oportunidades de negócios e mostrar nossa equipe comprometida em oferecer qualidade, confiança e um serviço cada vez melhor”, afirma Adriano Souza, gerente corporativo comercial da companhia.

A Mauricéa também aponta o relacionamento com o varejo alimentar como um dos objetivos da participação. Segundo o diretor comercial da empresa, Marcondes Filho, a feira permite apresentar o portfólio e ampliar o contato com parceiros comerciais.

“A participação da Mauricéa na Super Mix reforça nosso compromisso com o fortalecimento do varejo alimentar e o desenvolvimento do mercado nordestino. A feira representa uma oportunidade estratégica para estreitarmos o relacionamento com nossos parceiros comerciais, apresentarmos nosso portfólio e ampliarmos novas oportunidades de negócios. Mais do que expor nossos produtos, queremos reafirmar a tradição, a qualidade e a confiança que fazem parte da história da Mauricéa, contribuindo para o crescimento de toda a cadeia do setor alimentício”, diz.

Diretor comercial da Mauricéia, Marcondes Filho - DIVULGAÇÃO

A Natto também pretende apresentar novidades e fortalecer o relacionamento com clientes e parceiros. Para Marina Lemos, gerente de Trade e Marketing da empresa, a feira reúne representantes do setor supermercadista e abre espaço para novas oportunidades comerciais.

“Participar da Super Mix é uma oportunidade estratégica para a Natto fortalecer o relacionamento com clientes e parceiros, ampliar a visibilidade da marca e apresentar nossas novidades ao mercado. A feira é um importante ponto de encontro do setor supermercadista, promovendo conexões, troca de experiências e novas oportunidades de negócios”, afirma.

A São Braz Alimentos participa da Super Mix desde as primeiras edições. De acordo com o diretor comercial da empresa, Walber Santos, a feira permite encontrar clientes de diferentes estados e manter relações comerciais construídas ao longo dos anos.

“Há 20 anos participamos deste nobre evento que aglutina o segmento supermercadista e atrai clientes de outros estados. Para nós, é uma honra estar presentes e apoiar este evento. Em três dias, conseguimos encontrar centenas de clientes e, nos reencontros, atualizamos as afinidades comerciais, sempre pensando em levar o melhor aos consumidores”, declara.

Diretor comercial da São Braz, Walber Santos - DIVULGAÇÃO

Super Mix e HFN serão realizadas simultaneamente

A realização conjunta da Super Mix e da HFN – Hotel & Food Nordeste reúne empresas de diferentes segmentos ligados ao consumo, à distribuição e à prestação de serviços. De acordo com a organização, os dois eventos esperam receber mais de 32 mil visitantes e reunir 1.500 marcas.

A HFN é voltada aos setores de hotelaria, bares, restaurantes e alimentação, enquanto a Super Mix concentra atividades relacionadas ao varejo e à cadeia de distribuição. A programação simultânea amplia a possibilidade de contato entre fornecedores, compradores e profissionais desses mercados.

A edição deste ano tem patrocínio ouro da La Serenissima e patrocínio prata da São Braz. Também apoiam o evento as empresas TudoBrisa Climatizadores, NEQ, Ondunorte e Becker.

A ASPA, responsável pela realização da feira, reúne 222 associados e tem mais de 40 anos de atuação. A entidade representa empresas ligadas à distribuição e ao abastecimento e também desenvolve projetos nas áreas de educação e cidadania, como os concursos Ler Bem e Contar Bem.

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