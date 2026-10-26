Dólar dispara, Bolsa despenca, acionando vários 'circuit breakers'. BC e Tesouro atuam no mercado como reflexo da reeleição de Lula

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O dólar comercial abriu em forte alta, de 8,65%, a R$ 5,42. O ministro da Fazenda Dario Durigam disse que a intervenção no mercado foi preventiva.

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Aconteceu o que já era esperado com a vitória de Lula para um quarto mandato. As 11 horas a B3 informou que, devido ao acionamento do mecanismo de Circuit Breaker a negociação dos ativos à vista, renda fixa privada e opções referenciadas em ações, BDR, Ibovespa, Ibovespa B3 BR+, IBrX-50, Índice Small Cap, e ETFs está suspensa por 30 minutos.



O que chamou a atenção foi como isso aconteceu. Logo no início do pregão, a B3 acionou o mecanismo de Circuit Breaker — quando as negociações são interrompidas por um período em momentos de forte volatilidade do mercado. Durante esse período, as ofertas que não estiverem participando de leilão poderão ser canceladas. E que as negociações dos ativos citados acima serão retomadas em leilão das 10h30 às 10h35.



Uma das maiores quedas foi registrada nos papéis da própria B3 (B3SA3) e da plataforma Vamos (VAMO3), cuja desvalorização chegava a 49,94% e 59,4%, respectivamente.



O circuit breaker é um procedimento operacional da B3 previsto para momentos de forte queda do mercado. O mecanismo interrompe temporariamente as negociações e tem como referência a variação do Ibovespa B3, principal índice do mercado brasileiro de ações.



Mas de uma maneira geral, os mercados reagiram muito mal ao fato político. Os mercados financeiros reagem, nesta segunda-feira, à inesperada vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de domingo contra o senador Flávio Bolsonaro, o candidato de direita preferido pela maior parte dos analistas.

O dólar comercial abriu em forte alta, de 8,65%, a R$ 5,42. O ministro da Fazenda Dario Durigam precisou ir à imprensa para dizer que a intervenção do Tesouro Nacional no mercado de títulos públicos, comprando papéis, foi para tentar ajudar o mercado a voltar à normalidade.



Ele disse que não via razão para os fatos: Nós precisamos ter alguma racionalidade. Eu não estou falando de controle de preço; estou falando de alguma racionalidade. Então, desde de manhã estou falando com o Banco Central, falando com o Tesouro.

O Tesouro vai intervir agora para dar racionalidade, para dar liquidez. Eu não estou falando de nível; o preço vai seguir em um nível mais alto, mas eu estou falando de normalidade. O Banco Central está avaliando (atuação no câmbio), junto conosco, para que a gente não faça uma intervenção nos juros, no título do Tesouro, e acabe pesando desproporcionalmente no câmbio. Então, nós estamos fazendo isso de maneira coordenada — afirmou o ministro.



Mas o mercado não entende assim. O Credit Default Swap (CDS) de 5 anos do Brasil, um derivativo que protege contra calotes na dívida soberana, termômetro do risco-país, sobe 26% nesta segunda-feira e opera em 151,7 pontos - na sexta-feira, estava em 120,2 pontos. O indicador acompanha a reprecificação dos ativos brasileiros com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. É o maior patamar do índice desde junho de 2025.



Não será fácil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou medidas que custaram R$ 405 bilhões ao fazer campanha pela reeleição, até conseguir uma virada histórica e derrotar o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, na disputa. A reação do mercado representa isso.





Histórico do circuit breaker no Brasil



O circuit breaker foi criado em 1997 e já foi acionado 23 vezes. Entre os principais momentos estão:



· 1997 – Crise asiática: o Ibovespa registrou queda de 10,19%;

· 1999 – Desvalorização do real: o Ibovespa caiu 10,29% no dia;

· 2008 – Crise do subprime nos Estados Unidos: houve seis interrupções em menos de um mês;

· 2020 – Pandemia de Covid-19: o circuit breaker foi acionado seis vezes em março.



