Os maus exemplos para o futuro da democracia brasileira depois do que se praticou na campanha de 2026 para a presidência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A grande lição de 2026 é a de que o governo foi capaz de chegar aonde nenhum outro se atreveu, com a oposição comprometendo-se a validar os desmandos.

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Agora que chegamos ao dia da eleição para a escolha do próximo presidente da República do Brasil, cabem dois minutos de conversa sobre onde os responsáveis pelas campanhas dos candidatos no segundo turno foram capazes de chegar e o que esse comportamento deletério e desrespeitoso com o eleitor cidadão contribuinte nos ensina.

A partir de uma simples pergunta: que tipo de sociedade nos tornaremos depois de quase 40 anos, quando escrevermos nossa Constituição, para sermos obrigados a suportar o que fomos obrigados a passar, especialmente no segundo turno do pleito de 2026?

Endividamento



Foi para assistir ao que assistimos em termos de descuido com o nosso futuro em termos de potência econômica entre as 10 maiores economias do mundo? Foi para ver nossos padrões de controle dos gastos públicos serem violados com o discurso de ampliação do bem-estar social a poucos dias da eleição? Foi para assistir (sem poder reagir) que vimos a sucessão de irresponsabilidades com nosso endividamento depois de avançarmos em processos fiscais sofisticados que nos permitem saber o que arrecadamos em prazo máximo de apenas 45 dias?

O problema não foi o governo usar seu poder decisório e discricionário para gastar o que gastamos com um discurso que variou entre explicações travestidas de correção de valores, ampliação de benefícios já concedidos e perdão de dívidas fiscais que fazem o contribuinte sentir-se um idiota por ter pago seus impostos em dia ao ver a concessão de perdões aos maus contribuintes beneficiados na véspera das eleições.

Imagem: Lula e Flávio na Band - Cuca Drone/Divulgação

Sem compromisso

O problema, ainda mais grave, foi ouvir o ‘compromisso’ de respeito aos efeitos desses desmandos, pelo grupo da oposição, dando “garantias” de que o mal feito da atual gestão será legalizado em pagamento por votos na seguinte. Independentemente do que isso nos possa custar.

O que mais chama a atenção, excluído o debate ideológico, é o abandono de comportamentos éticos que, ao longo de quase quarenta anos, vínhamos construindo como nação que se equipou à disputa de mercados de classe mundial com seus produtos; que criou um arcabouço de leis de proteção social para os seus e que foi capaz de gerar políticas modernas da criança aos mais velhos, sistemas de combate a fome que nos colocou na vanguarda internacional.

Tudo pelo voto



Mas tudo isso foi jogado para o lado em função da construção de decisões de última hora em busca do voto. Conceitos, processos de controle e comportamentos éticos foram colocados de lado contra ofertas irresponsáveis dos dois adversários dentro de uma filosofia cunhada na década de 40 de que, numa eleição, o feito é perder, que os constituintes de 88 se empenharam em apagar da história política no final do século XX e no começo do século XXI.



Estamos separados



Independentemente de quem seja o vencedor no pleito, o fato é que saímos das eleições como uma nação dividida ao meio, numa clivagem de percepção que torna muito difícil ao novo presidente construir as pontes dinamitadas na campanha feroz e fratricida. Não era para ser assim. Em países democráticos, as eleições gerais são tradicionalmente festas da democracia com o embate nas ruas envolvendo a população debatendo entre projetos e projetos de nação. Mas não temos essa perspectiva.

Validar o futuro



Por isso, agora que o cidadão eleitor contribuinte precisa sair de casa para votar, é importante ter em mente que está sendo convidado a validar um conjunto de propostas que representa o atraso em termos de sociedade moderna que ambos os candidatos propõem.



Marco Maciel foi deputado constituinte e teve papel fundamental na redemocratização do Brasil - Banco de Imagem/JC

Saldo como nação

Independentemente de quem escolhemos, temos que trabalhar com uma questão perturbadora: como, em nome de um exercício livre do voto, nos permitimos um tamanho retrocesso em termos de sociedade organizada socialmente. E como a partir desta segunda-feira vamos precisar trabalhar para resgatar valores éticos.

Mirar o recomeço



O que 2026 nos lega como aprendizado de pais? E até que ponto chegamos no enfraquecimento de nossa democracia? E, afinal, o que sobrou do espírito democrático que mobilizou o país em 1988, que trabalhou com conceitos de ética, cuidados com o dinheiro do contribuinte, construção de um modelo de sociedade que privilegiasse o contraditório, mirando a construção de um país justo e que se respeitasse como nação?



Certamente muito pouco. O que obriga a rever a trilha que fizemos nesta disputa inconsequente. E, certamente, nos propormos a começar de novo.

Mega Fashion acontece no Recife em novembro. - Divulgação

Food Academy



No dia 3 de novembro de 2026, no Centro de Convenções de Pernambuco, acontece o Food Experience Recife, promovido pela Food Academy, voltado a donos e gestores de restaurantes, O encontro reunirá especialistas e empresários para um dia inteiro de aprendizado, networking e troca de experiências sobre o setor de alimentação fora do lar. O encontro espera receber 700 participantes, além de convidados, incluindo cerca de 400 donos de restaurantes.



Natal do Garanhuns mais uma vez com muitas atrações - Divulgação

Encantos do Natal



Nesta sexta-feira (30), Garanhuns dá início a mais uma edição dos Encantos do Natal, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural e turístico do município. A abertura oficial será marcada pelo acendimento das luzes natalinas, às 19h30, em frente ao Palácio Celso Galvão. Realizado pela Casa do Artesão, com apoio da Prefeitura de Garanhuns, o evento transforma a Cidade das Flores em um cenário de luzes, cores e encantamento.



PE Seu País



A Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) concluiu o circuito 2026 do roadshow “Pernambuco Seu País Naturalmente Incrível”, que ao longo do ano percorreu 18 cidades no Brasil, na Europa e na América do Sul, capacitou cerca de 3,6 mil agentes de viagens, operadores e profissionais do setor e reuniu cerca de 40 empresas do trade pernambucano em cada cidade visitada, com apoio da Azul Linhas Aéreas e da Embratur .



Petroflex Energia



A Petroflex Energia, uma TRR que atende o mercado com Diesel S10, Diesel marítimo, Etanol e Gasolina, com sede em Pernambuco, retoma seu crescimento estratégico e aposta no mercado do Nordeste do Brasil com investimentos significativos em sua operação nos estados de : Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A empresa inaugurou nova filial no Rio Grande do Norte, passando a atender também os estados da Paraíba e de Alagoas, o que é importante para o crescimento da operação da Petroflex no Nordeste.



Tramontina participa da HFN, mostrando sua linha para o Food Profissional. - Divulgação

Tramontina na HFN



A Tramontina estará no Hotel & Food Nordeste (HFN), que será realizado de 4 a 6 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A marca apresentará um portfólio completo de soluções voltadas para hotelaria, restaurantes, bares e operações de alimentação fora do lar.

O destaque desta edição será a estreia da Tramontina Primia no Nordeste. Especializada em soluções de alta performance para o backstage da cozinha profissional, a Primia chega para ampliar a atuação da Tramontina no segmento, com produtos desenvolvidos para atender às demandas de eficiência, produtividade e inovação desse ambiente.



Oferta MRV



A construtora MRV lançou uma condição especial de pagamento para quem deseja comprar um imóvel, com a primeira parcela a ser paga somente depois do carnaval. Há apartamentos disponíveis em Recife e Paulista. Uma análise da companhia realizada com 1.380 consumidores que adquiriram unidades entre julho e agosto revelou que a localização aparece em primeiro lugar, citada por 41% dos entrevistados. Na sequência estão a facilidade de pagamento, com 20%, e o atendimento do corretor, com 14%.



Pernambuco em novo Road Show. - Divulgação

Fashion Outlet



De 20 a 24 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon) acontece 15ª edição do Mega Fashion Outlet chega com descontos de mais de 70% e mais de 300 expositores. A proposta é reunir, em um só lugar, variedade, praticidade e oportunidades para quem deseja economizar sem abrir mão de novidades. E entre os destaques estão um baile na sexta-feira (20), o Mega Saúde no sábado (21) e um desfile pet no domingo (22). O evento também terá um espaço dedicado à adoção responsável de animais, incentivando o acolhimento e contribuindo para que pets encontrem um novo lar.



Construção civil



A construção civil brasileira vive um ponto de virada histórico. Os dados mais recentes comprovam essa mudança de patamar. Segundo levantamento do FGV Ibre, a adesão ao light steel frame no Brasil deu um salto impressionante, passando de 15,6% para 32% entre 2025 e 2026.



CRIA 2026



O CRIA 2026 registrou 1.229 inscrições de 31 agências do estado, um crescimento de quase 70% em relação à edição anterior. O resultado marca uma edição histórica da premiação, promovida pelo Sinapro-PE, e reforça a mobilização do mercado publicitário local. O levantamento contempla 17 categorias, que abrangem desde filmes e áudio até design, estratégia de mídia, campanhas e conteúdo de marca.

