Nordeste entrega a Lula votos que ele precisava para virar o jogo, mas quarto governo chega com uma bomba na economia que terá que desarmar
O susto do primeiro turno foi respondido pelos jovens nas ruas, pela ação nas redes sociais e pelos governadores da Região no comando da campanha.
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A vitória do presidente Lula para o seu quarto mandato, virando a condição de ter saído atrás no primeiro turno, lhe impõe um enorme desafio sobre como não apenas pagar a conta da eleição, ainda que sua equipe e ele mesmo não vejam os gastos como dívida, mas também organizar um governo que nasce sob enorme desconfiança do mercado.
A vitória do presidente é um fato extraordinário. Eçe venceu com as ruas e fazendo as pessoas a votarem neste domingo. Mas Lula foi muito longe nas despesas para conquistar os votos dos eleitores e derrotar o projeto pouco claro de Flávio Bolsonaro. Mas o fato é que a realidade se impõe independentemente do que pensa como vencedor, embora ele tenha uma perspectiva ainda sem muita indefinição do que nos espera.
Asilos e creches
O Brasil está envelhecendo; já custa e custará a partir de agora mais em termos de saúde. De forma simples. O Brasil vai ter de atender mais às questões de saúde. O bônus etário acabou e será preciso decidir entre a educação primária e o acolhimento. O país agora precisará de mais casas de idosos e menos creches.
O problema é que os gastos de Lula para tentar se reeleger atingiram R$ 405 bilhões no terceiro mandato, conforme uma ferramenta inédita no Estadão que monitora em tempo real os desembolsos do governo federal em ano eleitoral.
Governar na eleição
Antes da eleição, o governo reagiu mal à ideia de cortar despesas que ele construiu. “Governos não deixam de governar em ano de eleição. A legislação estabelece limites claros para esse período, sem suspender o dever do Estado de executar políticas públicas e proteger a população”, disse numa nota oficial.”
Pode ser. Mas a contabilidade fiscal pode mudar conforme o instrumento escolhido, mas o custo econômico não desaparece. “Se o governo concede subsídio, assume risco ou se endivida, alguém paga essa conta — hoje ou no futuro.” Diz a economista Selene Nunes, uma das autoras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
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Ouvir as demandas
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, foi mais cuidadoso: “Nossa proposta (de ajuste) é outra. Combinar as prioridades da população, os serviços públicos que a população demanda, o Desenrola para resolver o problema do endividamento, o apoio aos microempreendedores individuais, com a responsabilidade fiscal.”
Ele insiste que o reajuste do Bolsa Família em 15,04%, anunciado às vésperas do primeiro turno das eleições, foi uma atualização monetária devido à descoberta de um espaço fiscal e não demandou nenhuma receita adicional.
Custo e investimento
Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, é insustentável, por exemplo, tratar o Pé-de-Meia, criado em 2024 para combater a evasão escolar, como gasto eleitoral. O Programa Brasil Contra o Crime Organizado aparece como “benefício social”, embora seja uma política de segurança pública contra facções, milícias, tráfico de armas e lavagem de dinheiro.
Não é bem assim. Marcus Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), afirma que o reajuste do Bolsa Família aumenta a incerteza sobre o Orçamento de 2027”. Porque quando sobem as despesas obrigatórias e rígidas, e estamos falando de mais um aumento do Bolsa Família, teremos cada vez menos espaço para investir.
Bolsa Família
“Independentemente do mérito e do objetivo, o reajuste do Bolsa Família implica num gasto adicional de R$ 24 bilhões em 2027. De onde sai isso? Desse jeito, não vai ter investimento nem taxa de juros baixa”, diz o diretor da IFI.
O governo Lula também deixou armadilhas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo prevê realizar o leilão de dívidas pelo Desenrola 3.0 entre o final de novembro e o início de dezembro.
Justificativas e crise
A recusa do conceito de supostas despesas eleitorais: ações destinadas a manter jovens na escola, combater o crime organizado, proteger empregos e empresas, conter pressões sobre preços e enfrentar calamidades em um ano de El Niño forte.
Mas não há previsão de fazer (o leilão) dentro do mês de novembro, podendo ser no começo do mês de dezembro, a depender da quantidade de trabalho e novas interlocuções que a gente tenha de fazer.
Rever o OGU 2027
O secretário executivo da Fazenda, Rogério Ceron, estimou que, se R$ 90 bilhões de dívidas forem ofertados, de partida, a gente saberia que, no máximo, consumiria R$ 9 bilhões”, explicou. Mas isso vai entrar como no OGU 2027.
Para o consultor de orçamentos do Senado Federal, Daniel Couri, “o caminho é ajustar as contas, estabilizar o endividamento e abrir espaço para uma queda estrutural dos juros, mas essa não é a convicção das autoridades no momento”.
Onde vai cortar?
Isso nos coloca na questão central. Como será feito o pacote de cortes? Se Lula tivesse sido eleito, ele não faria o ajuste fiscal necessário. Mas a verdade é que Flávio Bolsonaro, pelo que mostrou até agora, tampouco.
Tema como uma nova reforma da Previdência, incluindo dessa vez os militares serão abordados? O ganho real do salário vai acabar? E a aposentadoria pode ficar abaixo do mínimo?
Sem esforço fiscal.
Lula, do alto de sua imodéstia, já desancou a pertinência de qualquer esforço fiscal. Pior que isso, tem patrocinado uma desvairada sequência de benesses que agravaram o problema. Não surpreende o fato de o mercado acreditar que a trajetória da dívida piorará no caso de uma improvável reeleição.
Mas o que nos espera depois da festa da vitória de Lula? Impulsionada por investidores que buscaram diversificação fora dos Estados Unidos, a dívida externa subiu 27,4% no atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acima do aumento de 15,8% das reservas, cuja evolução foi contida por intervenções do BC e pela valorização cambial.
Entre os maiores
Além disso, o país, pela sua economia, ainda é descrito como uma economia com reservas elevadas, baixa exposição a dívidas em moeda estrangeira e fluxos recorrentes de investimento externo.
Então, o que se espera é que ele e sua equipe detalhe qual caminho pretendem seguir. Lula levou o custo da eleição para uma crise que a gente não sabe como será gerida, e o que o Congresso vai fazer com o governo é um enorme desafio.
E não se pode esquecer que o Nordeste entregou o que o presidente pediu. A sua votação dá à Região o cacife para reivindicar uma maior atenção. Sabendo que não será fácil.